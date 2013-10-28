Вика Лобанова
На сайте с 2 февраля 2012
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations LimitedКресло Louis, постельное бельё Ralph Lauren и лампа из бабушкиной квартиры — выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера марки Curations Limited.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера Curations Limited Кресло Louis, постельное бельё Ralph Lauren и лампа из бабушкиной квартиры — выбор Элеоноры Стефанцовой, дизайнера марки Curations Limited.
Портфолио
Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро PanacomThe Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.
Портфолио
Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom The Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.
Магазины
Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитикThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Магазины
Внешний вид (Москва): Анатолий Ходоровский, аналитик The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Вещи недели
Вещи недели: 11 пар обуви на зиму The Village выбрал 11 пар тёплой зимней обуви.
Услуги и покупки
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel MarantThe Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.
Услуги и покупки
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.
Услуги и покупки
Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.
Услуги и покупки
Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове 14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.
Вещи недели
Вещи недели: ФляжкиThe Village выбрал шесть фляжек разной формы и объёма, в которых можно носить горячительные напитки.
Вещи недели
Вещи недели: Фляжки The Village выбрал шесть фляжек разной формы и объёма, в которых можно носить горячительные напитки.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать парку WoolrichThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать парку Woolrich The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской NarddecorТрогательная живопись, фантастический светильник и чайный набор Императорского фарфорового завода — выбор Елизаветы Сучковой.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор Елизаветы Сучковой, сооснователя мастерской Narddecor Трогательная живопись, фантастический светильник и чайный набор Императорского фарфорового завода — выбор Елизаветы Сучковой.
Услуги и покупки
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели модыВ Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
Услуги и покупки
Что и требовалось показать: Как прошли московские недели моды В Москве завершились две оставшиеся после закрытия Cycles & Seasons недели моды. The Village выяснил у участников московских недель моды, зачем они туда идут и что получают взамен.
Вещи для дома
Своими руками: Сделать лампу из корягиThe Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
Вещи для дома
Своими руками: Сделать лампу из коряги The Village продолжает рассказывать о том, как переделать или создать предметы интерьера своими руками.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предпринимательThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Владимир Перцев, предприниматель The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Дом
Гид The Village: Как выбрать покрытие для полаНатуральный камень, пробка, паркетная доска, ламинат, плитка — The Village узнал, чем отличаются покрытия для пола, и попросил декораторов поделиться идеями для разных типов помещений.
Дом
Гид The Village: Как выбрать покрытие для пола Натуральный камень, пробка, паркетная доска, ламинат, плитка — The Village узнал, чем отличаются покрытия для пола, и попросил декораторов поделиться идеями для разных типов помещений.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать сумку GivenchyThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать сумку Givenchy The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее?The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как сделать комнату светлее? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Вещи недели
Вещи недели: 22 шерстяных свитераThe Village выбрал в московских магазинах 22 свитера из натуральных материалов.
Вещи недели
Вещи недели: 22 шерстяных свитера The Village выбрал в московских магазинах 22 свитера из натуральных материалов.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одеждыThe Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Саша Вайдер, дизайнер одежды The Village перезапускает рубрику о внешнем виде москвичей.
Магазины
Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2)Почему первую поставку Topshop раскупили за день, чем московские Mango отличаются от испанских и какие условия ставит H&M — The Village вспоминает, как открывались в России магазины масс-маркета.
Магазины
Массовый приход: Как открывались в России зарубежные магазины масс-маркета (часть 2) Почему первую поставку Topshop раскупили за день, чем московские Mango отличаются от испанских и какие условия ставит H&M — The Village вспоминает, как открывались в России магазины масс-маркета.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в ArtplayНеобычное кресло, яркий ковёр и идеальное зеркало в прихожую — выбор Никиты Ковалёва.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор участников нового дизайнерского объединения в Artplay Необычное кресло, яркий ковёр и идеальное зеркало в прихожую — выбор Никиты Ковалёва.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать сапоги A.F. VandevorstThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше