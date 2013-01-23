КМ20, Touсhé Wine Bar, Smoke BBQ: Еще 12 хороших веранд города
Главные открытия недели
Московские веранды в первый день работыСоциальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане
Московские веранды в первый день работы Социальная дистанция, QR-меню и соскучившиеся по любимым местам горожане
В Москве начали монтировать летние веранды Но дата открытия пока неизвестна
Сезон летних веранд отложили на два месяца
Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня
Сезон летних веранд отложили на два месяца Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня
Кафе Москвы с летними верандами Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений
Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды
Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж
Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж
Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом
На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018
Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018
Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца
Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф
Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф
Кухни народов мира: Где есть на ВДНХ The Village рассказывает о заведениях с верандами, которые располагаются на территории ВДНХ
С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов
Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году
С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году
На летних верандах без навесов разрешат курить
Власти готовы пойти навстречу ресторанам, если те уберут с летних веранд навесы, настилы и перила
На летних верандах без навесов разрешат курить Власти готовы пойти навстречу ресторанам, если те уберут с летних веранд навесы, настилы и перила
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
В каких московских кафе, барах и ресторанах всё ещё можно курить Мы выяснили, в каких московских заведениях разрешают курить на летних верандах, а в каких можно пользоваться электронными сигаретами
Арбат полностью освободят от летних кафе
До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.
Арбат полностью освободят от летних кафе До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.
Внешний вид летних веранд придётся утверждать
Выдавать разрешения на постройку летних кафе и веранд будут только после утверждения их внешнего вида.
Внешний вид летних веранд придётся утверждать Выдавать разрешения на постройку летних кафе и веранд будут только после утверждения их внешнего вида.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Десять первых веранд The Village нашёл десять московских кафе, где уже открылись летние веранды.
В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки
Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.