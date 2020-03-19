Найдите удобную для всех платформу

Для начала определитесь с платформой, которую будет легко использовать всем участникам команды. Возможно, у вас в компании продолжают по старинке созваниваться в Skype, но сейчас появились более удобные сервисы, которые не требуют от вас делиться своим номером телефона и предоставляют куда больше функций. Так, в Zoom можно проводить бесплатные конференции до 40 минут, демонстрировать коллегам свой экран компьютера и автоматически записывать видео и аудио. В прошлом году в приложении нашли уязвимость, которая позволяла подключить человека к конференции без его согласия и включить его камеру, но в Zoom ответили, что в обновленной версии проблему устранили. Сейчас вместе с количеством сотрудников, которые перешли на удаленную работу и начали пользоваться сервисом, растет и цена акций Zoom.

Discord, который полюбили геймеры, можно использовать и для рабочих конференций. Сервис позволяет создать собственный сервер для всех зарегистрированных пользователей с индивидуальной структурой, например с несколькими каналами, настроить для участников разные уровни доступа и даже сделать свое оформление. В чате можно послушать музыку, увидеть экран участника или добавить бота, который будет, например, автоматически искать и показывать картинки. В связи с угрозой распространения коронавируса в Google Hangouts Meet сделали бесплатным ряд полезных возможностей. В конференцию теперь допустимо позвать сразу 250 человек — число сотрудников средней компании. Также бесплатными стали функции прямой трансляции и записи видеовстреч.