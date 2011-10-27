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Павел Биргер

На сайте с 14 февраля 2012

Комментарии56
Темы0
Посты45
Коротко0
Десять лучших концертов и интервью Олега Каравайчука
Гид The Village
Десять лучших концертов и интервью Олега КаравайчукаВпечатляющие видео, которые войдут в историю: от выступления пятиклассника до загадочного концерта с Лёхой Никоновым
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Десять лучших концертов и интервью Олега Каравайчука
Гид The Village

Десять лучших концертов и интервью Олега Каравайчука Впечатляющие видео, которые войдут в историю: от выступления пятиклассника до загадочного концерта с Лёхой Никоновым

Андрей Монтанов, совладелец Utopia Showroom
Сделал сам
Андрей Монтанов, совладелец Utopia ShowroomСовладелец петербургского шоу-рума рассказал H&F о том, как сделать бизнес для души, о современном состоянии streetwear и важности сарафанного радио.
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Андрей Монтанов, совладелец Utopia Showroom
Сделал сам

Андрей Монтанов, совладелец Utopia Showroom Совладелец петербургского шоу-рума рассказал H&F о том, как сделать бизнес для души, о современном состоянии streetwear и важности сарафанного радио.

Интервью: Ирина Прохорова о библиотеках, стереотипах и имидже городов
Общественные пространства
Интервью: Ирина Прохорова о библиотеках, стереотипах и имидже городовДиректор Фонда Михаила Прохорова и «Нового литературного обозрения» рассказала The Village о том, как бороться со стереотипами и превращать депрессивные территории в современные центры культуры.
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Интервью: Ирина Прохорова о библиотеках, стереотипах и имидже городов
Общественные пространства

Интервью: Ирина Прохорова о библиотеках, стереотипах и имидже городов Директор Фонда Михаила Прохорова и «Нового литературного обозрения» рассказала The Village о том, как бороться со стереотипами и превращать депрессивные территории в современные центры культуры.

Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»
Свое место
Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Константин Шавловский рассказал о книжном магазине «Порядок слов», его открытии, бюджете и пиаре.
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Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»
Свое место

Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов» В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Константин Шавловский рассказал о книжном магазине «Порядок слов», его открытии, бюджете и пиаре.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Однокомнатная квартира рядом с парком «Сосновка».
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Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира рядом с парком «Сосновка».