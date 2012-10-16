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ИЖ

Ирина Жаворонкова

На сайте с 20 сентября 2012

Комментарии16
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Посты90
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Hopes & Fears

Госдума запретила увольнять многодетных отцов

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, они не позволяют увольнять единственного кормильца в семье

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Hopes & Fears

Госдума запретила увольнять многодетных отцов Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, они не позволяют увольнять единственного кормильца в семье

Hopes & Fears

Русский App Store перешёл на рубли по курсу доллара выше ЦБ

В магазине приложений с сегодняшней ночи можно рассчитаться в национальной валюте по курсу 33 рубля за доллар

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Hopes & Fears

Русский App Store перешёл на рубли по курсу доллара выше ЦБ В магазине приложений с сегодняшней ночи можно рассчитаться в национальной валюте по курсу 33 рубля за доллар

Провал дня

Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей

Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей

0
Провал дня

Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей

Hopes & Fears

Электроэнергия для малого бизнеса может подорожать на 7%

Бизнесмены боятся манипуляций поставщиков и просят правительство приостановить реформу энергорынка

0
Hopes & Fears

Электроэнергия для малого бизнеса может подорожать на 7% Бизнесмены боятся манипуляций поставщиков и просят правительство приостановить реформу энергорынка

Hopes & Fears

Zynga увольняет разработчиков игр и закрывает офис

Разработчик игр уволит 160 человек и прекратит выпускать 13 игр

0
Hopes & Fears

Zynga увольняет разработчиков игр и закрывает офис Разработчик игр уволит 160 человек и прекратит выпускать 13 игр

Успех дня

Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн

Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн

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Успех дня

Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн

Цифра дня

$85

...В месяц Facebook тратил на аренду своего первого сервера

0
Цифра дня

$85 ...В месяц Facebook тратил на аренду своего первого сервера

Hopes & Fears

Нью-йоркский ресторан предложил посетителям Instagram-меню

Ресторан латиноамериканской кухни Comodo не фотографирует блюда, а отправляет посетителей смотреть их в Instagram

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Hopes & Fears

Нью-йоркский ресторан предложил посетителям Instagram-меню Ресторан латиноамериканской кухни Comodo не фотографирует блюда, а отправляет посетителей смотреть их в Instagram

Цифра дня

$20 млрд

...Венчурные капиталисты вложили в стартапы в 2012 году

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Цифра дня

$20 млрд ...Венчурные капиталисты вложили в стартапы в 2012 году

Hopes & Fears

Закусочные Johnny Rockets откроются в России до конца года

Открывать заведения сети будет владелец клубов Pacha Moscow Гарри Чагласян

0
Hopes & Fears

Закусочные Johnny Rockets откроются в России до конца года Открывать заведения сети будет владелец клубов Pacha Moscow Гарри Чагласян

Hopes & Fears

Работодателям запретят указывать возраст и пол в вакансиях

Министерство труда предлагает наказывать за это штрафами от 500 до 15 000 рублей

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Hopes & Fears

Работодателям запретят указывать возраст и пол в вакансиях Министерство труда предлагает наказывать за это штрафами от 500 до 15 000 рублей

Hopes & Fears

Newsweek откажется от бумажной версии с 31 декабря 2012 года

Через 80 лет после создания журнала издание полностью переходит на цифровой формат

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Hopes & Fears

Newsweek откажется от бумажной версии с 31 декабря 2012 года Через 80 лет после создания журнала издание полностью переходит на цифровой формат

Цифра дня

32 магазина

...Ежедневно закрывается в Великобритании

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Цифра дня

32 магазина ...Ежедневно закрывается в Великобритании

Провал дня

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Prada выселила McDonald's из центра Милана

0
Провал дня

Prada выселила McDonald's из центра Милана Prada выселила McDonald's из центра Милана

Hopes & Fears

Россияне отказываются от карьеры и отдыха ради высокой зарплаты

Главным стимулом для работы для большинства сотрудников по-прежнему остаются деньги.

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Hopes & Fears

Россияне отказываются от карьеры и отдыха ради высокой зарплаты Главным стимулом для работы для большинства сотрудников по-прежнему остаются деньги.

Hopes & Fears

«Яндекс» запустил облачный сервис для разведки нефти и газа

Проект «Яндекс.Терра» позволит быстро обрабатывать данные геологоразведки.

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Hopes & Fears

«Яндекс» запустил облачный сервис для разведки нефти и газа Проект «Яндекс.Терра» позволит быстро обрабатывать данные геологоразведки.

Успех дня

«Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами

«Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами

1
Успех дня

«Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами «Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами

Провал дня

Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год

Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год

0
Провал дня

Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год

Hopes & Fears

PayPal разрешил платить рублями

С 1 ноября пользователи будут платить от 2 до 1 400 рублей за транзакцию — в зависимости от платежа

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Hopes & Fears

PayPal разрешил платить рублями С 1 ноября пользователи будут платить от 2 до 1 400 рублей за транзакцию — в зависимости от платежа

Hopes & Fears

Питер Тиль раздаёт по $100 000 бизнесменам младше 20 лет

Подать заявку на стипендию первого инвестора Facebook может каждый, кто родился после 31 декабря 1992 года

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Hopes & Fears

Питер Тиль раздаёт по $100 000 бизнесменам младше 20 лет Подать заявку на стипендию первого инвестора Facebook может каждый, кто родился после 31 декабря 1992 года

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