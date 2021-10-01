16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе
1 октября 2021

Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе

30 сентября 2020

Во дворах дома трех Бенуа в Петербурге кто-то изобразил картины Петрова-Водкина и Малевича. А потом их закрасили

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
24 сентября 2020

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов

Граффити «Глухонемой» на фасаде Музея Москвы
Стрит-арт дня
9 августа 2020

Граффити «Глухонемой» на фасаде Музея Москвы