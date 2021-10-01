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2021-10-01T17:56:51.000+03:00
1 октября 2021
Художница Наташа Гончарова расписала пешеходную галерею в Гагаринском районе
2020-09-30T12:06:05.000+03:00
30 сентября 2020
Во дворах дома трех Бенуа в Петербурге кто-то изобразил картины Петрова-Водкина и Малевича. А потом их закрасили
2020-09-24T17:37:31.000+03:00
24 сентября 2020
Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
Стрит-арт дня
2020-08-09T18:02:13.000+03:00
9 августа 2020
Граффити «Глухонемой» на фасаде Музея Москвы
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