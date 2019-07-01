Перед зданием Третьяковской галереи на Крымском Валу установили бульдозер авторства художника Миши Most.

Работа посвящена 45-летию Бульдозерной выставки. Публичную акцию в Беляеве в 1974 году провели художники-нонконформисты — их экспозицию уничтожили поливочной техникой. Сейчас работы этих авторов выставлены в ведущих музеях мира. Над бульдозером около Третьяковки в честь этого развеваются флаги разных стран.

Кроме того, инсталляцию закончили ученики художественной школы «Старт». Работу адресовали посетителям выставки «Свободный полет», посвященной творчеству Андрея Тарковского и художников-нонконформистов.