17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
История первой дипломированной машинистки электропоезда

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые

Милонова снова обидели. На этот раз — звезды

Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые
Милонова снова обидели. На этот раз — звезды

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)

По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)
По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

А так хотелось...

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС
А так хотелось...

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)

Сейчас они находятся в аэропорту Тивата

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)
Сейчас они находятся в аэропорту Тивата

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Их запретили в России

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок
Их запретили в России

Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

Дело считают политически мотивированным

Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию
Дело считают политически мотивированным

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

Ранее такие меры действовали только в северных регионах

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)
Ранее такие меры действовали только в северных регионах

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей

Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)

Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев

Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)
Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Полицейские и дворники против осознанных горожан

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку
Полицейские и дворники против осознанных горожан

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

И пропагандирует «философию воров в законе»

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Ограничение начнет действовать 8 июля

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию
Ограничение начнет действовать 8 июля

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)

Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)
Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)
Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