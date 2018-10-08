На «Винзаводе» открылась выставка Славы Птрк и «СБПЧ» в память о чеченских войнах
Авторы взяли интервью у участников войны
На «Винзаводе» открылась выставка Славы Птрк и «СБПЧ» в память о чеченских войнах Авторы взяли интервью у участников войны
На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных
Приходите за новым другом
На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных Приходите за новым другом
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
«Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» создали Союз креативных кластеров
Организация будет создавать творческие сообщества и привлекать предпринимателей
«Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» создали Союз креативных кластеров Организация будет создавать творческие сообщества и привлекать предпринимателей
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)
Он будет приурочен к «черной пятнице»
Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено) Он будет приурочен к «черной пятнице»
На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»
Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии
На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции» Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии
«Винзавод» открыл набор на образовательную программу Generation Art
Студентов научат проектному менеджменту, PR и дизайну в сфере современного искусства
«Винзавод» открыл набор на образовательную программу Generation Art Студентов научат проектному менеджменту, PR и дизайну в сфере современного искусства
Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов
Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа
Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа
Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе» Их создал художник Philippenzo
Объявлена программа Дня молодежи Основные мероприятия пройдут в парке Горького
«Британка», Школа Родченко и МХАТ покажут свои работы на фестивале «Винзавод.Open»
Выставка и образовательная программа продлятся до 21 июля
«Британка», Школа Родченко и МХАТ покажут свои работы на фестивале «Винзавод.Open» Выставка и образовательная программа продлятся до 21 июля
На «Винзаводе» проведут выставку мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского
Организаторы запланировали образовательную программу с мастер-классами и паблик-токами
На «Винзаводе» проведут выставку мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского Организаторы запланировали образовательную программу с мастер-классами и паблик-токами
На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»
Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы
На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов» Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы
«Винзавод» запускает программу лидерства по менеджменту, дизайну и PR
За участие нужно заплатить 10 тысяч рублей
«Винзавод» запускает программу лидерства по менеджменту, дизайну и PR За участие нужно заплатить 10 тысяч рублей
На «Винзаводе» пройдет выставка животных из приютов
Москвичи смогут бесплатно забрать домой здорового и привитого питомца
На «Винзаводе» пройдет выставка животных из приютов Москвичи смогут бесплатно забрать домой здорового и привитого питомца
В галерее Osnova покажут произведения искусства из глины и керамики
Посетить бесплатную выставку можно до 28 декабря
В галерее Osnova покажут произведения искусства из глины и керамики Посетить бесплатную выставку можно до 28 декабря
На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk
На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига