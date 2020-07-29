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УБ

Ульяна Бондаренко

На сайте с 2 июня 2016

Комментарии2
Темы0
Посты6180Коротко267
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Концентрироваться на процессе, а не на результате
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результатеЧтобы работа и учеба приносили радость
0
Концентрироваться на процессе, а не на результате
Хорошая привычка

Концентрироваться на процессе, а не на результате Чтобы работа и учеба приносили радость

Проходить по 10 тысяч шагов в день
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в деньОткуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
4
Проходить по 10 тысяч шагов в день
Хорошая привычка

Проходить по 10 тысяч шагов в день Откуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять

Новости

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

Лучше AirPods пока ничего не изобрели

4
Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества
Новости

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества Лучше AirPods пока ничего не изобрели

Новости

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)

После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

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Новости

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено) После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

Новости

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради

Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

0
Новости

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

Новости

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары

Там же можно купить понравившийся товар

0
Новости

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары Там же можно купить понравившийся товар

Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

0
Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Новости

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

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Новости

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

Новости

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

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Новости

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

Новости

«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции

А также за работу во время эпидемии

0
Новости

«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции А также за работу во время эпидемии

Новости

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

А также что пугает женщин в своем деле

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Новости

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес А также что пугает женщин в своем деле

Новости

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

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Новости

Жители каких городов видят мэром своего города женщину Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Новости

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Модный дом не пережил кризис

0
Новости

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России Модный дом не пережил кризис

Новости

Любимое мороженое россиян

Пломбиру в стаканчике нет равных

0
Новости

Любимое мороженое россиян Пломбиру в стаканчике нет равных

Новости

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

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«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным Выпуски пародируют классические утренние шоу

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Самые популярные сериалы на Netflix

И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

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Новости

Самые популярные сериалы на Netflix И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

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Треть россиян поедет в отпуск на машине

Почти столько же выбирают самолет

0
Новости

Треть россиян поедет в отпуск на машине Почти столько же выбирают самолет

Новости

Telegram тестирует видеозвонки

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

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Telegram тестирует видеозвонки Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

Новости

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

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Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма» Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

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