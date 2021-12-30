Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Самая приятная часть декабрьской суматохи — подготовка к Новому году: выбор подарков, украшение новогодней елки и составление праздничного меню. Рецепты для торжественного ужина вовсе не должны быть сложными или занимать много времени. Вместе с «Петелинкой» мы собрали семь рецептов — от легких закусок и паштетов до горячих блюд, — их приготовление займет не больше 30 минут.
Самая приятная часть декабрьской суматохи — подготовка к Новому году: выбор подарков, украшение новогодней елки и составление праздничного меню. Рецепты для торжественного ужина вовсе не должны быть сложными или занимать много времени. Вместе с «Петелинкой» мы собрали семь рецептов — от легких закусок и паштетов до горячих блюд, — их приготовление займет не больше 30 минут.
01
Паштет из куриной печени с клюквой
Ингредиенты
Куриная печень «Петелинка» — 600 г
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сливки 20% — 200 г
Сливочное масло — 100 г
Тимьян — несколько веточек
Клюква — 150 г
Сахар — 70 г
Корица молотая — 0.5.ч.л
Хлеб — для подачи
Приготовление
Лук мелко нарежьте, морковь крупно натрите. Куриную печень промойте и мелко нарежьте. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до золотистого цвета (2–3 минуты). Добавьте печень, измельченный чеснок и жарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут. Влейте сливки, добавьте сливочное масло. Убавьте огонь и томите под крышкой 10 минут. Добавьте соль, тимьян, свежемолотый перец; взбейте блендером. Клюкву с сахаром доведите до кипения. Варите на среднем огне 5–7 минут. После закипания добавьте корицу. Выложите клюкву поверх паштета.
02
Куриный рулет с картофельным гратеном
Ингредиенты
Домашний рулет «Петелинка» — 1 шт.
Картофель — 1 кг
Сливки 30% — 300 мл
Чеддер — 100 г
Пармезан — 50 г
Моцарелла — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 10 г
Приготовление
Куриный рулет уже замаринован, так что его можно сразу отправить в духовку: выложите мясо в форму для выпечки, накройте фольгой и отправьте запекаться 45 минут при 180 градусах. Затем снимите фольгу и запекайте еще 7–10 минут до золотистой корочки. Картофель порежьте тонкими ломтиками, выложите в форму для запекания. Посыпьте первый слой тертыми пармезаном и моцареллой, добавьте немного пропущенного через пресс чеснока. Влейте немного сливок. По такому же принципу соберите весь гратен и запекайте в духовке в течение 25–30 минут. При подаче украсьте петрушкой.
03
Салат с голубым сыром, свеклой и курицей
Ингредиенты
Малое филе куриное «Петелинка» — 300 г
Салатный микс — 150 г
Голубой сыр — 70 г
Свекла — 100 г
Гранат — 100 г
Грецкие орехи — 30 г
Мандарин — 150 г
Специи для курицы — 1 ст. л.
Оливковое масло — 20 мл
Чеснок — 1 шт.
Для соуса
Гранат — 150 г
Белый винный уксус — 1 ст. л.
Мед — 1 ст. л.
Оливковое масло — 80 мл
Апельсин — 1 шт
Приготовление
Очищенную свеклу отварите до готовности. Филе обжарьте на разогретой сковороде с добавлением специй на ваш вкус и мелко нарезанного чеснока в течение 15 минут. Готовое филе разрежьте на тонкие ломтики. Для соуса смешайте винный уксус, мед, оливковое масло и сок апельсина. Выложите на блюдо салатный микс (на ваш выбор), сверху — куриное филе. Далее — дольки мандарина, нарезанные кубиками голубой сыр и готовую остуженную свеклу. Заправьте салат соусом. Украсьте грецкими орехами и семечками граната.
04
Куриные крылышки в панировке с пикантным соусом
Ингредиенты
Куриные крылья «Петелинка» в соусе барбекю — 1 упаковка
Мука — 150 г
Кукурузные хлопья — 100 г
Чесночный порошок — 1 ч. л.
Паприка — 2 ч. л.
Яйца — 2 шт.
Молоко — 50 г
Фритюрное масло для гарнира
Огурцы — 300 г
Оливковое масло — 20 г
Соевый соус — 30 г
Кунжутное масло — 1 ч. л.
