«Космонавт»,

Бронницкая улица, 24. Стоимость билетов: 1 000–2 500 рублей.

PETER HOOK AND THE LIGHT — UNKNOWN PLEASURES

3 МАРТА Писатель и актер Питер Хук больше известен как бас-гитарист Joy Division и New Order. Последних он оставил в 2007 году и теперь поет хиты покойного Иэна Кёртиса в мировом турне. У 56-летнего мистера Хука есть полное право на использование бренда: именно он в 1976 году на пару с Бернардом Самнером основал Joy Division. Записи группы уже давно лежат в музыкальных магазинах в разделе с поп-исполнителями, а человека в футболке с графиком радиоимпульсов, который стал обложкой к альбому Unknown Pleasures, можно встретить почти в каждом баре. Программу с этой пластинки и исполняет пожилая звезда пост-панка в проекте Peter Hook & The Light. Иногда ему помогает Роветта Сатчел — бывшая бэк-вокалистка группы Happy Mondays.