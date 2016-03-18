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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном
Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской

Неаполитанская или римская? Пиццерия Scrocchiarella e Morbidella на Смоленской
Четвертая римская пиццерия с неаполитанским уклоном

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке

FOS в Нескучном саду, Beer Happens Junior и винный бар на Сретенке
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Scrocchiarella: Римская пиццерия во «Флаконе»

В меню — два десятка вариантов римской пиццы

Scrocchiarella: Римская пиццерия во «Флаконе»

Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли

Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли
Все открытия недели в регулярной подборке The Village

3 простых супа из овощей
3 простых супа из овощей Постные супы для ранней весны
3 простых супа из овощей

3 простых супа из овощей
Постные супы для ранней весны

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
The Village выбрал 10 мест с завтраками

Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке
Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке Пицца, крафт и кофе — рассказываем, где перекусить в историческом центре Москвы
Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке

Завтрак, ужин и вино: Главные рестораны, бары и кофейни на Покровке
Пицца, крафт и кофе — рассказываем, где перекусить в историческом центре Москвы

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella

В заведении подают классическую римскую пиццу на деревянной лопате

На Покровке открылась пиццерия Scrocchiarella