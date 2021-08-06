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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»
6 августа 2021

В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»

1 декабря 2020

В Сокольниках ввели карантин для животных. Местный питомец заразился бешенством

В Москве открыли два резервных госпиталя для заразившихся коронавирусом
5 октября 2020

В Москве открыли два резервных госпиталя для заразившихся коронавирусом

Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)

В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия

Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)

Диких зверей выводили на поводках в толпу, чтобы привлечь посетителей

В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)

Какой будет площадь около станции «Сокольники»

Ее замостят брусчаткой

Какой будет площадь около станции «Сокольники»

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
И чем еще можно заняться в московских парках зимой

В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом

Она будет работать даже при нулевой температуре

В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Специальную программу подготовили 12 парков

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

В «Сокольниках» стартуют бесплатные курсы иврита

Занятия будут проходить по воскресеньям

В «Сокольниках» стартуют бесплатные курсы иврита

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

Выставка пройдет 7 и 8 сентября

Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России

В «Сокольниках» пройдут международные фестивали барберов и татуировщиков

В Москву приедет около 60 иностранных специалистов

В «Сокольниках» пройдут международные фестивали барберов и татуировщиков

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»

Смотр французских фильмов продлится до августа

В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»

На аттракционе в «Сокольниках» пострадали трое детей. СКР завел уголовное дело

Администрация «Сокольников» создала рабочую группу, чтобывыяснить все подробности инцидента

На аттракционе в «Сокольниках» пострадали трое детей. СКР завел уголовное дело

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей

Занятия будут проходить в течение всего лета

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей

В «Сокольниках» из-за жары раньше срока открылся летний бассейн

Он будет работать до конца августа

В «Сокольниках» из-за жары раньше срока открылся летний бассейн

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл

Уроки спортивных танцев пройдут в «Зарядье» и «Сокольниках»

Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл

В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями

На конвенцию приедут мастера тату со всего мира

В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями

Летние кинотеатры «Пионер» объявили программу

Помимо кинотеатров, в парках появятся киоски и крафтовый бар «Пион»

Летние кинотеатры «Пионер» объявили программу

В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров

Там же можно арендовать самокаты, веломобили

В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

В Сокольниках пройдет митинг за гендерное равноправие

На акции выступят Татьяна Никонова и Катрин Ненашева

В Сокольниках пройдет митинг за гендерное равноправие

Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»

Национальный парк хотят расширить почти на 76 гектаров

Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»

В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок

После турнира деревья можно сдать на переработку

В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок

В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы

Акции состоятся в эту и следующую субботы

В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы

На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации

У гостей есть возможность выиграть кухонную технику или стать ведущим кулинарного шоу

На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой

Красную звезду замуровали в 1950 году

На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно

Для этого нужно взять с собой коньки

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно

Посетителей фестиваля «Мир глухих» обучат языку жестов

На мероприятии выступят звезды российской эстрады, участники проекта «Голос. Дети» и артисты с ограничениями

Посетителей фестиваля «Мир глухих» обучат языку жестов

Завтра москвичи смогут пройти бесплатный генетический тест на алкоголизм и наркоманию

В столице пройдет акция «Москва — трезвый город»

Завтра москвичи смогут пройти бесплатный генетический тест на алкоголизм и наркоманию

В «Сокольниках» пройдет фестиваль тайской культуры с массажем и боксом

В парке также пройдут кулинарные мастер-классы и уроки танцев

В «Сокольниках» пройдет фестиваль тайской культуры с массажем и боксом

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит

В столице пройдут профилактические акции ко Всемирному дню борьбы с гепатитом

Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит

Для москвичей на день откроют все автобусные парки и трамвайные депо

День открытых дверей пройдет в рамках Дня московского транспорта 14 июля

Для москвичей на день откроют все автобусные парки и трамвайные депо

В летних кинотеатрах «Пионер» начался фестиваль современного французского кино

До 14 августа гости смогут увидеть кинопремьеры родом из Франции

В летних кинотеатрах «Пионер» начался фестиваль современного французского кино

10 мест, куда пойти во время чемпионата мира
ПРОМО
10 мест, куда пойти во время чемпионата мира Что делать на мундиале в Москве
10 мест, куда пойти во время чемпионата мира
ПРОМО

10 мест, куда пойти во время чемпионата мира
Что делать на мундиале в Москве

Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей

Три месяца гости площадки будут заниматься страноведением

Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей

Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей

Орнитолог призвал подсаживать осиротевших утят в водоемы, где уже есть мамы-утки

Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей

Летом в Москве ограничат движение из-за ремонта инженерных сетей

Работы проведут в Сокольниках, Марьиной роще и других точках столицы

Летом в Москве ограничат движение из-за ремонта инженерных сетей

В «Сокольниках» установят гигантскую вувузелу

Она будет транслировать турниры с участием российской команды в чемпионате мира по футболу

В «Сокольниках» установят гигантскую вувузелу

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки

Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»

Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»

В парке Горького и «Сокольниках» стартует сезон летних кинотеатров «Пионер»

В честь открытия кинопоказы 1 и 9 мая проведут бесплатно

В парке Горького и «Сокольниках» стартует сезон летних кинотеатров «Пионер»

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

Экскурсии, квесты и исторический fashion week

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе

Помимо мастер-классов будут организованы дегустации

В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе

Из-за морозов в Москву прилетели полярные совы

Птиц заметили в районе Сокольники

Из-за морозов в Москву прилетели полярные совы

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

Праздник растянется на четыре дня

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта

Пострелять можно по субботам до конца месяца

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду

После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе

Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе

В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках

Дежурства организуют в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ

В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках

В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой

Установку монументов одобрила комиссия

В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой

В «Сокольниках» согласовали митинг за честные выборы

Акция пройдет в воскресенье, 24 декабря

В «Сокольниках» согласовали митинг за честные выборы

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне

Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро

Новая станция «Стромынка» соединит Сокольническую линию и Третий пересадочный контур

Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро

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