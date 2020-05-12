Большой гид по нижегородскому стрит-арту Самые значимые работы одной из столиц уличного искусства
В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити
Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»
В Петербурге создадут «патриотическую школу» для молодых авторов граффити Создатели проекта хотят перевоспитать «тех, кто занимается вандализмом»
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем
Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
На улицах Петербурга выставят «конструкции» для граффити и стрит-арта
Об этой идее рассказал комитет по градостроительству и архитектуре
На улицах Петербурга выставят «конструкции» для граффити и стрит-арта Об этой идее рассказал комитет по градостроительству и архитектуре
Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради
Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
«Городские субтитры» от Владимира Абиха
Художник создает надписи краской, которые выглядят как субтитры из фильмов
«Городские субтитры» от Владимира Абиха Художник создает надписи краской, которые выглядят как субтитры из фильмов
Портрет Бродского восстановили — на крыше дома в Петербурге
«Возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добралась»
Портрет Бродского восстановили — на крыше дома в Петербурге «Возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добралась»
Институт исследования стрит-арта запускает цикл лекций о городских текстах
Лекции продлятся до сентября, первое выступление состоится 3 июня
Институт исследования стрит-арта запускает цикл лекций о городских текстах Лекции продлятся до сентября, первое выступление состоится 3 июня
В Петербурге по-прежнему практически невозможно согласовать стрит-арт
Авторы недовольны существующими процедурами
В Петербурге по-прежнему практически невозможно согласовать стрит-арт Авторы недовольны существующими процедурами
Стрит-арт в разных районах Петербурга
Автор карты отметила различные работы на схеме петербургского метро
Стрит-арт в разных районах Петербурга Автор карты отметила различные работы на схеме петербургского метро
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
Zasidelis: Новая работа HoodGraff, посвященная карантину
Роспись появилась на трансформаторной будке на Греческом проспекте
Zasidelis: Новая работа HoodGraff, посвященная карантину Роспись появилась на трансформаторной будке на Греческом проспекте
Петербуржцы в соцсетях второй день спорят о портрете Бродского напротив дома Мурузи
На месте работы Олега Лукьянова появился стих, но его тоже закрасили
Петербуржцы в соцсетях второй день спорят о портрете Бродского напротив дома Мурузи На месте работы Олега Лукьянова появился стих, но его тоже закрасили
Граффити с Бродским закрасили по распоряжению завхоза школы. Портрет пытаются восстановить
Работу создал художник Олег Лукьянов к 80-летию со дня рождения поэта
Граффити с Бродским закрасили по распоряжению завхоза школы. Портрет пытаются восстановить Работу создал художник Олег Лукьянов к 80-летию со дня рождения поэта
Портрет Иосифа Бродского напротив дома Мурузи. Его уже закрасили
Граффити приурочили к 80-летию поэта, автором работы стал Олег Лукьянов
Портрет Иосифа Бродского напротив дома Мурузи. Его уже закрасили Граффити приурочили к 80-летию поэта, автором работы стал Олег Лукьянов
«Падик-арт»: Композиция «Христос в психбольнице» в петербургской парадной
Той самой, где в конце апреля изобразили кафе-прачечную «Стирка 40º»
«Падик-арт»: Композиция «Христос в психбольнице» в петербургской парадной
Той самой, где в конце апреля изобразили кафе-прачечную «Стирка 40º»
Владимир Абих создал стрит-арт о коронавирусе, а работу HoodGraff вновь испортили
Петербургские художники продолжают творить, несмотря на эпидемию
Владимир Абих создал стрит-арт о коронавирусе, а работу HoodGraff вновь испортили Петербургские художники продолжают творить, несмотря на эпидемию
«Вэтомгородемненетесно»: Большая картина на балконе дома на Лиговском
Новая работа художницы Ульяны Полоз
«Вэтомгородемненетесно»: Большая картина на балконе дома на Лиговском
Новая работа художницы Ульяны Полоз
Коронавирусный плакат от Покраса Лампаса
Художник вывесил в Петербурге несколько экземпляров этого плаката