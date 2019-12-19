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Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект
Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект

Родители в городе: Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси
«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей

«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей
Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях

Но только пока

Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях
Но только пока

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

Компании не согласны с ведомством

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»
Компании не согласны с ведомством

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

Можно вызвать извозчика или посыльного

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного

Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу

Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах

Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу
Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах

Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить

Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями

Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить
Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию

Есть два варианта партнерства агрегаторов такси

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию
Есть два варианта партнерства агрегаторов такси

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально

Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»

Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально
Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит

Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит
Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме

Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме
Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась

Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась
Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением

Такси, музыка и почта «Яндекса» сломались

Встречайте «Яндекс.Cбой»

Такси, музыка и почта «Яндекса» сломались
Встречайте «Яндекс.Cбой»

В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки

Услуга пока доступна в семи городах

В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки
Услуга пока доступна в семи городах

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

Точные сроки пока не известны

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию
Точные сроки пока не известны

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян И как главным приоритетом стала безопасность
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
И как главным приоритетом стала безопасность

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя

Информация никак не шифруется

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя
Информация никак не шифруется

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