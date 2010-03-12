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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке

США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod

Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена» Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»

«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена»
Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Как фестиваль фургонов с едой помогает выжить мобильным кафе в Сан-Франциско
Как фестиваль фургонов с едой помогает выжить мобильным кафе в Сан-Франциско The Village узнал, как американский фестиваль фургонов с уличной едой Off the Grid перехитрил бюрократию и помог остаться на плаву десяткам местных ресторанов на колёсах
Как фестиваль фургонов с едой помогает выжить мобильным кафе в Сан-Франциско

Как фестиваль фургонов с едой помогает выжить мобильным кафе в Сан-Франциско
The Village узнал, как американский фестиваль фургонов с уличной едой Off the Grid перехитрил бюрократию и помог остаться на плаву десяткам местных ресторанов на колёсах

Землетрясение в Калифорнии: Реакция пользователей социальных сетей The Village собрал снимки и комментарии пользователей социальных сетей, ставших очевидцами землетрясения в Сан-Франциско

Землетрясение в Калифорнии: Реакция пользователей социальных сетей

Жители Сан-Франциско протестуют против Airbnb

Они расклеивают плакаты, предупреждающие о незаконности краткосрочной аренды

Жители Сан-Франциско протестуют против Airbnb

Сервис бронирования столиков в ресторанах ReservationHop взбесил общественность

Пользователи называют его ничтожным и подлым

Сервис бронирования столиков в ресторанах ReservationHop взбесил общественность

Власти Сан-Франциско ополчились на сервисы по поиску парковочных мест

Они считают, что компании не могут продавать данные о состоянии муниципального имущества — улиц, дорог и тротуаров

Власти Сан-Франциско ополчились на сервисы по поиску парковочных мест

Новые подходы к организации офисного пространства
Новые подходы к организации офисного пространства Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис
Новые подходы к организации офисного пространства

Новые подходы к организации офисного пространства
Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис

Фото дня: Нудисты и автобус Google поднимают дух нового Сан-Франциско

Они удивились, насколько напряжённо на них отреагировали сотрудники корпорации

Фото дня: Нудисты и автобус Google поднимают дух нового Сан-Франциско

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.

Подставной сотрудник Google вступил в перепалку с демонстрантами, захватившими автобус компании

Он предложил им покинуть Сан-Франциско, если они не в состоянии найти себе более высокооплачиваемую работу, чтобы жить здесь и дальше

Подставной сотрудник Google вступил в перепалку с демонстрантами, захватившими автобус компании

Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах

Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах
Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)
Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!) Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.
Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)

Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!)
Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.

Недовольные нашествием богатых программистов жители Сан-Франциско атаковали автобусы Google Они разрисовывают их граффити и разбивают в них стёкла

Недовольные нашествием богатых программистов жители Сан-Франциско атаковали автобусы Google

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.

Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде»
Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде» Путешественник и сооснователь PR-агентства «Команда+1» Денис Каргаев рассказал The Village о первом в мире гастропабе и гёдза за десять рублей.
Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде»

Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде»
Путешественник и сооснователь PR-агентства «Команда+1» Денис Каргаев рассказал The Village о первом в мире гастропабе и гёдза за десять рублей.

Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели
Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели

Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели
Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж
Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж Создательница сервиса голосовых сообщений в основном живёт и работает в Швейцарии, как и многие её знакомые. Она расспросила их о том, почему они предпочитают вести бизнес из-за границы.
Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж

Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж
Создательница сервиса голосовых сообщений в основном живёт и работает в Швейцарии, как и многие её знакомые. Она расспросила их о том, почему они предпочитают вести бизнес из-за границы.

Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы

Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.

Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско
Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско The Village продолжает серию о действующих мэрах мировых столиц. В шестом выпуске — Эд Ли, первый азиатско-американский мэр и человек, который запретил ходить по городу без трусов.
Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско

Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско
The Village продолжает серию о действующих мэрах мировых столиц. В шестом выпуске — Эд Ли, первый азиатско-американский мэр и человек, который запретил ходить по городу без трусов.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира

Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира

Идеи для города: Прокат электроскутеров в Сан-Франциско
Идеи для города: Прокат электроскутеров в Сан-Франциско The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о прокате электроскутеров в самом холмистом городе США.
Идеи для города: Прокат электроскутеров в Сан-Франциско

Идеи для города: Прокат электроскутеров в Сан-Франциско
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о прокате электроскутеров в самом холмистом городе США.

Проверено электроникой: Правительство 2.0 в четырех городах мира
Проверено электроникой: Правительство 2.0 в четырех городах мира Виртуальная реальность, QR-коды к зданиям, мобильные приложения, подсказывающие, куда выбрасывать разные виды мусора, — The Village узнал об этих и других сервисах, позволяющих сделать город умнее.
Проверено электроникой: Правительство 2.0 в четырех городах мира

Проверено электроникой: Правительство 2.0 в четырех городах мира
Виртуальная реальность, QR-коды к зданиям, мобильные приложения, подсказывающие, куда выбрасывать разные виды мусора, — The Village узнал об этих и других сервисах, позволяющих сделать город умнее.

Грязная дюжина чистых тарелок
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;
Грязная дюжина чистых тарелок

Грязная дюжина чистых тарелок
Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;