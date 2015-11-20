На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
Как проходят онлайн-ужины и зачем они нужны Редакция побывала на трех кулинарных Zoom-встречах
Кто такие онлайн-няни и как они работают Рассказывают няни и родители
11 игр для онлайн-посиделок с друзьями Морской бой, Cards Against Humanity и та самая игра из «Бесславных ублюдков»
Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll
Тренируем воображение бесплатно
Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll Тренируем воображение бесплатно
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток
Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
Фонд Cosmoscow проведет онлайн-дискуссии с кураторами и художниками о новом мире
Публичная программа предваряет аукцион Off White
Фонд Cosmoscow проведет онлайн-дискуссии с кураторами и художниками о новом мире Публичная программа предваряет аукцион Off White
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами Совещания, собеседования и планерки уходят в онлайн
На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера»
Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года
На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера» Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года
На месте дома Тарковского установили инсталляцию с героями «Сталкера»
Инсталляцию поставили на месте, где режиссёр прожил 28 лет