Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи
Роскачество дало рекомендации по выбору яиц
Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи
Роскачество дало рекомендации по выбору яиц Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи
Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук
В ведомстве отметили, что фактический объем товара соответствует указанному на упаковке
Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук В ведомстве отметили, что фактический объем товара соответствует указанному на упаковке
Меньше продукта за те же деньги Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку
Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов
Агрохолдинг «Комос Групп» заявил, что новая упаковка не отразилась на стоимости продукции
Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов Агрохолдинг «Комос Групп» заявил, что новая упаковка не отразилась на стоимости продукции
Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе
Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем
Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем
Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли хранить яйца не в холодильнике? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Пасха-2014 в снимках Instagram Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram
Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн
С помощью своего продукта они намерены решить проблему нехватки протеина для многомиллиардного населения планеты
Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн С помощью своего продукта они намерены решить проблему нехватки протеина для многомиллиардного населения планеты
Резкий рост цен на яйца привлёк внимание властей
Федеральная антимонопольная служба уже начала расследование, в ходе которого планируется определить причину подорожания продукта