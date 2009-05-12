Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
Готовим с друзьями мидии Гигант Киви Запечённые мидии Гигант Киви — отличная закуска для домашних посиделок. Их можно готовить всем вместе, так интереснее и быстрее.
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Брускетта Буквально пару дней назад я прилетела из Италии. Страна потрясающая, а для меня еще и гастрономический рай, потому что с ума схожу по итальянской кухне. Обедала и ужинала я в кафешках стоящих на узеньких улочках и постоянно пробовала что-то новенькое. Но открыв в 1ый день для себя брушетту, я заказывала ее постоянно. По-моему брушетту испорить просто невозможно! Кстати если вы еще не...
Не те Рафаэлло Я самого детства считала самым вкусным пироженки Рафаэлло,поскольку покупали их исключительно на праздники и в исключительно поштучной форме.Крем,кокос,орешек.думаю многим знаком вкус "от ферреро".
Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска Приближается лето – пора веселых вечеринок и вкусной легкой еды. Почему бы их ни объединить?
Оладушки как закуска Отличная закуска на случай, когда вот-вот нагрянут гости, и хочется ну хоть чем-то покормить и удивить заодно.