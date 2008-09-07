Lemon Curd После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...