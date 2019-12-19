«Боюсь, мы вернемся к заказам с руки»: Таксисты — о новой системе регистрации водителей Выяснили, как с августа изменятся цены и вызов такси
Дептранс больше не требует от премиум-такси передавать данные о водителях Но только пока
ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет» Компании не согласны с ведомством
«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного
«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина Можно вызвать извозчика или посыльного
Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу
Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах
Прокуратура запретила работу бизнес-такси Wheely, пока тот не передаст данные о водителях Дептрансу Власти объясняют свои требования заботой о пассажирах
Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить
Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями
Ездить на такси теперь можно только с пропуском. Водители не всегда могут его проверить Приложение «Помощник Москвы» работает со сбоями
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено) Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию Есть два варианта партнерства агрегаторов такси
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
Треть такси в Москве возит пассажиров нелегально Лидер среди нарушителей — сервис «Максим»
Сервисы такси передают данные пассажиров силовикам. Вот как это происходит Мог ли «Яндекс» не отправлять полиции маршруты Ивана Голунова
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме
Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Пока в тестовом режиме Заказы пользователей с хорошими оценками станут приоритетными
Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась
Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением
Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением
Такси, музыка и почта «Яндекса» сломались Встречайте «Яндекс.Cбой»
В «Яндекс.Такси» снова можно заказать машину заранее. Даже за два дня до поездки
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