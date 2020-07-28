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УБ

Ульяна Бондаренко

На сайте с 2 июня 2016

Комментарии2
Темы0
Посты6180Коротко267
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Концентрироваться на процессе, а не на результате
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результатеЧтобы работа и учеба приносили радость
0
Концентрироваться на процессе, а не на результате
Хорошая привычка

Концентрироваться на процессе, а не на результате Чтобы работа и учеба приносили радость

Проходить по 10 тысяч шагов в день
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в деньОткуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
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Проходить по 10 тысяч шагов в день
Хорошая привычка

Проходить по 10 тысяч шагов в день Откуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
Новое место
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идтиПервый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
1
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
Новое место

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия

Новости

Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»

Видео не подошло

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Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»
Новости

Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств» Видео не подошло

Новости

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади

По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости

1
Новости

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости

Новости

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

Лучше AirPods пока ничего не изобрели

4
Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества
Новости

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества Лучше AirPods пока ничего не изобрели

Новости

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

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Новости

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

Новости

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено)

После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

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Новости

«Яндекс» пообещал не создавать ярлыки на рабочем столе без согласия пользователей (обновлено) После жалоб на неожиданно появившийся «Телемост»

Новости

В Можайском районе утвердили проект планировки кварталов реновации (обновлено)

Еще в трех кварталах снесут часть построек и возведут новые дома

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Новости

В Можайском районе утвердили проект планировки кварталов реновации (обновлено) Еще в трех кварталах снесут часть построек и возведут новые дома

Новости

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради

Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

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Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

Новости

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары

Там же можно купить понравившийся товар

0
Новости

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары Там же можно купить понравившийся товар

Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

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Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Новости

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Ее перенесли с мая на август

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Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Новости

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено) Ее перенесли с мая на август

Новости

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

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Новости

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

Новости

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

0
Новости

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте Что теперь есть в магазине

Новости

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

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Новости

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

Новости

«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции

А также за работу во время эпидемии

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Новости

«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции А также за работу во время эпидемии

Новости

Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве

Водителей просят объезжать проблемные участки

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Новости

Сразу несколько маршрутов наземного транспорта задерживаются из-за непогоды в Москве Водителей просят объезжать проблемные участки

Новости

На территории «ЗИЛ» заработал спорткомплекс «Акватория» с открытым бассейном и батутным центром

Показываем, как выглядит комплекс для спортсменов и желающих покупаться

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Новости

На территории «ЗИЛ» заработал спорткомплекс «Акватория» с открытым бассейном и батутным центром Показываем, как выглядит комплекс для спортсменов и желающих покупаться

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