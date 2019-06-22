Новости22 июня 2019
На аттракционе в «Сокольниках» пострадали трое детей. СКР завел уголовное дело Администрация «Сокольников» создала рабочую группу, чтобывыяснить все подробности инцидента
На аттракционе «Колобок» в парке «Сокольники» сломалось крепление кабины. Пострадали трое детей: двое получили ушибы, а еще один — сотрясение мозга.
В парке заявили, что персонал нарушил технику безопасности при эвакуации. На месте работают полицейские, а администрация «Сокольников» создала рабочую группу, чтобы выяснить все подробности инцидента.
ТАСС сообщил, что Следственный комитет завел уголовное дело. По данным источника агентства, дети выпали из аттракциона из-за того, что тот резко остановился. Всех детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Источник: агентство «Москва»
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