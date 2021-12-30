Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Самая приятная часть декабрьской суматохи — подготовка к Новому году: выбор подарков, украшение новогодней елки и составление праздничного меню. Рецепты для торжественного ужина вовсе не должны быть сложными или занимать много времени. Вместе с «Петелинкой» мы собрали семь рецептов — от легких закусок и паштетов до горячих блюд, — их приготовление займет не больше 30 минут.

Самая приятная часть декабрьской суматохи — подготовка к Новому году: выбор подарков, украшение новогодней елки и составление праздничного меню. Рецепты для торжественного ужина вовсе не должны быть сложными или занимать много времени. Вместе с «Петелинкой» мы собрали семь рецептов — от легких закусок и паштетов до горячих блюд, — их приготовление займет не больше 30 минут.