«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые
Милонова снова обидели. На этот раз — звезды
Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые Милонова снова обидели. На этот раз — звезды
Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)
По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально
Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено) По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально
Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС
А так хотелось...
Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС А так хотелось...
Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)
Сейчас они находятся в аэропорту Тивата
Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено) Сейчас они находятся в аэропорту Тивата
iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок Их запретили в России
Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию
Дело считают политически мотивированным
Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию Дело считают политически мотивированным
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)
Ранее такие меры действовали только в северных регионах
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено) Ранее такие меры действовали только в северных регионах
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон» Пространству рекомендовали избегать опасных людей
Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)
Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев
Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено) Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев
Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку
Полицейские и дворники против осознанных горожан
Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку Полицейские и дворники против осознанных горожан
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй И пропагандирует «философию воров в законе»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено) Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию Ограничение начнет действовать 8 июля
Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)
Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»