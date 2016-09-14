вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты35
Коротко0
КК

Катя Куколева

На сайте с 1 сентября 2016

Комментарии0
Темы0
Посты35
Коротко0
Новое место

На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO

В основе меню — средневековая поркетта

0
Новое место

На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO В основе меню — средневековая поркетта

Weekend

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»

В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы

0
Weekend

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба» В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы

Weekend

На «Флаконе» пройдет благотворительная выставка «Овчарки. Life»

На выставке можно будет познакомиться с собаками и попробовать себя в роли кинолога

0
Weekend

На «Флаконе» пройдет благотворительная выставка «Овчарки. Life» На выставке можно будет познакомиться с собаками и попробовать себя в роли кинолога

Новое место

На Арбате начал работать новый «Гадкий койот»

Бар открыт практически круглосуточно

6
Новое место

На Арбате начал работать новый «Гадкий койот» Бар открыт практически круглосуточно

Новое место

На «Белорусской» открылся новый бар «Прогресс»

В заведении решили объединить кофейню и бар

1
Новое место

На «Белорусской» открылся новый бар «Прогресс» В заведении решили объединить кофейню и бар

Ситуация

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма

Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной

1
Ситуация

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной

Образование

Минобразования прекратит слияние вузов

Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно

0
Образование

Минобразования прекратит слияние вузов Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно

Новое место

В Москве открылась точка с китайским стрит-фудом Bao + Bar

Это первое заведение новой сети

0
Новое место

В Москве открылась точка с китайским стрит-фудом Bao + Bar Это первое заведение новой сети

Магазины

В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep

Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра

1
Магазины

В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра

Магазины

В Россию вернутся магазины украшений Claire’s

За три года планируется открытить 100 магазинов

0
Магазины

В Россию вернутся магазины украшений Claire’s За три года планируется открытить 100 магазинов

Транспорт

В выходные перекроют движение на нескольких улицах Москвы

В субботу ограничения начнут действовать с 06:00, а в воскресенье — с 08:00

0
Транспорт

В выходные перекроют движение на нескольких улицах Москвы В субботу ограничения начнут действовать с 06:00, а в воскресенье — с 08:00

Новое место

На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»

За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате

1
Новое место

На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market» За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате

Новое место

На Пятницкой открылась новая бургерная Kitchen burger bar

Бургеры из меню можно дополнять ингредиентами по вкусу

0
Новое место

На Пятницкой открылась новая бургерная Kitchen burger bar Бургеры из меню можно дополнять ингредиентами по вкусу

Новое место

В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®

Бутик расположится на втором этаже торгового центра

0
Новое место

В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee® Бутик расположится на втором этаже торгового центра

Город

На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег

Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру

0
Город

На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру

Еда

В «Метрополисе» пройдет кулинарный арт-маркет Nemalevich

Ярмарка объединит фермеров, рестораторов и современных художников

0
Еда

В «Метрополисе» пройдет кулинарный арт-маркет Nemalevich Ярмарка объединит фермеров, рестораторов и современных художников

Город

Самые популярные в Рунете мультфильмы

«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете

1
Город

Самые популярные в Рунете мультфильмы «Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете

Магазины

В «Авиапарке» открылся магазин «Сахарок»

Это третий магазин украшений российских дизайнеров в Москве

0
Магазины

В «Авиапарке» открылся магазин «Сахарок» Это третий магазин украшений российских дизайнеров в Москве

Новое место

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

1
Новое место

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

Ситуация

Москвич лишился квартиры из-за незаконной перепланировки санузла

Квартира уйдет с торгов по решению суда

2
Ситуация

Москвич лишился квартиры из-за незаконной перепланировки санузла Квартира уйдет с торгов по решению суда

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