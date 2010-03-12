Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни
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Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве
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США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско
Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке
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Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
«Хранитель Луны», «Разлом Сан-Андреас», «Воспоминания о прошлом», «Похищение Фредди Хайнекена» Изысканный французский мультфильм, фильм-катастрофа, глубокая драма о Первой мировой войне и никудышное кино о пивоваре — Юрий Болотов и Саша Шевелева посмотрели новинки проката
Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров
Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке
Как фестиваль фургонов с едой помогает выжить мобильным кафе в Сан-Франциско The Village узнал, как американский фестиваль фургонов с уличной едой Off the Grid перехитрил бюрократию и помог остаться на плаву десяткам местных ресторанов на колёсах
Жители Сан-Франциско протестуют против Airbnb
Они расклеивают плакаты, предупреждающие о незаконности краткосрочной аренды
Сервис бронирования столиков в ресторанах ReservationHop взбесил общественность
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Власти Сан-Франциско ополчились на сервисы по поиску парковочных мест
Они считают, что компании не могут продавать данные о состоянии муниципального имущества — улиц, дорог и тротуаров
Новые подходы к организации офисного пространства Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис
Фото дня: Нудисты и автобус Google поднимают дух нового Сан-Франциско
Они удивились, насколько напряжённо на них отреагировали сотрудники корпорации
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Подставной сотрудник Google вступил в перепалку с демонстрантами, захватившими автобус компании
Он предложил им покинуть Сан-Франциско, если они не в состоянии найти себе более высокооплачиваемую работу, чтобы жить здесь и дальше
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Очень хорошая училка: 8 секретов успеха Мариссы Майер (Yahoo!) Марисса Майер, СЕО Yahoo! — поп-звезда года в Долине. Мы не пишем о менеджерах, но Майер показала, что она «предприниматель в компании». H&F выбрал из её биографии на Business Insider главные моменты.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде» Путешественник и сооснователь PR-агентства «Команда+1» Денис Каргаев рассказал The Village о первом в мире гастропабе и гёдза за десять рублей.
Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Ольга Штайдль (Dots'n'Spaces): Почему российские стартаперы уезжают за рубеж Создательница сервиса голосовых сообщений в основном живёт и работает в Швейцарии, как и многие её знакомые. Она расспросила их о том, почему они предпочитают вести бизнес из-за границы.
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско The Village продолжает серию о действующих мэрах мировых столиц. В шестом выпуске — Эд Ли, первый азиатско-американский мэр и человек, который запретил ходить по городу без трусов.
Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира
Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.