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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения 14 предложений — от путешествий до пельменей
Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения

Вам подарок: Скидки на авиабилеты, продукты, косметику и другие бонусы в день рождения
14 предложений — от путешествий до пельменей

«Шоколадница» создаст сеть еды навынос

Точки продаж откроют к началу 2020 года

«Шоколадница» создаст сеть еды навынос

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров

Франчайзи сети продолжают открывать кофейни в старом формате

Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров

Экс-совладелец OBI и собственник «Шоколадницы» откроют сеть магазинов с кафе

Первые точки в среднем ценовом сегменте появятся уже этим летом

Экс-совладелец OBI и собственник «Шоколадницы» откроют сеть магазинов с кафе

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

«Шоколадница» решила не менять расценки

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России
Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве

Азиатский «Макдоналдс»: Как появилась Panda Express и что ее ждет в Москве
Как семейная лапшичная превратилась в крупную сеть фастфуда и что ее ждет в России

В России появятся лапшичные Panda Express

Развитием сети займется владелец «Шоколадницы» Александр Колобов

В России появятся лапшичные Panda Express

В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты

Ранее с призывами явиться на выборы начали выступать Сбербанк и «Аэрофлот»

В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты

«Шоколадницу» признали виновной в нарушении закона о рекламе

Сеть могут привлечь к административной ответственности за неправильное продвижение ужинов

«Шоколадницу» признали виновной в нарушении закона о рекламе

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит

Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит
Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли

Сколько россиян ежедневно пьют «кофе с собой»

И где чаще всего покупают напиток

Сколько россиян ежедневно пьют «кофе с собой»

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

Перезапуск точек по всей России займет два года

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

Инвестиции в фейерверки, приложения для групп в «Одноклассниках» и чат-боты HeadHunter

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в фейерверки, приложения для групп в «Одноклассниках» и чат-боты HeadHunter

Как открыть кофейню по франшизе
Как открыть кофейню по франшизе И стоит ли это делать
Как открыть кофейню по франшизе

Как открыть кофейню по франшизе
И стоит ли это делать

ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах

Ранее ведомство завело дела на сети Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му», завышающие цены в аэропортах

ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах

ФАС завела дела на «Бургер Кинг», «Му-му» и «Шоколадницу» из-за высоких цен в аэропортах

Завышенные цены обнаружили в Домодедове и Жуковском

ФАС завела дела на «Бургер Кинг», «Му-му» и «Шоколадницу» из-за высоких цен в аэропортах

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания

Она создает два формата заведений

«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания

Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе

Первое партнерское заведение откроется в Баку в 2017 году

Сеть «Кофе Хауз» начала развиваться по франшизе

Юрист — о скандале с порносъёмкой в «Шоколаднице»
Юрист — о скандале с порносъёмкой в «Шоколаднице» The Village спросил у эксперта, что делать, если вы оказались объектом незаконной съёмки на скрытую камеру
Юрист — о скандале с порносъёмкой в «Шоколаднице»

Юрист — о скандале с порносъёмкой в «Шоколаднице»
The Village спросил у эксперта, что делать, если вы оказались объектом незаконной съёмки на скрытую камеру

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

У торта «Москва» появился фирменный магазин

«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля

Сеть планирует скорректировать цены на позиции своего меню на 3–4 % уже 8 апреля

«Шоколадница» поднимает цены из-за падения рубля

Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»

В дальнейшем сеть будет консолидирована в единую холдинговую компанию

Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»

6 главных сделок года
6 главных сделок года Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года
6 главных сделок года

6 главных сделок года
Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз» The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка
Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»

Зачем «Шоколадница» купила главного конкурента — сеть «Кофе Хауз»
The Village рассказывает истории двух крупнейших кофейных сетей России и разбирается, зачем была нужна сделка

Москвичи начали экономить на ресторанах The Village узнал, сколько тратят в Москве и регионах на продукты, рестораны, одежду и электронику

Москвичи начали экономить на ресторанах

Что дают за чекины в Москве
Что дают за чекины в Москве Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)
Что дают за чекины в Москве

Что дают за чекины в Москве
Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)

«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»

Если сделка состоится, в распоряжении «Шоколадницы» окажутся 650 кофеен, что в три с лишним раза больше, чем у трёх ближайших конкурентов

«Шоколадница» покупает «Кофе Хауз»

Январь: «Турандот», Cervetti, «Чайная высота» и «Шоколадница»
Январь: «Турандот», Cervetti, «Чайная высота» и «Шоколадница» Лучший официант «Шоколадницы», лучший бригадир кухни «Турандота», лучший сомелье Cervetti и капитан «Чайной высоты» рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Январь: «Турандот», Cervetti, «Чайная высота» и «Шоколадница»

Январь: «Турандот», Cervetti, «Чайная высота» и «Шоколадница»
Лучший официант «Шоколадницы», лучший бригадир кухни «Турандота», лучший сомелье Cervetti и капитан «Чайной высоты» рассказали The Village о своей работе и личной жизни.

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.

Сеть кофеен «Шоколадница» собирается поглотить «Япошу»

О планах по продаже сети своих ресторанов компания Ginza Project заявляла ещё в 2011 году

Сеть кофеен «Шоколадница» собирается поглотить «Япошу»

В Москве открылась кошерная «Шоколадница» «Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.

В Москве открылась кошерная «Шоколадница»

Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В шестом выпуске — бейгл с сёмгой из «Шоколадницы».

Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы»

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.

Реклама Burger King
Реклама Burger King Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.
Реклама Burger King

Реклама Burger King
Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.

Амстердам. Кофешоппинг
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;
Амстердам. Кофешоппинг

Амстердам. Кофешоппинг
Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;