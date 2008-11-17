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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский

Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности
Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности Главный шведский эпидемиолог — против всего мира
Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности

Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности
Главный шведский эпидемиолог — против всего мира

От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья И как позаимствовать его для русского быта
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО

От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
И как позаимствовать его для русского быта

«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном

Делимся планами пространства на ближайшую неделю

«Дом культур» организует бранч Пушкинского музея и дискуссию с Пепперштейном

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Власти страны попросили соблюдать личную гигиену при контактах с птицами и кошками

Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Лидером списка вновь стала Южная Корея

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной

Самые удобные для путешествий паспорта

Лидером рейтинга впервые стала азиатская страна

Самые удобные для путешествий паспорта

Космический туризм от Amazon, Twitter для «третьего мира» и женитьба на роботе

Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Космический туризм от Amazon, Twitter для «третьего мира» и женитьба на роботе

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России

Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России

Доходы Pokémon GO, кроссовки будущего от Nike и борьба с супербактериями

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Доходы Pokémon GO, кроссовки будущего от Nike и борьба с супербактериями

Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Уязвимость Telegram, проблемы Apple Watch и отмена «налога на тампоны»

Стоит ли переезжать в Швецию

Стоит ли переезжать в ШвециюThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии

Стоит ли переезжать в Швецию

Стоит ли переезжать в Швецию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии

Россию обвинили в моделировании ядерной атаки по Швеции

В НАТО считают, что Москва проводит внезапные массовые военные учения для устрашения соседних стран

Россию обвинили в моделировании ядерной атаки по Швеции

Уютная студия в здании церкви в Стокгольме
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме

Уютная студия в здании церкви в Стокгольме
Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо
Как норвежские феминистки создали свою политическую партию

Как норвежские феминистки создали свою политическую партию
В Норвегии весной появилась феминистская партия F!. The Village узнал, за что борются феминистки в стране, где на первый взгляд с правами женщин всё хорошо

7 самых интересных зданий января
7 самых интересных зданий января Факультет информатики на курьих ножках, самое некрасивое здание ушедшего года и технологичный театр от авторов Крымской набережной — The Village рассказывает о самых обсуждаемых зданиях января
7 самых интересных зданий января

7 самых интересных зданий января
Факультет информатики на курьих ножках, самое некрасивое здание ушедшего года и технологичный театр от авторов Крымской набережной — The Village рассказывает о самых обсуждаемых зданиях января

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города

Иностранные школьники в Москве Чему учатся, где бывают и хотят ли остаться в Москве школьники из Швеции, Израиля, Эстонии, Финляндии, Кореи, Грузии и Египта

Иностранные школьники в Москве

«Мы не используем понятие „норма“»: Шведский сексолог отвечает российскому коллеге
«Мы не используем понятие „норма“»: Шведский сексолог отвечает российскому коллеге The Village поговорил с шведским сексологом Хансом Олссоном, чтобы проверить, насколько представление европейских сексологов о человеческой сексуальности совпадает с мнением их российских коллег
«Мы не используем понятие „норма“»: Шведский сексолог отвечает российскому коллеге

«Мы не используем понятие „норма“»: Шведский сексолог отвечает российскому коллеге
The Village поговорил с шведским сексологом Хансом Олссоном, чтобы проверить, насколько представление европейских сексологов о человеческой сексуальности совпадает с мнением их российских коллег

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России

Ранее аналогичное решение приняла финская Valio

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России

Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви
Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви Священник церкви Мелархёйден Ребекка Тюдор рассказала The Village о том, как женщине стать священником, почему Церковь Швеции признаёт гомосексуальные браки и что об этом думают её родители
Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви

Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви
Священник церкви Мелархёйден Ребекка Тюдор рассказала The Village о том, как женщине стать священником, почему Церковь Швеции признаёт гомосексуальные браки и что об этом думают её родители

Сооснователя The Pirate Bay Петера Сунде арестовала шведская полиция

Сунде придётся провести в тюрьме восемь месяцев

Сооснователя The Pirate Bay Петера Сунде арестовала шведская полиция

Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии
Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии Острая пища, имбирный чай, наземные тоннели между зданиями, поездки на велосипеде, лыжные очки — The Village узнал, как борются с холодом жители северных стран
Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии

Как утепляются жители Канады, Швеции, Норвегии и Гренландии
Острая пища, имбирный чай, наземные тоннели между зданиями, поездки на велосипеде, лыжные очки — The Village узнал, как борются с холодом жители северных стран

