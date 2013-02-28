Дима Цыренщиков
На сайте с 31 октября 2011
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): StagesStudioОфис интерьерного агентства StagesStudio с исторической лепниной, современной мебелью и балконом с видом на Неву.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): StagesStudio Офис интерьерного агентства StagesStudio с исторической лепниной, современной мебелью и балконом с видом на Неву.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Светотехническая компания KaledoscopОфис светотехнической компании Kaledoscop с интерьером, основанным на светодиодных технологиях.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Светотехническая компания Kaledoscop Офис светотехнической компании Kaledoscop с интерьером, основанным на светодиодных технологиях.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Минималистичная квартира на «Приморской» с большой гардеробной, камином и кирпичной кладкой в спальне.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Минималистичная квартира на «Приморской» с большой гардеробной, камином и кирпичной кладкой в спальне.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Двухкомнатная квартира в нейтральных тонах с тарелками на стенах и продуманной системой хранения вещей.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Двухкомнатная квартира в нейтральных тонах с тарелками на стенах и продуманной системой хранения вещей.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: День Победы в ПетербургеОхапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): A-One FilmsДвухэтажный офис кинопрокатной компании A-One Films с яркой пластиковой мебелью и афишами на стенах.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): A-One Films Двухэтажный офис кинопрокатной компании A-One Films с яркой пластиковой мебелью и афишами на стенах.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Светлая квартира на Крестовском острове с раздвижными дверьми, мебелью из Европы и множеством светильников.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Светлая квартира на Крестовском острове с раздвижными дверьми, мебелью из Европы и множеством светильников.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): FavoritiniОфис интернет-магазина Favoritini с видом на Фонтанку, домашней обстановкой и эркером с лепниной.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Favoritini Офис интернет-магазина Favoritini с видом на Фонтанку, домашней обстановкой и эркером с лепниной.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Однокомнатная квартира возле Эрмитажа с кирпичной кладкой, деревянными потолочными балками и винтажной мебелью из Финляндии.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира возле Эрмитажа с кирпичной кладкой, деревянными потолочными балками и винтажной мебелью из Финляндии.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): O2 DevelopmentДвухуровневый клиентский офис строительной компании в стеклянной пирамиде с монохромной мебелью и прозрачными стенами.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): O2 Development Двухуровневый клиентский офис строительной компании в стеклянной пирамиде с монохромной мебелью и прозрачными стенами.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира на Крюковом канале с дубовым паркетом, мебелью на заказ и немецкими светильниками 20-х годов.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на Крюковом канале с дубовым паркетом, мебелью на заказ и немецкими светильниками 20-х годов.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Bureau De La Recherches MeteorologiquesОфис в бизнес-центре с мраморной лестницей, панорамными окнами и столом для пинг-понга.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Bureau De La Recherches Meteorologiques Офис в бизнес-центре с мраморной лестницей, панорамными окнами и столом для пинг-понга.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Небольшая квартира на Обводном канале с самодельной мебелью, зеркальной колонной и кроватью на подиуме.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Небольшая квартира на Обводном канале с самодельной мебелью, зеркальной колонной и кроватью на подиуме.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Минималистичная квартира на Петроградской с бирюзовыми стенами, простой мебелью и многочисленными нишами.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Минималистичная квартира на Петроградской с бирюзовыми стенами, простой мебелью и многочисленными нишами.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Volga Volga Brand Identity Офис недели в здании бывшего завода с кикером и зонированным пространством.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Volga Volga Brand Identity Офис недели в здании бывшего завода с кикером и зонированным пространством.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Лена Кручинина, совладелица 8-storeКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Лена Кручинина, совладелица 8-store Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира со сложной планировкой, открытой кирпичной кладкой и кабинетом с антикварной мебелью.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира со сложной планировкой, открытой кирпичной кладкой и кабинетом с антикварной мебелью.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): BlackBird AgencyОфис event-агентства в доме Бенуа с яркими деталями, мышками-песчанками и старинным сундуком вместо стола.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): BlackBird Agency Офис event-агентства в доме Бенуа с яркими деталями, мышками-песчанками и старинным сундуком вместо стола.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Двухэтажная квартира с винтовой лестницей, кинотеатром, столом для пинг-понга и залом для вечеринок.
Квартира недели