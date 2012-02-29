 

МАРТ

 

«Космонавт»,
Бронницкая улица, 24.
Стоимость билетов: 1 000–2 500 рублей.
Событие на The Village

 

PETER HOOK AND THE LIGHT — UNKNOWN PLEASURES 
3 МАРТА

Писатель и актер Питер Хук больше известен как бас-гитарист Joy Division и New Order. Последних он оставил в 2007 году и теперь поет хиты покойного Иэна Кёртиса в мировом турне. У 56-летнего мистера Хука есть полное право на использование бренда: именно он в 1976 году на пару с Бернардом Самнером основал Joy Division. Записи группы уже давно лежат в музыкальных магазинах в разделе с поп-исполнителями, а человека в футболке с графиком радиоимпульсов, который стал обложкой к альбому Unknown Pleasures, можно встретить почти в каждом баре. Программу с этой пластинки и исполняет пожилая звезда пост-панка в проекте Peter Hook & The Light. Иногда ему помогает Роветта Сатчел — бывшая бэк-вокалистка группы Happy Mondays. 


 

«ГлавClub»,
Кременчугская улица, 2.
Стоимость билетов: 1 000–2 000 рублей.
Событие на The Village

 

MISFITS — 35 YEARS OF HORROR PUNK
4 МАРТА

Самое узнаваемое в мире панк-рока трио наконец доберётся до Петербурга. В составе Misfits давно нет классического вокалиста Гленна Данзига, но группа выглядит вполне состоятельно и без него — под предводительством Джерри Онли и Деза Пола Кадены, игравшего в 80-х с Black Flag. В 2011 году группа записала первый за восемь лет альбом — The Devil’s Rain, про который участники в интервью NME сказали так: «Мы продолжаем защищаться от солнца и за горло перетаскивать человечество в мир тьмы, наполненный вурдалаками, гоблинами и другими ночными созданиями. Тот мир, где мы — короли». Впрочем, новым репертуаром они не ограничатся и сыграют лучшие песни из своего 35-летнего багажа.


 

Efir Club
Малый проспект П. С., 56.
Стоимость билетов: 500 рублей

 

RED BULL MUSIC ACADEMY: TEEBS & SAMIYAM.
4 МАРТА

Двое калифорнийцев находятся в авангарде современного электронного звучания, играя тот самый расплавленно-ломаный бит, что сейчас называют глитч-хопом и вонки. Оба выходят на лейбле Brainfeeder — признанной Мекке для экспериментаторов от мутировавшей хип-хоп культуры. Сходу между ними не отыщешь различий. Но Samiyam использует больше фанкового грува, а Teebs выступает на поле расслабленного космического даунтемпо. Назвать хедлайнером кого-то из них язык не поворачивается: приезд обоих музыкантов в Петербург большая удача.


 

СКК,
пр. Юрия Гагарина, 8.
Стоимость билетов: 1 200–7 000 рублей.
Событие на Look At Me

 

KASABIAN, FOOL’S GARDEN, TESLA BOY
6 МАРТА

Несмотря на то, что пик популярности Kasabian давно позади, они остаются группой стадионного формата. Организаторы рассчитывают на то, что ветераны брит-попа сумеют собрать огромный СКК. Прошлой осенью у квартета вышел четвёртый полноформатный альбом с палеонтологическим названием Velociraptor!. Допустим, ярые фанатки уже наверняка слушают другое, но от возможности увидеть кумиров детства вряд ли откажутся. Слабую конкуренцию группе окажут немецкие коллеги Fool’s Garden и москвичи Tesla Boy.

 

Большой зал филармонии,
Михайловская улица, 2.
Стоимость билетов: 2 000–3 000 рублей.
Событие на сайте Филармонии

 

ВЕНСКИЙ ОРКЕСТР ИОГАННА ШТРАУСА, ДИРИЖЁР РАЙНЕР РООС
8 МАРТА

Неплохой способ поздравить девушку с 8 Марта — пригласить её в филармонию на выступление знаменитого оркестра, основанного ещё Иоганном Штраусом-старшим в 1827 году. Прямиком из Вены, музыканты сыграют отрывки из классических вальсов, полек и оперетт в традиционных красно-белых одеждах времён XIX века. Вкупе с атмосферой места получается вполне возвышенное дворянское времяпрепровождение. Только следует поторопиться: билеты на подобные мероприятия и в такой день разлетаются лучше праздничных розочек и гвоздик. 

 

 

«Тайга»,
Дворцовая набережная, 20.
Стоимость билетов: 400–600 рублей.
Событие на The Village

 

GROUPER, HIGH WOLF, LOVE CULT
11 МАРТА

Хедлайнером концерта в Тайге станет американский проект Grouper, за которым скрывается одна-единственная и очень печальная девушка Лиз Харрис. Ее сыгранная с помощью гитар, синтезаторов и иных шумовых приспособлений музыка обладает зашкаливающей концентрацией трагического упадка. Не менее интересен и другой участник шоу, француз High Wolf, играющий психоделическую музыку на фоне монотонной перкуссии. Он строго следит за собственной анонимностью, всегда скрываясь за маской. В довесок к иностранным артистам своё умение тянуть одну ноту покажет трогательный семейный дуэт из Петрозаводска Love Cult.