Как бороться с грязью на городских дорогах
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Как бороться с грязью на городских дорогах

Как бороться с грязью на городских дорогах
The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом

Шведская семья
Шведская семья Женщина из Швеции, родившая с женой детей в однополом браке от гомосексуальной пары, рассказала The Village, как устроена жизнь в их семье с двумя папами и двумя мамами после того, как все развелись
Шведская семья

Шведская семья
Женщина из Швеции, родившая с женой детей в однополом браке от гомосексуальной пары, рассказала The Village, как устроена жизнь в их семье с двумя папами и двумя мамами после того, как все развелись

Haribo прекратила производство «расистских» конфет

Они входили в набор, посвящённый путешествиям по разным странам мира

Haribo прекратила производство «расистских» конфет

В Швеции собирают $10 000 на гаджет для распознавания мыслей домашних животных

Он сможет определить, когда собака удивлена, испытывает голод или радуется чему-либо

В Швеции собирают $10 000 на гаджет для распознавания мыслей домашних животных

Пирата из Швеции обязали выплатить $652 000 за нелегальное распространение одного фильма

Именно столько стоила бы лицензия на его легальное размещение в свободном доступе в интернете

Пирата из Швеции обязали выплатить $652 000 за нелегальное распространение одного фильма

Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org

Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак

Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
«Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.

Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе

Там его могут признать виновным во взломе базы данных полиции, за что хакеру грозит до шести лет тюрьмы

Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе

Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре

Компания Ikea удалила статью о гомосексуальной паре из своего российского рекламного журнала в связи с законом о пропаганде гомосексуализма.

Ikea убрала из рекламного журнала статью о гомосексуальной паре

Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды

Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды
Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов 3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.

Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.
Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях

Вышли из строя: российские полицейские-геи о рабочих буднях
Российские ЛГБТ-полицейские рассказали своему коллеге из Швеции, как гомофобия сказывается на их работе и почему они не могут последовать его примеру и выйти в полицейской форме на гей-парад.

Разработка анонимной инфосети Tor финансируется правительством США

Однако, по мнению создателей проекта, это не повод для беспокойства: полученные от правительства средства не стоит воспринимать как контракт

Разработка анонимной инфосети Tor финансируется правительством США

Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay

Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей

Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay

Компания Apple приобрела шведский стартап AlgoTrim для оптимизации медиаконтента своих приложений

Разработанная в AlgoTrim библиотека используется во многих мобильных устройствах уже с 2006 года и позволяет существенно уменьшить размер предустановленных приложений

Компания Apple приобрела шведский стартап AlgoTrim для оптимизации медиаконтента своих приложений

Swedbank объявил о закрытии своих российских подразделений

Теперь у клиентов есть около двух месяцев для того, чтобы закрыть свои счета и перевести деньги в другие банки

Swedbank объявил о закрытии своих российских подразделений

В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию

C его помощью всего за две минуты покупатели смогут распечатать любой из более чем 200 журналов

В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию

Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции
Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Андреас Дальберг из Швеции рассказывает об использовании животных целиком и любимых ресторанах в мире
Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции

Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции
The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Андреас Дальберг из Швеции рассказывает об использовании животных целиком и любимых ресторанах в мире

Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы

После отбывания наказания в Швеции его выдадут Дании

Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы

Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции
Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В свежем выпуске — рассказ о киоске с прессой, который печатает журналы на месте, по запросу, за две минуты.
Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции

Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В свежем выпуске — рассказ о киоске с прессой, который печатает журналы на месте, по запросу, за две минуты.

Индивидуального предпринимателя-стриптизёра из Швеции уличили в неуплате налогов

Индивидуального предпринимателя-стриптизёра из Швеции уличили в неуплате налогов

Индивидуального предпринимателя-стриптизёра из Швеции уличили в неуплате налогов

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения В преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес

Остров Хорсстен: не свет, но покой Остров Хорсстен находится километрах в 20-30 от Скандинаского полуострова в Балтийском море, на широте Стокгольма (слева) и нашего Финского залива (далеко справа). Этот остров прекрасен.

Остров Хорсстен: не свет, но покой

МИР СКАЗОК «В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят - Боссе, Бетан и Малыша.- Я вовсе не самый обыкновенный малыш, - говорит Малыш.  Но это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек...

МИР СКАЗОК

Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...

Продуманный швед