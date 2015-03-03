Виктор Фещенко
На сайте с 2 октября 2013
Итоги года 2017
«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономикеНесмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо
Итоги года 2017
«Идите в бандиты: риски те же, а доходы больше»: Итоги года в российской экономике Несмотря на рост цен на нефть и низкую инфляцию, все очень плохо
Истории
Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в ЕвропеThe Village поговорил с активистами, скрывающимися от преследования по «болотному делу», о событиях 6 мая 2012 года, эмиграции и возвращении на родину
Истории
Понауехали тут: Как живут российские политэмигранты в Европе The Village поговорил с активистами, скрывающимися от преследования по «болотному делу», о событиях 6 мая 2012 года, эмиграции и возвращении на родину
Есть вопрос
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
5 лет The Village
25 лучших материалов The VillageНа этой неделе редакция празднует день рождения и вспоминает свои лучшие материалы всех времён
5 лет The Village
25 лучших материалов The Village На этой неделе редакция празднует день рождения и вспоминает свои лучшие материалы всех времён
Как всё устроено
Контролёр качества лекарствСотрудник фармзавода рассказал о поддельных лекарствах, давлении начальства и коррупции
Как всё устроено
Контролёр качества лекарств Сотрудник фармзавода рассказал о поддельных лекарствах, давлении начальства и коррупции
Город
Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризисБорцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан
Город
Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис Борцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан
Город
Трудоустройте урбанистаВиктор Фещенко узнал, какие вакансии предлагает центр «Содействие» сокращённым чиновникам столичного правительства
Город
Трудоустройте урбаниста Виктор Фещенко узнал, какие вакансии предлагает центр «Содействие» сокращённым чиновникам столичного правительства
Есть вопрос
Почему блестит лысина?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Почему блестит лысина? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Что нового
Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждатьThe Village узнал, как сырьевая модель экономики привела Россию к кризису и что нужно делать, чтобы из него выбраться
Что нового
Экономист Александр Аузан — о том, каких перемен нам ждать The Village узнал, как сырьевая модель экономики привела Россию к кризису и что нужно делать, чтобы из него выбраться
Комментарий
Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру
Комментарий
Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера» Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру
Есть вопрос
Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Заживёт ли рана быстрее, если её полижет собака? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Ситуация
Почему падают самолётыВо Франции потерпел крушение пассажирский самолет A-320. The Village изучил статистику авиакатастроф с 1950-х годов и узнал, что чаще всего становилось причиной чрезвычайных происшествий
Ситуация
Почему падают самолёты Во Франции потерпел крушение пассажирский самолет A-320. The Village изучил статистику авиакатастроф с 1950-х годов и узнал, что чаще всего становилось причиной чрезвычайных происшествий
Как всё устроено
АвиатехникСотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Как всё устроено
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Гид The Village
Где смотреть солнечное затмениеThe Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Гид The Village
Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Комментарий
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над МосквойThe Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы
Комментарий
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой The Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы
Комментарий
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горимThe Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
Комментарий
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
Есть вопрос
Почему не обваливаются города?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Почему не обваливаются города? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Комментарии
Метеорологи — о том, пришла ли веснаСотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы
Комментарии
Метеорологи — о том, пришла ли весна Сотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы
Личный опыт
Трое в машине, не считая 12 собак: Как перевезти мини-приют из Донецка в МосквуЖительница Донецка рассказала The Village, как вывезла в Россию собак с юго-востока Украины
Личный опыт