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МЫ В СОЦСЕТЯХ

27 января 2022

На «Винзаводе» состоится выставка социальной рекламы

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства
15 декабря 2021

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом
обновлено23 ноября 2021

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
16 ноября 2021

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
15 ноября 2021

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
14 ноября 2021

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
26 октября 2021

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
ПРОМО
обновлено25 октября 2021

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
13 сентября 2021

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями

Конкурс
10 сентября 2021

«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства
16 июня 2021

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»
24 мая 2021

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»

На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта
20 мая 2021

На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта

На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников
19 мая 2021

На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников

«Винзавод» запустит экскурсии по винным погребам и тайным местам
18 марта 2021

«Винзавод» запустит экскурсии по винным погребам и тайным местам

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»
13 января 2021

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять
Ссылка дня
9 декабря 2020

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять

«Винзавод» запустил проект по продвижению молодых художников
26 ноября 2020

«Винзавод» запустил проект по продвижению молодых художников

21 октября 2020

Фестиваль видео-арта «Сейчас & потом» отложили на год из-за пандемии

Центр «Винзавод» начнет проводить экскурсии
24 сентября 2020

Центр «Винзавод» начнет проводить экскурсии

На «Винзаводе» пройдет выставка студентов «Британки»
20 августа 2020

На «Винзаводе» пройдет выставка студентов «Британки»

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской
4 августа 2020

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской

На «Винзаводе» открылась выставка Славы Птрк и «СБПЧ» в память о чеченских войнах

Авторы взяли интервью у участников войны

На «Винзаводе» открылась выставка Славы Птрк и «СБПЧ» в память о чеченских войнах

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Приходите за новым другом

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

«Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» создали Союз креативных кластеров

Организация будет создавать творческие сообщества и привлекать предпринимателей

«Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» создали Союз креативных кластеров

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)

Он будет приурочен к «черной пятнице»

Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)

На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»

Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии

На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»

«Винзавод» открыл набор на образовательную программу Generation Art

Студентов научат проектному менеджменту, PR и дизайну в сфере современного искусства

«Винзавод» открыл набор на образовательную программу Generation Art

Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов

Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа

Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов

Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе»

Их создал художник Philippenzo

Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе»

Объявлена программа Дня молодежи

Основные мероприятия пройдут в парке Горького

Объявлена программа Дня молодежи

«Британка», Школа Родченко и МХАТ покажут свои работы на фестивале «Винзавод.Open»

Выставка и образовательная программа продлятся до 21 июля

«Британка», Школа Родченко и МХАТ покажут свои работы на фестивале «Винзавод.Open»

На «Винзаводе» проведут выставку мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского

Организаторы запланировали образовательную программу с мастер-классами и паблик-токами

На «Винзаводе» проведут выставку мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

«Винзавод» запускает программу лидерства по менеджменту, дизайну и PR

За участие нужно заплатить 10 тысяч рублей

«Винзавод» запускает программу лидерства по менеджменту, дизайну и PR

На «Винзаводе» пройдет выставка животных из приютов

Москвичи смогут бесплатно забрать домой здорового и привитого питомца

На «Винзаводе» пройдет выставка животных из приютов

В галерее Osnova покажут произведения искусства из глины и керамики

Посетить бесплатную выставку можно до 28 декабря

В галерее Osnova покажут произведения искусства из глины и керамики

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

Жизненные истории и красивые фотографии странных обитателей «Курской»
Жизненные истории и красивые фотографии странных обитателей «Курской» Продавщицы из «Сыромятников», художники, бомжи и даже убийцы — в инстаграме @kurok_moscow
Жизненные истории и красивые фотографии странных обитателей «Курской»

Жизненные истории и красивые фотографии странных обитателей «Курской»
Продавщицы из «Сыромятников», художники, бомжи и даже убийцы — в инстаграме @kurok_moscow

На «Винзаводе» пройдет выставка кошек и собак из приютов

На «Юна-фесте» можно будет выбрать питомца, а также принять участие в мастер-классах и благотворительном маркете

На «Винзаводе» пройдет выставка кошек и собак из приютов

Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях

Занятия пройдут с 11 октября по 22 ноября

Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»

Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»

Галерея на «Винзаводе» оценила ущерб от разгрома выставки Слонова в 20 тысяч евро

После инцидента директор галереи обратился в полицию

Галерея на «Винзаводе» оценила ущерб от разгрома выставки Слонова в 20 тысяч евро

На «Винзаводе» разгромили выставку Василия Слонова

К случившемуся могли быть причастны активисты SERB

На «Винзаводе» разгромили выставку Василия Слонова

Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве
Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве Что молодые художники и кураторы хотят рассказать горожанам
Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве

Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве
Что молодые художники и кураторы хотят рассказать горожанам

БВШД, «Вышка», «База», ИПСИ и школа Родченко примут участие в фестивале «Винзавод.Open»

Выставочная программа продлится с 8 июня по 8 июля

БВШД, «Вышка», «База», ИПСИ и школа Родченко примут участие в фестивале «Винзавод.Open»

Биеннале «Артмоссфера» объявила тему и прием заявок на участие в основном проекте

Одним из спецпроектов станет выставка об истории развития стрит-арта в России

Биеннале «Артмоссфера» объявила тему и прием заявок на участие в основном проекте

Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки? Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?

Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?
Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея

«Винзавод» запускает образовательные проекты для журналистов и критиков

В центре современного искусства объявили open call на участие в лабораториях

«Винзавод» запускает образовательные проекты для журналистов и критиков

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia

В нее войдут 100 лучших фотографий России за последние 10 лет

На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia

«Прощание с вечной молодостью» на «Винзаводе» завершится инсталляцией Ирины Кориной

С помощью повседневных материалов она воссоздаст на площадке лесную рощу, горный утес и море

«Прощание с вечной молодостью» на «Винзаводе» завершится инсталляцией Ирины Кориной

«Винзавод» анонсировал планы до 2023 года

Центр сосредоточится на образовательных проектах

«Винзавод» анонсировал планы до 2023 года

На «Винзаводе» пройдет очередной принт-маркет

Мастер-классы пройдут 16 и 17 декабря

На «Винзаводе» пройдет очередной принт-маркет

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Перед слушателями выступит профессор из Италии

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

«Винзавод» начал прием работ на последнюю выставку Best of Russia

К участию в конкурсе приглашаются профессионалы и любители

«Винзавод» начал прием работ на последнюю выставку Best of Russia

На «Винзаводе» пройдет персональная выставка «Октябрьский переворот»

Выставку Дмитрия Венкова можно будет посетить в течение месяца

На «Винзаводе» пройдет персональная выставка «Октябрьский переворот»

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