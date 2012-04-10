«Умный город» — популярная мантра, которую любят использовать градоначальники и их консультанты. Smart Cities строят в Индии, Китае, Африке. Умным городом в скором времени должна стать Москва вместе со Сколково. Мегаполисы по всему миру информатизируют работу своих служб, а веб-технологии совершают на улицах городов тихую революцию. Благодаря социальным сетям возникают тесные локальные сообщества, горожане снова учатся договариваться друг с другом и действовать сообща. Вместо того чтобы ругать работу коммунальщиков, люди добровольно мониторят состояние городского хозяйства и следят за решением конкретным проблем, а разработчики придумывают для этого полезные сервисы. The Village узнал, как электронные технологии улучшают жизнь в четырех городах мира: Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Мейнере.





МЕЙНЕР﻿

Мэр: Джо Санчес ( Joe Sanchez ), 50 лет

Население: 6 500 человек

Мейнер — микроскопический город в штате Техас. По отечественной классификации даже не город, а поселок городского типа. Здесь меньше семи тысяч жителей — в современном жилом комплексе бывает и побольше. Значение Мейнера в жизни страны было бы нулевым, если бы не любовь нового мэра к современным технологиям. Санчес считает, что раз в городе живет так мало людей, значит каждый из них может принять участие в жизни Мейнера напрямую и внедрять идеи для развития.

QR-КОДЫ НА ГОРОДСКИХ ЗДАНИЯХ

Первым делом все важные городские объекты оснастили QR-кодами — графическими метками, которые считываются камерами мобильных телефонов и перенаправляют на интернет-страницу с информацией о здании. QR-коды часто используют в рекламе, например японские города пестрят ими. Но чтобы все дома были размечены полезными виртуально-реальными ссылками — это только в Мейнере. Проект развивается стремительно, и в итоге весь город превратится в пространство дополненной реальности: для человека, смотрящего на улицы через камеру своего телефона, обычное изображение пополнится новым, виртуальным слоем с разметкой домов, историей, новостями, информацией об организациях и учреждениях.

ИННОБАКСЫ

Главное в развитии города — это не сами технологии, а желание властей вовлечь в создание нового Мейнера всех жителей. В твитере «Мейнер-Лабс» идет бесконечная игра в выдвижение и обсуждение полезных идей. Авторы самых конструктивных предложений получают очки — иннобаксы, которые можно обменивать на призы от города. Самый дорогой приз, за который нужно отдать миллион иннобаксов, — право целый день побыть мэром Мейнера и пообедать с настоящим мэром и сити-менеджером. За 400 000 иннобаксов шеф полиции покатает изобретательного горожанина на своей машине. Уже сейчас Мейнер начал экспортировать свой опыт: он помогает другому техасскому городу, Де Леону, внедрять новые технологии.

НЬЮ-ЙОРК

Мэр: Майкл Блумберг (Michael R. Bloomberg ), 70 лет

Население: Более 8 500 000 человек

Мэр Нью-Йорка, как и глава Мейнера, верит в новые технологии. Самая хорошая черта его политики информатизации — совмещение долговременных и сложных проектов, которые могут быть не вполне понятны широкой публике, и эффектных инициатив, которые эти проекты популяризуют.

КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ

Много лет в городе публикуют городские данные в машиночитаемом виде — это бесконечные таблицы с информацией разных служб, которые можно не просто изучать, но и использовать для создания сервисов, визуализаций и исследований. Нью-Йорк раскрывает, например, подробную статистику потребления электричества с точностью до квартала, количество преступлений всех видов по районам, данные об успеваемости школьников, подробную информацию об официальных паркингах и многое другое.

Непосвященным это может показаться скучными таблицами. Но из них вырастает новое поколение городских сервисов. Чтобы популяризовать движение, мэрия уже в третий раз проводит конкурс приложений Big Apps — все желающие создают полезные сервисы на основе открытых городских данных. Призовой фонд составляет $50 000, но участники гонятся не столько за деньгами, сколько за продвижением своих проектов и вниманием инвесторов. Например, финалист первого конкурса Big Apps, создатель мобильного приложения MyCityWay, получил сначала $5 000 призовых, потом $300 000 венчурного финансирования, а потом — пятимиллионный контракт с BMW.

НАВИГАТОР ИЗ БУДУЩЕГО

MyCityWay интегрирует информацию о расписании движения транспорта, свободных паркингах, развлечениях, кафе и ресторанах, сдающихся квартирах и открытых вакансиях, привязывая всё это к местоположению пользователя и его профилю. Получается фантастически удобная штука — навигатор из будущего. И это только один из многих сервисов, которые получил город, не потратив бюджетных денег.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПАРКОВКИ В СЕТИ





Недавно в Нью-Йорке стартовал частно-государственный проект по оснащению города общественными велосипедами, которые можно брать с автоматизированной стоянки, кататься и оставлять на другой стоянке. На специальном сайте New York City Bike Share горожане совместно выбирают лучшие места для размещения этих стоянок. Люди расставляют свои предложения на карте и обсуждают чужие — в результате получится оптимальный список мест для стоянок и, что еще важнее, отработка совместного решения сложных вопросов.

