На аттракционе «Колобок» в парке «Сокольники» сломалось крепление кабины. Пострадали трое детей: двое получили ушибы, а еще один — сотрясение мозга.

В парке заявили, что персонал нарушил технику безопасности при эвакуации. На месте работают полицейские, а администрация «Сокольников» создала рабочую группу, чтобы выяснить все подробности инцидента.

ТАСС сообщил, что Следственный комитет завел уголовное дело. По данным источника агентства, дети выпали из аттракциона из-за того, что тот резко остановился. Всех детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.