Итоги года 2015
40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 годуНовые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров
Итоги года 2015
40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году Новые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров
Планы на сезон
24 фильма зимыСкарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино
Планы на сезон