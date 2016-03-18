Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»
Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке Пицца, крафт и кофе — рассказываем, где перекусить в историческом центре Москвы
Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке Пицца, крафт и кофе — рассказываем, где перекусить в историческом центре Москвы
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella
В заведении подают классическую римскую пиццу на деревянной лопате