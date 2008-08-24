Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы 53 веранды — хватит до конца сезона
КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города
Главные открытия недели
Московские веранды в первый день работыСоциальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане
Московские веранды в первый день работы Социальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане
Сезон летних веранд отложили на два месяца
Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня
Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды
Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж
Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом
На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018
Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца
Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф
Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ The Village рассказывает о заведениях с верандами, которые располагаются на территории ВДНХ
40+: Лучшие веранды Москвы The Village собрал больше сорока лучших веранд и террас этого лета
С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов
Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
63 открытые веранды и террасы этого летаКруглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл шесть десятков веранд и террас в городе
63 открытые веранды и террасы этого лета Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл шесть десятков веранд и террас в городе
На летних верандах без навесов разрешат курить
Власти готовы пойти навстречу ресторанам, если те уберут с летних веранд навесы, настилы и перила
В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить Мы выяснили, в каких московских заведениях разрешают курить на летних верандах, а в каких можно пользоваться электронными сигаретами
Арбат полностью освободят от летних кафе
До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.
Внешний вид летних веранд придётся утверждать
Выдавать разрешения на постройку летних кафе и веранд будут только после утверждения их внешнего вида.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки
Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.