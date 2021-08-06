В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»
Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)
В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)
Диких зверей выводили на поводках в толпу, чтобы привлечь посетителей
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
В «Сокольниках» открылась лыжная трасса с искусственным снегом
Она будет работать даже при нулевой температуре
Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты
Специальную программу подготовили 12 парков
Музеи козла и самовара: В Москву привезут лучшие частные коллекции со всей России
Выставка пройдет 7 и 8 сентября
В «Сокольниках» пройдут международные фестивали барберов и татуировщиков
В Москву приедет около 60 иностранных специалистов
В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити
Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе
В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»
Смотр французских фильмов продлится до августа
На аттракционе в «Сокольниках» пострадали трое детей. СКР завел уголовное дело
Администрация «Сокольников» создала рабочую группу, чтобывыяснить все подробности инцидента
Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей
Занятия будут проходить в течение всего лета
В «Сокольниках» из-за жары раньше срока открылся летний бассейн
Он будет работать до конца августа
В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке
Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне
Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл
Уроки спортивных танцев пройдут в «Зарядье» и «Сокольниках»
В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями
На конвенцию приедут мастера тату со всего мира
Летние кинотеатры «Пионер» объявили программу
Помимо кинотеатров, в парках появятся киоски и крафтовый бар «Пион»
В московских парках открылись пункты проката велосипедов и гольфкаров
Там же можно арендовать самокаты, веломобили
В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал
Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта
В Сокольниках пройдет митинг за гендерное равноправие
На акции выступят Татьяна Никонова и Катрин Ненашева
Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»
Национальный парк хотят расширить почти на 76 гектаров
В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок
После турнира деревья можно сдать на переработку
В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы
Акции состоятся в эту и следующую субботы
На фестивале Foodshow в эти выходные пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации
У гостей есть возможность выиграть кухонную технику или стать ведущим кулинарного шоу
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой
Красную звезду замуровали в 1950 году
В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно
Для этого нужно взять с собой коньки
Посетителей фестиваля «Мир глухих» обучат языку жестов
На мероприятии выступят звезды российской эстрады, участники проекта «Голос. Дети» и артисты с ограничениями
Завтра москвичи смогут пройти бесплатный генетический тест на алкоголизм и наркоманию
В столице пройдет акция «Москва — трезвый город»
В «Сокольниках» пройдет фестиваль тайской культуры с массажем и боксом
В парке также пройдут кулинарные мастер-классы и уроки танцев
В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы
В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России
Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит
В столице пройдут профилактические акции ко Всемирному дню борьбы с гепатитом
Для москвичей на день откроют все автобусные парки и трамвайные депо
День открытых дверей пройдет в рамках Дня московского транспорта 14 июля
В летних кинотеатрах «Пионер» начался фестиваль современного французского кино
До 14 августа гости смогут увидеть кинопремьеры родом из Франции
Кинотеатр «Пионер» на лето подготовил образовательную программу для детей
Три месяца гости площадки будут заниматься страноведением
Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей
Орнитолог призвал подсаживать осиротевших утят в водоемы, где уже есть мамы-утки
Летом в Москве ограничат движение из-за ремонта инженерных сетей
Работы проведут в Сокольниках, Марьиной роще и других точках столицы
В «Сокольниках» установят гигантскую вувузелу
Она будет транслировать турниры с участием российской команды в чемпионате мира по футболу
В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки
Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая
В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»
Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы
В парке Горького и «Сокольниках» стартует сезон летних кинотеатров «Пионер»
В честь открытия кинопоказы 1 и 9 мая проведут бесплатно
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках
Экскурсии, квесты и исторический fashion week
В «Сокольниках» пройдет выставка чая и кофе
Помимо мастер-классов будут организованы дегустации
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта
Пострелять можно по субботам до конца месяца
В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду
После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно
В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе
Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля
В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках
Дежурства организуют в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ
В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой
Установку монументов одобрила комиссия
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро
Новая станция «Стромынка» соединит Сокольническую линию и Третий пересадочный контур