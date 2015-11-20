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Новости

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

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Новости

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

Как проходят онлайн-ужины и зачем они нужны
Эксперимент
Как проходят онлайн-ужины и зачем они нужныРедакция побывала на трех кулинарных Zoom-встречах
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Как проходят онлайн-ужины и зачем они нужны
Эксперимент

Как проходят онлайн-ужины и зачем они нужны Редакция побывала на трех кулинарных Zoom-встречах

Кто такие онлайн-няни и как они работают
Дети
Кто такие онлайн-няни и как они работаютРассказывают няни и родители
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Кто такие онлайн-няни и как они работают
Дети

Кто такие онлайн-няни и как они работают Рассказывают няни и родители

11 игр для онлайн-посиделок с друзьями
Игры
11 игр для онлайн-посиделок с друзьямиМорской бой, Cards Against Humanity и та самая игра из «Бесславных ублюдков»
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11 игр для онлайн-посиделок с друзьями
Игры

11 игр для онлайн-посиделок с друзьями Морской бой, Cards Against Humanity и та самая игра из «Бесславных ублюдков»

Новости

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll

Тренируем воображение бесплатно

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Новости

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll Тренируем воображение бесплатно

Новости

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток

Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

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Новости

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

Новости

Фонд Cosmoscow проведет онлайн-дискуссии с кураторами и художниками о новом мире

Публичная программа предваряет аукцион Off White

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Новости

Фонд Cosmoscow проведет онлайн-дискуссии с кураторами и художниками о новом мире Публичная программа предваряет аукцион Off White

Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина

И какие компании терпят убытки

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Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки

Новости

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

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Новости

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами
Проще простого
Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегамиСовещания, собеседования и планерки уходят в онлайн
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Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами
Проще простого

Как себя вести во время видеозвонков: 9 правил общения с коллегами Совещания, собеседования и планерки уходят в онлайн

Город

На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера»

Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года

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Город

На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера» Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года

Общественные пространства

На месте дома Тарковского установили инсталляцию с героями «Сталкера»

Инсталляцию поставили на месте, где режиссёр прожил 28 лет

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Общественные пространства

На месте дома Тарковского установили инсталляцию с героями «Сталкера» Инсталляцию поставили на месте, где режиссёр прожил 28 лет