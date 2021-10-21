Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
У каждого пятого россиянина за время самоизоляции испортились отношения с супругом
Зато улучшились с родителями
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи
«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино
В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы
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«Я психолог. Я замужем. И я полиамор» Москвичка Катя — о том, как любить двоих мужчин одновременно и сохранять здоровую семью
Однополая пара с детьми, к которой пришли с обысками, запросила убежище в США (обновлено)
Ранее на работников соцзащиты, которые не заметили, что в семье «пропагандируют нетрадиционные отношения», завели дело
Матвиенко — об усыновлении однополыми парами, которое приведет к вырождению человечества
Она заявила, что сейчас «размываются и подвергаются эрозии» фундаментальные основы общества
Сколько мужчин ушли в декрет в 2018 году
Общее число составило примерно 2 % от всех взявших декрет
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков
Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»
В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи
Подключиться к нему могут до трех человек
Многодетные семьиО том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят
Многодетные семьи О том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят
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