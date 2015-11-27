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40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году
Итоги года 2015

40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 годуНовые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров

40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году
Итоги года 2015

40 хороших фильмов, вышедших в прокат в 2015 году Новые Гай Ричи и Джудд Апатоу, «Молодость» Соррентино и всё-таки новые «Звёздные войны» — редактор The Village Weekend Настя Курганская выбрала лучшие фильмы из тех, что добрались до наших кинотеатров

24 фильма зимы
Планы на сезон

24 фильма зимыСкарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино

24 фильма зимы
Планы на сезон

24 фильма зимы Скарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино