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Какие продукты покупать в августе
Промо
Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях

«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
Промо
«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
Промо

«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома

Как жители Хамовников объявили войну «Яндекс.Лавке»
Как жители Хамовников объявили войну «Яндекс.Лавке» Но не перестали заказывать там продукты
Как жители Хамовников объявили войну «Яндекс.Лавке»

Как жители Хамовников объявили войну «Яндекс.Лавке»
Но не перестали заказывать там продукты

Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге
Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге Тотальная цифровизация, робототроны и система очистки воздуха — как на МКС
Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге

Как устроен завод готовой еды «Яндекс.Лавки» в Петербурге
Тотальная цифровизация, робототроны и система очистки воздуха — как на МКС

«Самокат»: Сервис быстрой доставки продуктов, который появился раньше «Яндекс.Лавки»
«Самокат»: Сервис быстрой доставки продуктов, который появился раньше «Яндекс.Лавки» А потом стал продавать продукты под своей маркой в обеих столицах
«Самокат»: Сервис быстрой доставки продуктов, который появился раньше «Яндекс.Лавки»

«Самокат»: Сервис быстрой доставки продуктов, который появился раньше «Яндекс.Лавки»
А потом стал продавать продукты под своей маркой в обеих столицах

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом
От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам
Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»

Он станет приглашением на вечеринку

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

С простыми рецептами справятся даже дети

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей
С простыми рецептами справятся даже дети

В «Яндекс.Лавке» появились продукты «Магнита»

Пока только в Печатниках и Нагатинском Затоне

В «Яндекс.Лавке» появились продукты «Магнита»
Пока только в Печатниках и Нагатинском Затоне

«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы

Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина

«Яндекс.Лавка» переходит на круглосуточный режим работы
Сервис будет работать ночью даже после снятия карантина

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером
«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом

В «Яндекс.Лавке» появятся наборы продуктов от шеф-поваров

Для приготовления блюд по их рецептам

В «Яндекс.Лавке» появятся наборы продуктов от шеф-поваров
Для приготовления блюд по их рецептам

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней
Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин IT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир
Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
IT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир

Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
ПРОМО
Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда Как применить технологии для организации праздника
Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
ПРОМО

Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
Как применить технологии для организации праздника

«Яндекс.Лавка» доставит живые елки за полчаса

К заказу можно добавить подставку, мишуру и игрушки

«Яндекс.Лавка» доставит живые елки за полчаса
К заказу можно добавить подставку, мишуру и игрушки

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