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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Новый попкорн: Почему пора вспомнить о семечках
ПРОМО
Новый попкорн: Почему пора вспомнить о семечках Чем они полезны и как их готовят
Новый попкорн: Почему пора вспомнить о семечках
ПРОМО

Новый попкорн: Почему пора вспомнить о семечках
Чем они полезны и как их готовят

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним От петербургского винного бара Zazazu
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
От петербургского винного бара Zazazu

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Burger Heroes запустил кейтеринг

В меню есть 10 видов брускетт, салаты и десерты

Burger Heroes запустил кейтеринг

Готовим с друзьями мидии Гигант Киви Запечённые мидии Гигант Киви — отличная закуска для домашних посиделок. Их можно готовить всем вместе, так интереснее и быстрее.

Готовим с друзьями мидии Гигант Киви

Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.

Запеченные мидии с сыром и томатами

Брускетта Буквально пару дней назад я прилетела из Италии. Страна потрясающая, а для меня еще и гастрономический рай, потому что с ума схожу по итальянской кухне. Обедала и ужинала я в кафешках стоящих на узеньких улочках и постоянно пробовала что-то новенькое. Но открыв в 1ый день для себя брушетту, я заказывала ее постоянно. По-моему брушетту испорить просто невозможно! Кстати если вы еще не...

Брускетта

Не те Рафаэлло Я самого детства считала самым вкусным пироженки Рафаэлло,поскольку покупали их исключительно на праздники и в исключительно поштучной форме.Крем,кокос,орешек.думаю многим знаком вкус "от ферреро".

Не те Рафаэлло

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска Приближается лето – пора веселых вечеринок и вкусной легкой еды. Почему бы их ни объединить?

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска

Оладушки как закуска Отличная закуска на случай, когда вот-вот нагрянут гости, и хочется ну хоть чем-то покормить и удивить заодно. 

Оладушки как закуска