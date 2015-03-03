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Виктор Фещенко

На сайте с 2 октября 2013

Комментарии10
Темы0
Посты143
Коротко0
«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике
Итоги года 2017
«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономикеНесмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо
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«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике
Итоги года 2017

«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике Несмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо

Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в Европе
Истории
Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в ЕвропеThe Village поговорил с активистами, скрывающимися от преследования по «болотному делу», о событиях 6 мая 2012 года, эмиграции и возвращении на родину
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Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в Европе
Истории

Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в Европе The Village поговорил с активистами, скрывающимися от преследования по «болотному делу», о событиях 6 мая 2012 года, эмиграции и возвращении на родину

Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?
Есть вопрос
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?
Есть вопрос

Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

25 лучших материалов The Village
5 лет The Village

25 лучших материалов The VillageНа этой неделе редакция празднует день рождения и вспоминает свои лучшие материалы всех времён

5 лет The Village

25 лучших материалов The Village На этой неделе редакция празднует день рождения и вспоминает свои лучшие материалы всех времён

Контролёр качества лекарств
Как всё устроено
Контролёр качества лекарствСотрудник фармзавода рассказал о поддельных лекарствах, давлении начальства и коррупции
5
Контролёр качества лекарств
Как всё устроено

Контролёр качества лекарств Сотрудник фармзавода рассказал о поддельных лекарствах, давлении начальства и коррупции

Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис
Город
Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризисБорцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан
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Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис
Город

Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис Борцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан

Город
Трудоустройте урбанистаВиктор Фещенко узнал, какие вакансии предлагает центр «Содействие» сокращённым чиновникам столичного правительства
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Город

Трудоустройте урбаниста Виктор Фещенко узнал, какие вакансии предлагает центр «Содействие» сокращённым чиновникам столичного правительства

Почему блестит лысина?
Есть вопрос
Почему блестит лысина?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Почему блестит лысина?
Есть вопрос

Почему блестит лысина? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждать
Что нового
Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждатьThe Village узнал, как сырьевая модель экономики привела Россию к кризису и что нужно делать, чтобы из него выбраться
18
Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждать
Что нового

Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждать The Village узнал, как сырьевая модель экономики привела Россию к кризису и что нужно делать, чтобы из него выбраться

Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»
Комментарий
Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру
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Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»
Комментарий

Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера» Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру

Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака?
Есть вопрос
Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака?
Есть вопрос

Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Почему падают самолёты
Ситуация
Почему падают самолётыВо Франции потерпел крушение пассажирский самолет A-320. The Village изучил статистику авиакатастроф с 1950-х годов и узнал, что чаще всего становилось причиной чрезвычайных происшествий
6
Почему падают самолёты
Ситуация

Почему падают самолёты Во Франции потерпел крушение пассажирский самолет A-320. The Village изучил статистику авиакатастроф с 1950-х годов и узнал, что чаще всего становилось причиной чрезвычайных происшествий

Авиатехник
Как всё устроено
АвиатехникСотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
42
Авиатехник
Как всё устроено

Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов

Где смотреть солнечное затмение
Гид The Village
Где смотреть солнечное затмениеThe Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
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Где смотреть солнечное затмение
Гид The Village

Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением

Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой
Комментарий
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над МосквойThe Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы
4
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой
Комментарий

Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой The Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
Комментарий
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горимThe Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
5
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
Комментарий

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах

Почему не обваливаются города?
Есть вопрос
Почему не обваливаются города?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Почему не обваливаются города?
Есть вопрос

Почему не обваливаются города? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Метеорологи — о том, пришла ли весна
Комментарии
Метеорологи — о том, пришла ли веснаСотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы
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Метеорологи — о том, пришла ли весна
Комментарии

Метеорологи — о том, пришла ли весна Сотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы

Трое в машине, не считая 12 собак: Как перевезти мини-приют из Донецка в Москву
Личный опыт
Трое в машине, не считая 12 собак: Как перевезти мини-приют из Донецка в МосквуЖительница Донецка рассказала The Village, как вывезла в Россию собак с юго-востока Украины
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Трое в машине, не считая 12 собак: Как перевезти мини-приют из Донецка в Москву
Личный опыт

Трое в машине, не считая 12 собак: Как перевезти мини-приют из Донецка в Москву Жительница Донецка рассказала The Village, как вывезла в Россию собак с юго-востока Украины

Как сносят пятиэтажки
Город
Как сносят пятиэтажкиThe Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве
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Как сносят пятиэтажки
Город

Как сносят пятиэтажки The Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве

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