Планы на весну: Музыкальные события The Village составил гид по главным музыкальным событиям весны.
МАРТ
«Космонавт»,
PETER HOOK AND THE LIGHT — UNKNOWN PLEASURES
«ГлавClub»,
MISFITS — 35 YEARS OF HORROR PUNK
Efir Club
RED BULL MUSIC ACADEMY: TEEBS & SAMIYAM.
СКК,
KASABIAN, FOOL’S GARDEN, TESLA BOY
Большой зал филармонии,
ВЕНСКИЙ ОРКЕСТР ИОГАННА ШТРАУСА, ДИРИЖЁР РАЙНЕР РООС
«Тайга»,
GROUPER, HIGH WOLF, LOVE CULT
«Космонавт»,
ANBB (ALVA NOTO & BLIXA BARGELD)
«Космонавт»,
HINDI ZAHRA
«Зал ожидания»,
REKS, SOULKAST, DJ DBEFEKT
АПРЕЛЬ
Fish Fabrique Nouvelle,
AZURE BLUE
«Зал ожидания»,
XIU XIU, MOTORAMA
Малый зал филармонии, Невский проспект, 30.
Стоимость билетов: 1 000–3 000 рублей
Событие на сайте музыканта
LUDOVICO EINAUDI
Музей современного искусства «Эрарта»,
NADJA, ENSEMBLE ECONOMIQUE
МАЙ
Dusche,
SCOTT KELLY
«Орландина»,
RED FANG
«Юбилейный»,
GARBAGE
«Арктика»,
АMENRA, DIRGE, PEDIGREE
ЦСИ «Прибой»,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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