Чеснок — 1 зубчик
Сушеный чили и кунжут для подачи
Приготовление
Крылья разрежьте по суставам. В одной миске смешайте ⅔ муки, размолотые в крошку хлопья, чесночный порошок, паприку и соль. В другую миску выложите оставшуюся муку. В третьей миске смешайте яйца и молоко, взбейте вилкой. Крылья обмакните в муку, затем — в яичную смесь, после обваляйте в смеси с хлопьями. В кастрюле разогрейте растительное масло и жарьте их 3–4 минуты. Куриные крылья заранее замаринованы в натуральных специях — они быстро готовятся и порадуют ярким вкусом даже без соуса. Отличным дополнением к блюду станут слайсы огурцов в кунжутном масле и соевом соусе.
05
Полента во фритюре
Ингредиенты
Тушка «Для запекания» «Петелинка» — 1 шт.
Куриный бульон — 3 стакана
Кукурузная мука грубого помола — 1 стакан
Сливочное масло — 2 ст. л.
Масло для фритюра
Соль — по вкусу
Приготовление
Тушка в пакете для запекания «Петелинки» уже замаринована в натуральных специях: просто выложите курицу прямо в пакете на противень и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 70–90 мин. Для поленты поставьте бульон на огонь и, не доводя до кипения, всыпьте кукурузную муку, постоянно помешивая. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и готовьте примерно 50 минут, продолжая помешивать. Готовую поленту посолите, выложите на застеленный пергаментом противень, разровняйте, дайте остыть и нарежьте брусками. Обжарьте бруски поленты во фритюре до золотистой корочки.
06
Рулетики из куриного филе с беконом и курагой
Ингредиенты
Филе «Петелинка» в сливочно-чесночном соусе — 1 упаковка
Бекон — 300 г
Чеснок — 3 зубчика
Лук-порей — 150 г
Курага — 100 г
Шампиньоны — 150 г
Белое вино — 100 мл
Куриный бульон — 200 мл
Сливки 30% — 100 мл
Тимьян — пара веточек
Шпинат — 50 г
Отварной рис — на гарнир
Приготовление
Лук-порей порежьте кольцами, грибы — пополам. Филе «Петелинка» уже замариновано в натуральном сливочном соусе (в его составе — чеснок, лук, экстракт перца, петрушка и другие ингредиенты), поэтому специально его подготавливать не нужно. Просто выложите каждое филе на ломтик бекона, заверните в рулет. В сковороде на растительном масле обжарьте лук, чеснок и грибы. Немного сдвиньте начинку, выложите рулеты и обжаривайте их в течение 5–7 минут с каждой стороны. Влейте вино и выпарите, добавьте тимьян, бульон, сливки; соль и перец по вкусу. Тушите в течение 10 минут. Затем добавьте шпинат, перемешайте и подавайте с рисом.
07
Курица пармиджана
Ингредиенты
Малое филе «Петелинка» — 4 шт.
Яйцо — 2 шт.
Пармезан — 100 г
Полутвердая моцарелла — 100 г
Панировочные сухари — 80 г
Спагетти — 150 г
Томатный соус — 200 мл
Свежий базилик — 3 веточки
Гранулированный чеснок — 1 ч. л.
Растительное масло для жарки
Соль, перец — по вкусу
Приготовление
80 граммов тертого пармезана смешайте с панировочными сухарями, чесноком, солью. В другой миске взбейте яйца с солью. Филе отбейте, посолите, поперчите, окуните в яйцо, обваляйте в панировке. Обжарьте филе на растительном масле до корочки. Томатный соус доведите до кипения, добавьте базилик. Половину соуса выложите на дно формы для запекания, поверх него — филе. На середину каждого филе выложите половину оставшегося соуса, посыпьте тертой моцареллой, пармезаном. Запекайте при 220 градусах 20–25 минут. Сварите спагетти, перемешайте с оставшимся томатным соусом. Подавайте с филе.
Быстрое — вкусно
Удобство без потери качества
Петелинка» обновила линейку продуктов для запекания: в ней тушки, крылышки, голени и филе — лучшие части курицы, которые готовы отправиться в духовку. Некоторые из них продаются уже в маринаде, что значительно экономит время на готовку. А пока курица запекается, вы можете заняться своими делами: сервировать стол, украсить квартиру, нарядиться и подготовиться к приходу гостей. При этом экономия времени не значит экономия на качестве — продукты «Петелинки» отмечены знаком «Чистый продукт» и замаринованы в натуральных специях, без Е-добавок.Составить свое новогоднее меню
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