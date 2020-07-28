Ульяна Бондаренко
На сайте с 2 июня 2016
Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее
Концентрироваться на процессе, а не на результате Чтобы работа и учеба приносили радость
Проходить по 10 тысяч шагов в день Откуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»
Видео не подошло
Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств» Видео не подошло
Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади
По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества Лучше AirPods пока ничего не изобрели
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)
После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»
«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено) После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»
В Можайском районе утвердили проект планировки кварталов реновации (обновлено)
Еще в трех кварталах снесут часть построек и возведут новые дома
В Можайском районе утвердили проект планировки кварталов реновации (обновлено) Еще в трех кварталах снесут часть построек и возведут новые дома
Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради
Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары
Там же можно купить понравившийся товар
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары Там же можно купить понравившийся товар
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено) Ее перенесли с мая на август
«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники
Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %
«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %
Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте Что теперь есть в магазине
РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе
Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата
РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата
«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции
А также за работу во время эпидемии
«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции А также за работу во время эпидемии
Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве
Водителей просят объезжать проблемные участки
Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве Водителей просят объезжать проблемные участки
На территории «ЗИЛ» заработал спорткомплекс «Акватория» с открытым бассейном и батутным центром
Показываем, как выглядит комплекс для спортсменов и желающих покупаться