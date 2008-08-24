Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Весна в городе: 20+ отличных веранд Москвы
Весна в городе: 20+ отличных веранд Москвы
Весна в городе: 20+ отличных веранд Москвы

Весна в городе: 20+ отличных веранд Москвы

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы53 веранды — хватит до конца сезона

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы

Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы
53 веранды — хватит до конца сезона

В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?
В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии? Отвечают рестораторы
В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?

В Петербурге открыли веранды. Поможет ли это индустрии?
Отвечают рестораторы

КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города
КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города Главные открытия недели
КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города

КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города
Главные открытия недели

Московские веранды в первый день работы

Московские веранды в первый день работыСоциальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане

Московские веранды в первый день работы

Московские веранды в первый день работы
Социальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане

В Москве начали монтировать летние веранды

Но дата открытия пока неизвестна

В Москве начали монтировать летние веранды

Сезон летних веранд отложили на два месяца

Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня

Сезон летних веранд отложили на два месяца

Кафе Москвы с летними верандами

Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений

Кафе Москвы с летними верандами

Символ лета: Городские веранды
Символ лета: Городские веранды Где есть и пить на воздухе в Москве
Символ лета: Городские веранды

Символ лета: Городские веранды
Где есть и пить на воздухе в Москве

Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды

Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж

Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды

Городские веранды на август
Городские веранды на август Последний месяц лета на свежем воздухе
Городские веранды на август

Городские веранды на август
Последний месяц лета на свежем воздухе

Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом

На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018

Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом

Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца

Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф

Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца

Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ
Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ The Village рассказывает о заведениях с верандами, которые располагаются на территории ВДНХ
Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ

Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ
The Village рассказывает о заведениях с верандами, которые располагаются на территории ВДНХ

40+: Лучшие веранды Москвы
40+: Лучшие веранды Москвы The Village собрал больше сорока лучших веранд и террас этого лета
40+: Лучшие веранды Москвы

40+: Лучшие веранды Москвы
The Village собрал больше сорока лучших веранд и террас этого лета

С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов

Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году

С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов

Первые московские веранды сезона
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
Первые московские веранды сезона

Первые московские веранды сезона
The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона

63 открытые веранды и террасы этого лета

63 открытые веранды и террасы этого летаКруглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл шесть десятков веранд и террас в городе

63 открытые веранды и террасы этого лета

63 открытые веранды и террасы этого лета
Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл шесть десятков веранд и террас в городе

На летних верандах без навесов разрешат курить

Власти готовы пойти навстречу ресторанам, если те уберут с летних веранд навесы, настилы и перила

На летних верандах без навесов разрешат курить

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас

В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить
В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить Мы выяснили, в каких московских заведениях разрешают курить на летних верандах, а в каких можно пользоваться электронными сигаретами
В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить

В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить
Мы выяснили, в каких московских заведениях разрешают курить на летних верандах, а в каких можно пользоваться электронными сигаретами

Арбат полностью освободят от летних кафе

До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.

Арбат полностью освободят от летних кафе

Внешний вид летних веранд придётся утверждать

Выдавать разрешения на постройку летних кафе и веранд будут только после утверждения их внешнего вида.

Внешний вид летних веранд придётся утверждать

Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»

Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.

Десять первых веранд The Village нашёл десять московских кафе, где уже открылись летние веранды.

Десять первых веранд

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

Кафе «Лебединое озеро» откроется 30 апреля 30 апреля летнее кафе «Лебединое озеро» в Парке Горького открывает свой третий сезон

Кафе «Лебединое озеро» откроется 30 апреля

В дым: люди на летних верандах
В дым: люди на летних верандах Люди на летних верандах рассказывают о том, почему они не покинули Москву.
В дым: люди на летних верандах

В дым: люди на летних верандах
Люди на летних верандах рассказывают о том, почему они не покинули Москву.

Летние веранды московских кафе пустуют из-за смога
Летние веранды московских кафе пустуют из-за смога Дым и смог от природных пожаров, бушующих в Подмосковье уже несколько недель, вынуждают москвичей перебираться с летних веранд столичных кафе, которые пользуются большой популярностью в теплое время года, во внутренние помещения заведений, сообщили РИА Новости во вторник сотрудники городских кафе и ресторанов.
Летние веранды московских кафе пустуют из-за смога

Летние веранды московских кафе пустуют из-за смога
Дым и смог от природных пожаров, бушующих в Подмосковье уже несколько недель, вынуждают москвичей перебираться с летних веранд столичных кафе, которые пользуются большой популярностью в теплое время года, во внутренние помещения заведений, сообщили РИА Новости во вторник сотрудники городских кафе и ресторанов.

Mon Cafe Шумная Тверская, которая так же шумно переходит в Тверскую – Ямскую улицу….сложно преподнести Вам что-то новое на этих известных всем central streets. И все же, дайте попробовать. Не доходя до «Республики» шагов 150 – 200, а точнее сразу же после выхода из метро «Маяковская» по правую руку от Вас, оказывается кафе с Большущими витринными окнами и милой деревянной дверкой. Носит...

Mon Cafe

Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:

Terrassa

Веранда Море R.I.P.

Веранда Море

Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.

Sunrise cafe

Кофемания на Большой Никитской Главный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.

Кофемания на Большой Никитской

Академия в Камергерском Эта пиццерия настолько популярна, что вечером бывает сложно дождаться стола даже внутри. Что говорить о веранде :) Зато если повезло, то и хорошая кухня, и адекватные цены, и бесплатный wifi. Серьезный минус один: в полодиннадцатого официанты сообщают, что кухня уже закрывается.

Академия в Камергерском

McDonalds на Пресне С появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.

McDonalds на Пресне

Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.

Аист

Япоша на Тверской В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.

Япоша на Тверской

Chillout крыша Пару лет назад по выходным там рулил Вася Куйбар (и это была просто крыша R’n’B кафе). Теперь, стоит бронзовый будда, висят цветные шторы – вроде как Индия для Москвы.

Chillout крыша