САН-ФРАНЦИСКО

Мэр: Эдвин Ли (Edwin M. Lee), 60 лет

Население: 850 000 человек

Сан-Франциско, столица Кремниевой долины, предсказуемо демонстрирует впечатляющие проявления ума. Здесь находится один из главных центров разработки eGov-решений в штатах — офис Code for America. Это программа объединяет города, которым нужны новые электронные сервисы, и начинающих разработчиков, готовых за небольшую стипендию эти сервисы создавать. Программистов набирают по всеамериканскому конкурсу, города — тоже. От последних требуется не только желание бесплатно получить информационные системы нового поколения, но и готовность работать для этого: формулировать проблемы, раскрывать данные и внедрять полученные решения.





ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА





В городе работает программа, которая к 2020 году избавит его от свалок. Чтобы постепенно научить горожан правильно сортировать и сдавать на утилизацию мусор, создали специальное приложение EcoFindeRRR, которое определяет ближайший пункт сбора для разных отходов: перегоревших лампочек, старых велосипедов, мобильных телефонов, рождественских ёлок и медикаментов.



ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

Одной из разработок Code for America стал открытый интерфейс для городской диспетчерской службы — Open 311. По номеру 311 американцы звонят, когда еще рано звонить 911: где-то стена разрисована граффити, где-то упавшее дерево перегородило дорогу, кот застрял на дереве или таксист нагрубил. Open 311 позволяет систематизировать все запросы и ответы на них и достоверно узнать, в каких районах города чаще возникают определенные проблемы и как быстро соответствующие службы реагируют на них. Сейчас такая система работает в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне и даже в австралийском Дарвине.

УМНЫЕ ПАРКОВКИ





Другой серьезный проект из Сан-Франциско — сервис умных парковок SFpark. Все места, где можно припарковаться, не нарушая правил, снабжены сенсорами, информация с которых собирается в едином центре. Водители получают информацию о ближайших парковочных местах через специальное приложение для iPhone. По статистике, до 45 % трафика в центре крупного американского города создают люди, которые ищут свободное место для стоянки. SFpark даже на этапе пилотных разработок стоит немало: 19 миллионов долларов правительственного гранта и несколько миллионов от города, — но эти вложения окупятся уменьшением количества заторов, аварий, вредных выбросов и простой экономией времени.

ЛОНДОН

Мэр: Борис Джонсон (Boris Johnson), 48 лет

Население: Более 8 000 000 человек

Для создания собственной системы открытых данных в Великобританию пригласили сэра Тима Бернерса-Ли — изобретателя того интернета, который мы с вами знаем. Хороший подход, который не может не сказываться на жизни города. Для популяризации идеи открытых данных одна из самых уважаемых английских газет The Guardian открыла на своем сайте раздел «журналистики данных» — DataBlog, девиз которого: «Факты святы». DataBlog публикует материалы, построенные на открытой информации от разных служб, и снабжает их иллюстрациями для удобства читателей, а также ссылками на сами датасеты, чтобы независимые разработчики тоже могли информацию использовать.

КАРТА УБИЙСТВ





DataBlog использует открытые данные со всего мира, но многие заметки посвящены именно Лондону. Например, после того как городская полиция начала раскрывать информацию об убийствах, дата-журналисты подготовили «Карту убийств» по районам, полезную для тех, кто выбирает жилье или место работы. Аналогичные карты строятся на основе статистики ограблений.





ЖИВАЯ КАРТА МЕТРО

Благодаря раскрытию данных, появляется масса непрактичных, но в перспективе интересных проектов. Например, живая карта лондонского метро: поезда ползут по схеме в режиме реального времени. Возможно, и у этого начинания найдется полезное применение.

ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ

В Лондоне появилась одна из самых успешных моделей городского eGov — платформа для гражданского мониторинга состояния городского хозяйства FixMyStreet. FixMyStreet решает сразу несколько задач: упрощает мониторинг всевозможных неприятностей на улицах и вовлекает горожан в работу по улучшению среды обитания. Увидел проблему некриминального характера — разбитый фонарь, граффити, фонтан из люка, — сфотографируй и отправь в систему FixMyStreet. Заявку нужно разместить на карте, и сразу после этого ей займется профильная городская служба. Когда проблему ликвидируют, на сайте появится оповещение. На основе этой идеи в США разработали известную платформу SeeClickFix — это приложение, которое само размещает заявку на карте и отправляет рапорт по адресу. Проект создан без помощи государства, получил венчурные инвестиции и сейчас действует во многих городах.

ТРАНСПОРТНЫЙ МОНИТОРИНГ

Авторы FixMyStreet не остановились на достигнутом и разрабатывают новый проект — FixMyTransport. Если лондонец сталкивается с какой-то неполадкой на станции или пришедшим не вовремя автобусом, он может заявить об этом на FixMyTransport. Лондонские власти разберутся в проблеме и отрапортуют онлайн.