 

«Космонавт»,
Бронницкая улица, 24.
Стоимость билетов: 1 000–2 600 рублей.
Событие на The Village

 

ANBB (ALVA NOTO & BLIXA BARGELD)
14 МАРТА

За плечами участников немецкого дуэта ANBB немалые достижения на мировой экспериментальной сцене. Бликса Баргельд основал Einstürzende Neubauten, потом играл с Ником Кейвом в Birthday Party и Bad Seeds. Карстен Николай, обычно использующий псевдоним Alva Noto, записал множество минималистских пластинок на грани музыки и тихого безумия. Кроме того, он работал над ремиксами для Бьорк и Рюити Сакамото. Вместе Бликса и Карстен с фирменным блеском отплясывают на костях индастриала — пугающего, нетленного и абсолютно самодостаточного музыкального явления. 


 

«Космонавт»,
Бронницкая улица, 24.
Стоимость билетов: 800–2 000 рублей
Событие

 

HINDI ZAHRA
22 МАРТА

Парижская певица марокканского происхождения олицетворяет собой культурный плюрализм европейского мегаполиса. Немного соула, блюза и даже психоделического рока в ее альбомах сталкиваются с берберскими и другими африканскими напевами, не позволяя точно обозначить стилевые рамки. Единственный лонгплей Зары, запись Handmade, собрал все возможные премии, а саму певицу уже называют новой Билли Холидей. Однако более уместными выглядят параллели с Cat Power: из-за тембра голоса и проблем женского пола, о которых постоянно поет 32-летняя исполнительница.


 

«Зал ожидания»,
ТРК «Варшавский экспресс», набережная Обводного канала, 118.
Стоимость билетов: 400–1 100 рублей.
Событие на сайте клуба

 

REKS, SOULKAST, DJ DBEFEKT
30 МАРТА

В лайн-апе концерта заявлены три иностранных артиста, но основной интерес вызывает представитель бостонского хип-хоп андеграунда Кори Исайя Кристи, выступающий под незатейливым псевдонимом Reks. Он сурово зачитывает про чёрных братьев, уличную жизнь и взаимоотношения со слабым полом, за что нередко выслушивает обвинения в сексизме и гомофобии. В общем, настоящий пацан, и местным адептам жанра точно следует поучиться у него носить кепки с прямым козырьком. До визита в Петербург Reks выступит на американском фестивале SXSW-2012, на который попадают лучшие независимые музыканты. 


 

 

АПРЕЛЬ

 

Fish Fabrique Nouvelle,
Лиговский проспект, 53.
Стоимость билетов: уточняется.

 

AZURE BLUE
4 АПРЕЛЯ

Романтический настрой этого шведского инди-поп исполнителя, записывающего гитарные альбомы в духе 80-х под драм-машину, достигает поистине глобальных масштабов — у Тобиаса Исакссона даже есть песня под названием Catcher In The Rye, написанная по мотивам творчества Сэлинджера. Оказывают воздействие на него и другие культурные деятели, но больше всех — сладкоголосый Деннис Уилсон из Beach Boys. «Искренний внешний вид Уилсона с его эпической бородой и голубой океан — вот что влияет на меня больше всего. Как и другие рассказчики-мужчины: Эрнест Хемингуэй, Клас Остергрен и Грант МакЛеннан. Изначально я хотел сделать рок-запись, но в итоге остановился на заигрываниях с нью-вейвом и новой романтикой», — говорит Исакссон.


 

«Зал ожидания»,
ТРК «Варшавский экспресс», набережная Обводного канала, 118.
Стоимость билетов: 600–1 500 рублей
Событие на Look At Me

 

XIU XIU, MOTORAMA
5 АПРЕЛЯ

Истерический дуэт Xiu Xiu пользуется завидной популярностью в России: вокалиста Джейми Стюарта и его коллегу Анджелу всегда рады видеть в местных клубах, куда они приезжают почти каждый год. Оба выливают на слушателей поток внутренней паранойи, сдобренный скрипучими и нервными мелодиями. Как говорит поигравший во многих группах Стюарт, Xiu Xiu — это именно то, что он всегда хотел попробовать сделать с музыкой. На этот раз в Петербург американцы везут совсем свежий альбом Always, выпущенный в 2012 году. Компанию им составит инди-рок проект Motorama.


