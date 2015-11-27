24 фильма зимы Скарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино