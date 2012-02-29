«ГлавClub»,

Кременчугская улица, 2. Стоимость билетов: 1 000–2 000 рублей. Событие на The Village



MISFITS — 35 YEARS OF HORROR PUNK

4 МАРТА Самое узнаваемое в мире панк-рока трио наконец доберётся до Петербурга. В составе Misfits давно нет классического вокалиста Гленна Данзига, но группа выглядит вполне состоятельно и без него — под предводительством Джерри Онли и Деза Пола Кадены, игравшего в 80-х с Black Flag. В 2011 году группа записала первый за восемь лет альбом — The Devil’s Rain, про который участники в интервью NME сказали так: «Мы продолжаем защищаться от солнца и за горло перетаскивать человечество в мир тьмы, наполненный вурдалаками, гоблинами и другими ночными созданиями. Тот мир, где мы — короли». Впрочем, новым репертуаром они не ограничатся и сыграют лучшие песни из своего 35-летнего багажа.

