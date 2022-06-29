Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами
Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси
Таксисты предупредили о возможных проблемах с перевозками из-за новых правил для водителей
Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»
С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»
ФАС проверит, насколько обоснованно сервисы такси устанавливают тарифы на поездки. После роста цен из-за снегопада
Суд отменил требование приостановить работу Wheely. В августе сервис отказался передать данные властям
Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права
В Москве появится система цифровых профилей таксистов, которая запретит им перерабатывать
«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного
Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу
Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах
Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить
Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме
Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными
Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась
Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением
В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки
Услуга пока доступна в семи городах
Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя
Информация никак не шифруется
«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия
Предложение будет действовать в течение года