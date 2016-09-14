Катя Куколева
На сайте с 1 сентября 2016
На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO
В основе меню — средневековая поркетта
На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO В основе меню — средневековая поркетта
В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»
В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы
В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба» В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы
На «Флаконе» пройдет благотворительная выставка «Овчарки. Life»
На выставке можно будет познакомиться с собаками и попробовать себя в роли кинолога
На «Флаконе» пройдет благотворительная выставка «Овчарки. Life» На выставке можно будет познакомиться с собаками и попробовать себя в роли кинолога
На Арбате начал работать новый «Гадкий койот» Бар открыт практически круглосуточно
На «Белорусской» открылся новый бар «Прогресс»
В заведении решили объединить кофейню и бар
На «Белорусской» открылся новый бар «Прогресс» В заведении решили объединить кофейню и бар
Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма
Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной
Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной
Минобразования прекратит слияние вузов
Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно
Минобразования прекратит слияние вузов Каждый случай объединения высших учебных заведений будет рассматриваться отдельно
В Москве открылась точка с китайским стрит-фудом Bao + Bar
Это первое заведение новой сети
В Москве открылась точка с китайским стрит-фудом Bao + Bar Это первое заведение новой сети
В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep
Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра
В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра
В Россию вернутся магазины украшений Claire’s
За три года планируется открытить 100 магазинов
В Россию вернутся магазины украшений Claire’s За три года планируется открытить 100 магазинов
В выходные перекроют движение на нескольких улицах Москвы
В субботу ограничения начнут действовать с 06:00, а в воскресенье — с 08:00
В выходные перекроют движение на нескольких улицах Москвы В субботу ограничения начнут действовать с 06:00, а в воскресенье — с 08:00
На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»
За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате
На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market» За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате
На Пятницкой открылась новая бургерная Kitchen burger bar
Бургеры из меню можно дополнять ингредиентами по вкусу
На Пятницкой открылась новая бургерная Kitchen burger bar Бургеры из меню можно дополнять ингредиентами по вкусу
В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®
Бутик расположится на втором этаже торгового центра
В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee® Бутик расположится на втором этаже торгового центра
На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег
Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру
На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру
В «Метрополисе» пройдет кулинарный арт-маркет Nemalevich
Ярмарка объединит фермеров, рестораторов и современных художников
В «Метрополисе» пройдет кулинарный арт-маркет Nemalevich Ярмарка объединит фермеров, рестораторов и современных художников
Самые популярные в Рунете мультфильмы
«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете
Самые популярные в Рунете мультфильмы «Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете
В «Авиапарке» открылся магазин «Сахарок»
Это третий магазин украшений российских дизайнеров в Москве
В «Авиапарке» открылся магазин «Сахарок» Это третий магазин украшений российских дизайнеров в Москве
На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром
Заведение будет делиться на три части с отдельными меню