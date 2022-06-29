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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

Forbes: «Яндекс» начал переговоры с «АвтоВАЗом» о поставках машин из-за дефицита автомобилей в таксопарках

Предложение дня: Заставить сервисы такси вести рейтинги водителей

Предложение дня: Заставить сервисы такси вести рейтинги водителей

Сайт премиального такси Wheely запретили

Сайт премиального такси Wheely запретили

В России из-за санкций становится меньше легальных таксистов

В России из-за санкций становится меньше легальных таксистов

29 июня 2022

У московских таксистов появилась тревожная кнопка. Пока что в рамках эксперимента

обновлено24 июня 2022

В «Яндекс Лавке» произошел сбой

В России появится сервис такси для бизнеса SwiftDrive
24 июня 2022

В России появится сервис такси для бизнеса SwiftDrive

Gett прекратит работать в России 31 мая
16 мая 2022

Gett прекратит работать в России 31 мая

Заставить агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Предложение дня
29 марта 2022

Заставить агрегаторов такси передавать данные ФСБ

«Ситимобил» и Минтранс Подмосковья начали тестировать водителей на усталость
24 января 2022

«Ситимобил» и Минтранс Подмосковья начали тестировать водителей на усталость

В Москве появятся беспилотные такси
11 января 2022

В Москве появятся беспилотные такси

27 декабря 2021

Поездка на такси в Москве за год подорожала почти на 25 %

22 декабря 2021

«Ситимобил» изменил правила для водителей после подкаста о насилии в такси

Как сэкономить на новогодних поездках в такси
Список
15 декабря 2021

Как сэкономить на новогодних поездках в такси

«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси
«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси

«Цена поездки»: Как Настя Красильникова вывела на чистую воду корпорации в подкасте о сексуализированном насилии в такси

3 декабря 2021

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста, который не уступил ему дорогу

Ссылка дня
30 ноября 2021

Подкаст «Цена поездки» о насилии над женщинами в такси

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя

Путин запретил водителям с судимостью работать в такси
обновлено11 июня 2022

Путин запретил водителям с судимостью работать в такси

Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами
15 сентября 2021

Таксисты из Домодедова вызывают себе Uber и отменяют заказ. Так они борются с конкурентами

Дептранс: Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в новой системе контроля
10 августа 2021

Дептранс: Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в новой системе контроля

обновлено27 октября 2021

Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси

Угроза
21 июля 2021

Таксисты предупредили о возможных проблемах с перевозками из-за новых правил для водителей

Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»
Видео дня
13 июля 2021

Таксист и курьер рассказывают о своей Москве в ролике «Ситимобила» и «Самоката»

МАДИ потребовало от агрегаторов такси не брать таксистов с иностранными правами
17 июня 2021

МАДИ потребовало от агрегаторов такси не брать таксистов с иностранными правами

6 марта 2021

С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»

обновлено18 февраля 2021

ФАС проверит, насколько обоснованно сервисы такси устанавливают тарифы на поездки. После роста цен из-за снегопада

15 января 2021

Поездки на такси в России за полгода подорожали на 50-70 %

«Ситимобил» открыл пространство для таксистов с барбершопом и лекциями
22 декабря 2020

«Ситимобил» открыл пространство для таксистов с барбершопом и лекциями

7 декабря 2020

Суд отменил требование приостановить работу Wheely. В августе сервис отказался передать данные властям

Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права
29 ноября 2020

Агрегаторы такси и каршеринги смогут через базу ГИБДД проверять, есть ли у водителей права

16 ноября 2020

С 2021 года водителей автобусов и такси обяжут носить браслеты от сна

27 октября 2020

Сервисы такси смогут отказать в поездке пассажирам без масок

24 октября 2020

Власти усилят систему слежения в такси и каршеринге

7 октября 2020

Дептранс Москвы начнет собирать персональные данные водителей такси

30 сентября 2020

Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов за ДТП

В Москве появится система цифровых профилей таксистов, которая запретит им перерабатывать
17 августа 2020

В Москве появится система цифровых профилей таксистов, которая запретит им перерабатывать

«Яндекс.Такси» запустил экспресс-доставку из пунктов Boxberry
14 августа 2020

«Яндекс.Такси» запустил экспресс-доставку из пунктов Boxberry

«ВКонтакте» переименовала сервис такси и разрешила шерить оплату с друзьями
6 августа 2020

«ВКонтакте» переименовала сервис такси и разрешила шерить оплату с друзьями

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат
4 августа 2020

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях

Но только пока

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

Компании не согласны с ведомством

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

Можно вызвать извозчика или посыльного

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу

Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах

Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу

Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить

Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями

Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию

Есть два варианта партнерства агрегаторов такси

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально

Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме

Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась

Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась

Такси, музыка и почта «Яндекса» сломались

Встречайте «Яндекс.Cбой»

Такси, музыка и почта «Яндекса» сломались

В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки

Услуга пока доступна в семи городах

В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

Точные сроки пока не известны

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян И как главным приоритетом стала безопасность
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
И как главным приоритетом стала безопасность

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя

Информация никак не шифруется

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

Предложение будет действовать в течение года

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