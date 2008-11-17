Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах

«Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.