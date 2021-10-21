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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект
В чем секрет уютной кухни? И как искать компромиссы во время ремонта
В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект

В чем секрет уютной кухни?
И как искать компромиссы во время ремонта

«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект
«Без доверия ничего не получится» Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству
«Без доверия ничего не получится»
Спецпроект

«Без доверия ничего не получится»
Как родители популярных тиктокеров относятся к их творчеству

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
21 октября 2021

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект
Обнять весь мир или отвернуться от него Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы
Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект

Обнять весь мир или отвернуться от него
Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно
Предложение дня
11 сентября 2020

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Зато улучшились с родителями

У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Мизулина взялась за укрепление института семьи

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино

В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино

Что делают россияне, если им не хватает денег

Идут к родственникам или на вторую работу

Что делают россияне, если им не хватает денег

«Работаешь, потому что не можешь остановиться»: Что раздражает россиян в удаленке

Дети, холодильник и отсутствие рабочего места

«Работаешь, потому что не можешь остановиться»: Что раздражает россиян в удаленке

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей

Их придумали к 14 февраля

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей

Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца

466 тысяч рублей

Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца

«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками
«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками 4 стратегии для тех, кого не радуют новогодние встречи с семьей
«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками

«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками
4 стратегии для тех, кого не радуют новогодние встречи с семьей

«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»
«Я психолог. Я замужем. И я полиамор» Москвичка Катя — о том, как любить двоих мужчин одновременно и сохранять здоровую семью
«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»

«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»
Москвичка Катя — о том, как любить двоих мужчин одновременно и сохранять здоровую семью

Никаких «якорей»: Как строят отношения современные пары
СПЕЦПРОЕКТ
Никаких «якорей»: Как строят отношения современные пары VR-свадьбы и восемь принципов воспитания детей
Никаких «якорей»: Как строят отношения современные пары
СПЕЦПРОЕКТ

Никаких «якорей»: Как строят отношения современные пары
VR-свадьбы и восемь принципов воспитания детей

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)

Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело

Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)

Россиянки стали позже выходить замуж

У мужчин ничего не изменилось

Россиянки стали позже выходить замуж

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом

Самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 богатейших семей оценили в 1,4 триллиона долларов

Самые богатые семьи мира

Матвиенко — об усыновлении однополыми парами, которое приведет к вырождению человечества

Она заявила, что сейчас «размываются и подвергаются эрозии» фундаментальные основы общества

Матвиенко — об усыновлении однополыми парами, которое приведет к вырождению человечества

Регионы России, где семьи живут лучше всего

Москва в первой тройке

Регионы России, где семьи живут лучше всего

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет

Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи

Подключиться к нему могут до трех человек

В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи

Многодетные семьи

Многодетные семьиО том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят

Многодетные семьи

Многодетные семьи
О том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят

12 детских игр, которые не только развлекают
12 детских игр, которые не только развлекают «Робосчет», «Забавные животные», «Прогулки из шкатулки» и другие
12 детских игр, которые не только развлекают

12 детских игр, которые не только развлекают
«Робосчет», «Забавные животные», «Прогулки из шкатулки» и другие

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Самой богатой женой оказалась Татьяна Навка

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Сколько денег нужно россиянам, чтобы хватало на самое необходимое

80 % семей имеют сложности с тем, чтобы купить минумум товаров и не потратить весь доход

Сколько денег нужно россиянам, чтобы хватало на самое необходимое

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя

Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя

Зачем россияне заводят второго ребенка

Росстат изучил причины, повлиявшие на решение родителей

Зачем россияне заводят второго ребенка

На что живет семья, в которой жена зарабатывает больше
На что живет семья, в которой жена зарабатывает больше Бытовые обязанности, планы завести ребенка и отказ от стереотипов о мужчине-добытчике
На что живет семья, в которой жена зарабатывает больше

На что живет семья, в которой жена зарабатывает больше
Бытовые обязанности, планы завести ребенка и отказ от стереотипов о мужчине-добытчике

На что живет молодая пара
На что живет молодая пара Раздельные расходы, взаимные долги и планирование свадьбы
На что живет молодая пара

На что живет молодая пара
Раздельные расходы, взаимные долги и планирование свадьбы

Обязать родителей содержать детей-студентов

Даже если они трудоспособные

Обязать родителей содержать детей-студентов

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

Большинство российских туристов предпочитают путешествовать только с партнером

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

В Москве пройдет лекция для детей и родителей «Как не стать медиазомби»

Михаил Черкасов расскажет, как противостоять натиску информации

В Москве пройдет лекция для детей и родителей «Как не стать медиазомби»

Сколько россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно

Большинство россиян думают, что это поможет детям вырасти самостоятельными

Сколько россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно

Сколько россиян готовы рожать детей только в браке

Социологи также выяснили, сколько жителей страны считают, что женатые люди счастливее неженатых

Сколько россиян готовы рожать детей только в браке

Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков

Депутат Оксана Пушкина считает идею Дедова нереализуемой в России в ближайшем будущем

Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

Также киносеть представила адаптированные сеансы для зрителей с расстройствами аутистического спектра

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

Почему пары ссорятся в путешествиях

Результаты опроса предоставил сервис Skyscanner

Почему пары ссорятся в путешествиях

Сколько женщины тратят на одежду для всей семьи в год

У большинства мам основную статью расходов составляют покупки для дочерей

Сколько женщины тратят на одежду для всей семьи в год

Сколько денег уходит у россиян на ЖКХ каждый месяц

Оплата коммунальных услуг занимает в среднем 11,4 % семейного бюджета

Сколько денег уходит у россиян на ЖКХ каждый месяц

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Сколько россиян хранят вещи своих предков

Также ВЦИОМ выяснил, сколько россиян составили геологическое древо семьи

Сколько россиян хранят вещи своих предков

На семейном празднике MamaClubFest научат балету и подготовят к родам

Фестиваль пройдет 6 и 7 октября

На семейном празднике MamaClubFest научат балету и подготовят к родам

Готовить девочек к семейной жизни с дошкольного возраста

С такой инициативой выступили в Совете Федерации

Готовить девочек к семейной жизни с дошкольного возраста

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода

Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода

В «Vegas Крокус Сити» откроют Дворец бракосочетания

Здесь будут проводить онлайн-трансляции церемоний

В «Vegas Крокус Сити» откроют Дворец бракосочетания

Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни

Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются

Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни

Сколько времени россияне тратят на звонки мамам

«Мегафон» выяснил, кто чаще звонит близким

Сколько времени россияне тратят на звонки мамам

Как россияне делят обязанности и управляют семейным бюджетом

ВЦИОМ приводит опрос, посвященные гендерному равноправию в стране

Как россияне делят обязанности и управляют семейным бюджетом

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами

Московский МФЦ подтвердил союз, зарегистрированный в Копенгагене

«Дождь»: В России впервые заверили однополый брак между мужчинами

Признавать россиян женатыми после пяти лет сожительства

Нажитое парой имущество предлагается считать совместной собственностью

Признавать россиян женатыми после пяти лет сожительства

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