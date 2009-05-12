Брускетта Буквально пару дней назад я прилетела из Италии. Страна потрясающая, а для меня еще и гастрономический рай, потому что с ума схожу по итальянской кухне. Обедала и ужинала я в кафешках стоящих на узеньких улочках и постоянно пробовала что-то новенькое. Но открыв в 1ый день для себя брушетту, я заказывала ее постоянно. По-моему брушетту испорить просто невозможно! Кстати если вы еще не...