 

Малый зал филармонии, Невский проспект, 30.
Стоимость билетов: 1 000–3 000 рублей
Событие на сайте музыканта

 

LUDOVICO EINAUDI
7 АПРЕЛЯ

О том, что фортепианная музыка и неоклассицизм вполне доступны для не слишком искушённого слушателя, итальянец Лудовико Эйнауди напоминает постоянно. Его творчество понятно и очевидно, но от этого не становится хуже. 56-летний композитор и исполнитель считается главной мировой звездой в своём жанре. Одними концертами Эйнауди не ограничивается: например, он написал саундтрек к нашумевшей британской кинокартине про скинхедов This is England, вышедшей в 2006 году. Кстати, дед исполнителя, Луиджи Эйнауди, с 1948 по 1955 год занимал пост президента Итальянской республики.

 

 

Музей современного искусства «Эрарта»,
29-я линия В. О., 2.
Стоимость билетов: 400–500 рублей.

 

NADJA, ENSEMBLE ECONOMIQUE
27 АПРЕЛЯ

Мрачный, тягучий звук канадского дуэта демонстрирует развитие тяжёлой музыки в сторону искусства: когда артист может позволить себе исполнять монотонные перегруженные 12-минутные композиции без зазрения совести. Так называемыми «звуковыми полотнами» мультиинструменталист Айдан Бейкер занимался задолго до того, как решил поиграть с басисткой Леа Букарефф в проекте Nadja. Вместе с ними в Петербург приедет Ensemble Economique — единоличная затея американца Брайана Пайла. Металлом здесь и не пахнет, зато чувствуются значительные арт-замашки. Тем очевиднее не совсем обычный на первый взгляд выбор площадки для этого шоу.


 

 

МАЙ

 

Dusche,
Лиговский проспект, 50, к. 6.
Стоимость билета: 550 рублей

 

SCOTT KELLY
1 МАЯ

Один из основателей знаменитых Neurosis приезжает в Петербург с сольной акустической программой — здесь он показывает себя с несколько непривычной стороны. Трудно отзываться так о бородатом и брутальном Скотте Келли, но ему действительно удалось подчеркнуть в своей натуре некие чувственные и даже трогательные качества. Хотя до типичных представителей несметной сингер-сонграйтерской братии ему всё же далеко. Это скорее суровый и хриплый мужской фолк, с бутылкой виски и крепкой сигаретой наперевес.


 

«Орландина»,
Инструментальная улица, 3.
Стоимость билетов: 400–700 рублей

 

RED FANG
8 МАЯ

Хэви-металический квартет из Портленда появился в 2005 году. Сейчас они записываются на главном «тяжёлом» лейбле Америки Relapse и выступают на разогреве у группы Mastodon. Репутацию они завоевали, во-первых, аутентичным стоунер-звучанием, а во-вторых, искрометными клипами, в которых они то вырезают из пивных банок костюмы для ролевых игр, то врезаются на машине в самые немыслимые предметы повседневного быта. Главное, не забыть выпить перед концертом побольше пенного алкоголя, который, кажется, течёт у участников группы вместо крови.


 

«Юбилейный»,
Пр. Добролюбова, 18.
Стоимость билетов: 1 000–8 000 рублей
Событие на Look At Me

 

GARBAGE
12 МАЯ

Американская рок-группа, любимая всеми школьниками 90-х, начинает свое мировое турне в поддержку нового альбома с концертов в России. Garbage не записывали ничего с 2005 года. Тогда группа прервала тур, заявив поклонникам о своей усталости. Спустя 7 лет участники группы взбодрились и выпустили новую запись. Остается надеяться, что бессменная вокалистка Ширли Мэнсон и барабанщик Бутч Виг, который продюсировал Smashing Pumpkins, Sonic Youth и альбом Nirvana «Nevermind», и другие участники группы не потеряли музыкальной хватки.

 

«Арктика»,
улица Беринга, 38.
Стоимость билетов: от 600 рублей.

 

АMENRA, DIRGE, PEDIGREE
16 МАЯ

Черпая вдохновение в священных текстах разных религий и собственных представлениях о мироустройстве, бельгийцы Amenra выдают шквальный поток гитарного шума, лишь ненадолго прерываемый мелодичными и тихими вставками. В своих начинаниях коллектив зашёл настолько далеко, что даже организовал собственное творческое объединение — «Церковь Ра», куда вступают художники и музыканты, близкие им по духу. Коллективы Dirge и Pedigree вряд ли допущены в их сообщество. Первые имеют французскую прописку и играют упадочный сладж, вторые родом из Эстонии и дерзают на ниве индустриального металла.


 

ЦСИ «Прибой»,
Средний проспект В. О., 93.
Стоимость билетов: уточняется
Событие на Facebook

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
SKIF-16
18–19 МАЯ﻿

SKIF, как всегда, привозит в Петербург занятный список звёзд для узкого круга ценителей. На 16-й по счету сбор авангардистов приедут легенды психоделического индастриала Psychic TV во главе с Дженезисом Пи-Орриджем, экспериментальные джаз-исполнители The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, странная фанк-формация Chrome Hoof и хип-хоп артист Mux Mool. Кроме того, Россию впервые посетит гиперактивный танцевальный дуэт Kap Bambino, которых в Петербурге ждут уже давно.



Фотография на обложке: www.azureblue.se