Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).