Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
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«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров
Франчайзи сети продолжают открывать кофейни в старом формате
Экс-совладелец OBI и собственник «Шоколадницы» откроют сеть магазинов с кафе
Первые точки в среднем ценовом сегменте появятся уже этим летом
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира
Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах
«Шоколадница» решила не менять расценки
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
В России появятся лапшичные Panda Express
Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов
В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты
Ранее с призывами явиться на выборы начали выступать Сбербанк и «Аэрофлот»
«Шоколадницу» признали виновной в нарушении закона о рекламе
Сеть могут привлечь к административной ответственности за неправильное продвижение ужинов
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли
Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей
Перезапуск точек по всей России займет два года
Инвестиции в фейерверки, приложения для групп в «Одноклассниках» и чат-боты HeadHunter
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах
Ранее ведомство завело дела на сети Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му», завышающие цены в аэропортах
ФАС завела дела на «Бургер Кинг», «Му-му» и «Шоколадницу» из-за высоких цен в аэропортах
Завышенные цены обнаружили в Домодедове и Жуковском
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций
Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания
Она создает два формата заведений
Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе
Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году
Юрист — о скандале с порносъёмкой в «Шоколаднице» The Village спросил у эксперта, что делать, если вы оказались объектом незаконной съёмки на скрытую камеру
«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля
Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля
Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»
В дальнейшем сеть будет консолидирована в единую холдинговую компанию
6 главных сделок года Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Что дают за чекины в Москве Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)
«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»
Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов
Январь: «Турандот», Cervetti, «Чайная высота» и «Шоколадница» Лучший официант «Шоколадницы», лучший бригадир кухни «Турандота», лучший сомелье Cervetti и капитан «Чайной высоты» рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Сеть кофеен «Шоколадница» собирается поглотить «Япошу»
О планах по продаже сети своих ресторанов компания Ginza Project заявляла ещё в 2011 году