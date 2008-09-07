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Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция

Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи

Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца
Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца Рассказывает команда Eggsellent
Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца

Болтунья или скрэмбл? Быстрый способ приготовить яйца
Рассказывает команда Eggsellent

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц

Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи

Роскачество дало рекомендации по выбору яиц
Эксперты подготовили исследование в преддверии Пасхи

Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук

В ведомстве отметили, что фактический объем товара соответствует указанному на упаковке

Минпромторг признал законной упаковку яиц по девять штук
В ведомстве отметили, что фактический объем товара соответствует указанному на упаковке

Меньше продукта за те же деньги
Меньше продукта за те же деньги Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку
Меньше продукта за те же деньги

Меньше продукта за те же деньги
Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку

Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов

Агрохолдинг «Комос Групп» заявил, что новая упаковка не отразилась на стоимости продукции

Производитель объяснил появление «девятка» яиц на прилавках магазинов
Агрохолдинг «Комос Групп» заявил, что новая упаковка не отразилась на стоимости продукции

Как меняются цены на яйца к Пасхе
Как меняются цены на яйца к Пасхе И где в Москве они дешевле всего
Как меняются цены на яйца к Пасхе

Как меняются цены на яйца к Пасхе
И где в Москве они дешевле всего

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе
Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?
Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?

Правда ли, что одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Можно ли хранить яйца не в холодильнике? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли хранить яйца не в холодильнике?

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Пасха-2014 в снимках Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram
Пасха-2014 в снимках Instagram

Пасха-2014 в снимках Instagram
Яйца и куличи, коты и красавицы, храмы и селфи — как отмечают Пасху в Instagram

Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн

С помощью своего продукта они намерены решить проблему нехватки протеина для многомиллиардного населения планеты

Создатели яиц для веганов привлекли $23 млн
С помощью своего продукта они намерены решить проблему нехватки протеина для многомиллиардного населения планеты

Резкий рост цен на яйца привлёк внимание властей

Федеральная антимонопольная служба уже начала расследование, в ходе которого планируется определить причину подорожания продукта

Резкий рост цен на яйца привлёк внимание властей
Федеральная антимонопольная служба уже начала расследование, в ходе которого планируется определить причину подорожания продукта

Суфле
Суфле Французский десерт
Суфле

Суфле
Французский десерт

Lemon Curd После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...

Lemon Curd
После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Мальтийская пита-минутка
Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).

Куриные яйца своими руками
Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).