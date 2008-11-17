«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности Главный шведский эпидемиолог — против всего мира
«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном
Делимся планами пространства на ближайшую неделю
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts
В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Швеции
Власти страны попросили соблюдать личную гигиену при контактах с птицами и кошками
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран
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Freedom House признала Россию несвободной страной
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Космический туризм от Amazon, Twitter для «третьего мира» и женитьба на роботе
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России
Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России
Доходы Pokémon GO, кроссовки будущего от Nike и борьба с супербактериями
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стоит ли переезжать в ШвециюThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии
Стоит ли переезжать в Швецию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии
Россию обвинили в моделировании ядерной атаки по Швеции
В НАТО считают, что Москва проводит внезапные массовые военные учения для устрашения соседних стран
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
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7 самых интересных зданий января Факультет информатики на курьих ножках, самое некрасивое здание ушедшего года и технологичный театр от авторов Крымской набережной — The Village рассказывает о самых обсуждаемых зданиях января
Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack
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10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
«Мы не используем понятие „норма“»: Шведский сексолог отвечает российскому коллеге The Village поговорил с шведским сексологом Хансом Олссоном, чтобы проверить, насколько представление европейских сексологов о человеческой сексуальности совпадает с мнением их российских коллег
Arla Foods остановила производство сыра и масла для России
Ранее аналогичное решение приняла финская Valio
Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви Священник церкви Мелархёйден Ребекка Тюдор рассказала The Village о том, как женщине стать священником, почему Церковь Швеции признаёт гомосексуальные браки и что об этом думают её родители
Сооснователя The Pirate Bay Петера Сунде арестовала шведская полиция
Сунде придётся провести в тюрьме восемь месяцев
Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии Острая пища, имбирный чай, наземные тоннели между зданиями, поездки на велосипеде, лыжные очки — The Village узнал, как борются с холодом жители северных стран
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Шведская семья Женщина из Швеции, родившая с женой детей в однополом браке от гомосексуальной пары, рассказала The Village, как устроена жизнь в их семье с двумя папами и двумя мамами после того, как все развелись
Haribo прекратила производство «расистских» конфет
Они входили в набор, посвящённый путешествиям по разным странам мира
В Швеции собирают $10 000 на гаджет для распознавания мыслей домашних животных
Он сможет определить, когда собака удивлена, испытывает голод или радуется чему-либо
Пирата из Швеции обязали выплатить $652 000 за нелегальное распространение одного фильма
Именно столько стоила бы лицензия на его легальное размещение в свободном доступе в интернете
Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org
Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе
Там его могут признать виновным во взломе базы данных полиции, за что хакеру грозит до шести лет тюрьмы
Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре
Компания Ikea удалила статью о гомосексуальной паре из своего российского рекламного журнала в связи с законом о пропаганде гомосексуализма.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов 3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.
Разработка анонимной инфосети Tor финансируется правительством США
Однако, по мнению создателей проекта, это не повод для беспокойства: полученные от правительства средства не стоит воспринимать как контракт
Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay
Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей
Компания Apple приобрела шведский стартап AlgoTrim для оптимизации медиаконтента своих приложений
Разработанная в AlgoTrim библиотека используется во многих мобильных устройствах уже с 2006 года и позволяет существенно уменьшить размер предустановленных приложений
Swedbank объявил о закрытии своих российских подразделений
Теперь у клиентов есть около двух месяцев для того, чтобы закрыть свои счета и перевести деньги в другие банки
В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию
C его помощью всего за две минуты покупатели смогут распечатать любой из более чем 200 журналов
Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Андреас Дальберг из Швеции рассказывает об использовании животных целиком и любимых ресторанах в мире
Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы
После отбывания наказания в Швеции его выдадут Дании
Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В свежем выпуске — рассказ о киоске с прессой, который печатает журналы на месте, по запросу, за две минуты.
Индивидуального предпринимателя-стриптизёра из Швеции уличили в неуплате налогов
Индивидуального предпринимателя-стриптизёра из Швеции уличили в неуплате налогов