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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где искать лучший скрембл в Москве: 13 мест для правильного завтрака с яичницей-болтуньей
Где искать лучший скрембл в Москве: 13 мест для правильного завтрака с яичницей-болтуньей
Где искать лучший скрембл в Москве: 13 мест для правильного завтрака с яичницей-болтуньей

Где искать лучший скрембл в Москве: 13 мест для правильного завтрака с яичницей-болтуньей

Бистро Pa’Shoot, где все блюда готовят с яйцами
Новое место
31 августа 2020

Бистро Pa’Shoot, где все блюда готовят с яйцами

Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве
Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве Классический, современный и веганский — главное пасхальное блюдо у вас дома
Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве

Как готовить куличи и где их покупать сейчас в Москве
Классический, современный и веганский — главное пасхальное блюдо у вас дома

Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция

Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

Меню будут менять каждую неделю

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Eggsellent проведет новогодние завтраки

Гости поиграют в Тайного Санту

Eggsellent проведет новогодние завтраки

Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца
Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца Рассказывает команда Eggsellent
Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца

Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца
Рассказывает команда Eggsellent

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц

Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук

В ведомстве отметили, что фактический объем товара соответствует указанному на упаковке

Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук

Меньше продукта за те же деньги
Меньше продукта за те же деньги Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку
Меньше продукта за те же деньги

Меньше продукта за те же деньги
Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку

Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов

Агрохолдинг «Комос Групп» заявил, что новая упаковка не отразилась на стоимости продукции

Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов

Как меняются цены на яйца к Пасхе
Как меняются цены на яйца к Пасхе И где в Москве они дешевле всего
Как меняются цены на яйца к Пасхе

Как меняются цены на яйца к Пасхе
И где в Москве они дешевле всего

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

Также к празднику в Москве установят более 150 арт-объектов

На фестивале «Пасхальный дар» откроют четыре кулинарные школы

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?
Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?

Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Можно ли хранить яйца не в холодильнике? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли хранить яйца не в холодильнике?

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Где дешевле десяток яиц первой категории
Где дешевле десяток яиц первой категории The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле десяток яиц первой категории

Где дешевле десяток яиц первой категории
The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

5 способов приготовить яйца пашот
5 способов приготовить яйца пашот Повар Анастасия Трутанова приготовила для The Village яйца пашот принципиально разными способами, описала все тонкости и выбрала лучший рецепт для домашнего использования
5 способов приготовить яйца пашот

5 способов приготовить яйца пашот
Повар Анастасия Трутанова приготовила для The Village яйца пашот принципиально разными способами, описала все тонкости и выбрала лучший рецепт для домашнего использования

Пасха-2014 в снимках Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram

Пасха-2014 в снимках Instagram
Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram

Завтраки в ресторане «Уголёк»

В «Угольке» появились завтраки

Завтраки в ресторане «Уголёк»

Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн

С помощью своего продукта они намерены решить проблему нехватки протеина для многомиллиардного населения планеты

Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн

Резкий рост цен на яйца привлёк внимание властей

Федеральная антимонопольная служба уже начала расследование, в ходе которого планируется определить причину подорожания продукта

Резкий рост цен на яйца привлёк внимание властей

Суфле
Суфле Французский десерт
Суфле

Суфле
Французский десерт

Lemon Curd После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...

Lemon Curd

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Мальтийская пита-минутка

Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).

Куриные яйца своими руками