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Вика Лобанова

На сайте с 2 февраля 2012

Комментарии112Темы1Посты233
Коротко0
Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations Limited
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations LimitedКресло Louis, постельное бельё Ralph Lauren и лампа из бабушкиной квартиры — выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера марки Curations Limited.
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Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations Limited
Вещи для дома

Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations Limited Кресло Louis, постельное бельё Ralph Lauren и лампа из бабушкиной квартиры — выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера марки Curations Limited.

Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom
Портфолио
Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро PanacomThe Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.
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Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom
Портфолио

Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom The Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.

Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитик
Магазины
Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитикThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
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Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитик
Магазины

Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитик The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.

Вещи недели: 11 пар обуви на зиму
Вещи недели
Вещи недели: 11 пар обуви на зимуThe Village выбрал 11 пар тёплой зимней обуви.
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Вещи недели: 11 пар обуви на зиму
Вещи недели

Вещи недели: 11 пар обуви на зиму The Village выбрал 11 пар тёплой зимней обуви.

Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant
Услуги и покупки
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel MarantThe Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.
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Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant
Услуги и покупки

Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.

Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове
Услуги и покупки
Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.
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Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове
Услуги и покупки

Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове 14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.

Вещи недели: Фляжки
Вещи недели
Вещи недели: ФляжкиThe Village выбрал шесть фляжек разной формы и объёма, в которых можно носить горячительные напитки.
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Вещи недели: Фляжки
Вещи недели

Вещи недели: Фляжки The Village выбрал шесть фляжек разной формы и объёма, в которых можно носить горячительные напитки.

Лучше меньше: Где покупать парку Woolrich
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать парку WoolrichThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
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Лучше меньше: Где покупать парку Woolrich
Лучше меньше

Лучше меньше: Где покупать парку Woolrich The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской Narddecor
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской NarddecorТрогательная живопись, фантастический светильник и чайный набор Императорского фарфорового завода — выбор Елизаветы Сучковой.
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Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской Narddecor
Вещи для дома

Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской Narddecor Трогательная живопись, фантастический светильник и чайный набор Императорского фарфорового завода — выбор Елизаветы Сучковой.

Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды
Услуги и покупки
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели модыВ Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
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Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды
Услуги и покупки

Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды В Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.

Своими руками: Сделать лампу из коряги
Вещи для дома
Своими руками: Сделать лампу из корягиThe Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
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Своими руками: Сделать лампу из коряги
Вещи для дома

Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.

Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предприниматель
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предпринимательThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
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Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предприниматель
Внешний вид

Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предприниматель The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.

Гид The Village: Как выбрать покрытие для пола
Дом
Гид The Village: Как выбрать покрытие для полаНатуральный камень, пробка, паркетная доска, ламинат, плитка — The Village узнал, чем отличаются покрытия для пола, и попросил декораторов поделиться идеями для разных типов помещений.
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Гид The Village: Как выбрать покрытие для пола
Дом

Гид The Village: Как выбрать покрытие для пола Натуральный камень, пробка, паркетная доска, ламинат, плитка — The Village узнал, чем отличаются покрытия для пола, и попросил декораторов поделиться идеями для разных типов помещений.

Лучше меньше: Где покупать сумку Givenchy
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать сумку GivenchyThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
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Лучше меньше: Где покупать сумку Givenchy
Лучше меньше

Лучше меньше: Где покупать сумку Givenchy The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее?The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
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Квартирный вопрос

Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.

Вещи недели: 22 шерстяных свитера
Вещи недели
Вещи недели: 22 шерстяных свитераThe Village выбрал в московских магазинах 22 свитера из натуральных материалов.
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Вещи недели: 22 шерстяных свитера
Вещи недели

Вещи недели: 22 шерстяных свитера The Village выбрал в московских магазинах 22 свитера из натуральных материалов.

Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одеждыThe Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.
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Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды
Внешний вид

Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.

Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2)
Магазины
Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2)Почему первую поставку Topshop раскупили за день, чем московские Mango отличаются от испанских и какие условия ставит H&M — The Village вспоминает, как открывались в России магазины масс-маркета.
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Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2)
Магазины

Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2) Почему первую поставку Topshop раскупили за день, чем московские Mango отличаются от испанских и какие условия ставит H&M — The Village вспоминает, как открывались в России магазины масс-маркета.

Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в Artplay
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в ArtplayНеобычное кресло, яркий ковёр и идеальное зеркало в прихожую — выбор Никиты Ковалёва.
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Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в Artplay
Вещи для дома

Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в Artplay Необычное кресло, яркий ковёр и идеальное зеркало в прихожую — выбор Никиты Ковалёва.

Лучше меньше: Где покупать сапоги A.F. Vandevorst
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать сапоги A.F. VandevorstThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
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Лучше меньше: Где покупать сапоги A.F. Vandevorst
Лучше меньше

Лучше меньше: Где покупать сапоги A.F. Vandevorst The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

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