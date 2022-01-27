Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей
На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта
На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников
На «Винзаводе» открылась выставка Славы Птрк и «СБПЧ» в память о чеченских войнах
Авторы взяли интервью у участников войны
На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных
Приходите за новым другом
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
«Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» создали Союз креативных кластеров
Организация будет создавать творческие сообщества и привлекать предпринимателей
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)
Он будет приурочен к «черной пятнице»
На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»
Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии
«Винзавод» открыл набор на образовательную программу Generation Art
Студентов научат проектному менеджменту, PR и дизайну в сфере современного искусства
Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов
Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа
«Британка», Школа Родченко и МХАТ покажут свои работы на фестивале «Винзавод.Open»
Выставка и образовательная программа продлятся до 21 июля
На «Винзаводе» проведут выставку мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского
Организаторы запланировали образовательную программу с мастер-классами и паблик-токами
На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»
Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы
«Винзавод» запускает программу лидерства по менеджменту, дизайну и PR
За участие нужно заплатить 10 тысяч рублей
На «Винзаводе» пройдет выставка животных из приютов
Москвичи смогут бесплатно забрать домой здорового и привитого питомца
В галерее Osnova покажут произведения искусства из глины и керамики
Посетить бесплатную выставку можно до 28 декабря
На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk
На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига
Жизненные истории и красивые фотографии странных обитателей «Курской» Продавщицы из «Сыромятников», художники, бомжи и даже убийцы — в инстаграме @kurok_moscow
На «Винзаводе» пройдет выставка кошек и собак из приютов
На «Юна-фесте» можно будет выбрать питомца, а также принять участие в мастер-классах и благотворительном маркете
Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях
Занятия пройдут с 11 октября по 22 ноября
На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»
Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann
Галерея на «Винзаводе» оценила ущерб от разгрома выставки Слонова в 20 тысяч евро
После инцидента директор галереи обратился в полицию
На «Винзаводе» разгромили выставку Василия Слонова
К случившемуся могли быть причастны активисты SERB
Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве Что молодые художники и кураторы хотят рассказать горожанам
БВШД, «Вышка», «База», ИПСИ и школа Родченко примут участие в фестивале «Винзавод.Open»
Выставочная программа продлится с 8 июня по 8 июля
Биеннале «Артмоссфера» объявила тему и прием заявок на участие в основном проекте
Одним из спецпроектов станет выставка об истории развития стрит-арта в России
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки? Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея
«Винзавод» запускает образовательные проекты для журналистов и критиков
В центре современного искусства объявили open call на участие в лабораториях
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia
В нее войдут 100 лучших фотографий России за последние 10 лет
«Прощание с вечной молодостью» на «Винзаводе» завершится инсталляцией Ирины Кориной
С помощью повседневных материалов она воссоздаст на площадке лесную рощу, горный утес и море
На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений
Перед слушателями выступит профессор из Италии
«Винзавод» начал прием работ на последнюю выставку Best of Russia
К участию в конкурсе приглашаются профессионалы и любители
На «Винзаводе» пройдет персональная выставка «Октябрьский переворот»
Выставку Дмитрия Венкова можно будет посетить в течение месяца