Ирина Жаворонкова
На сайте с 20 сентября 2012
Госдума запретила увольнять многодетных отцов
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, они не позволяют увольнять единственного кормильца в семье
Госдума запретила увольнять многодетных отцов Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, они не позволяют увольнять единственного кормильца в семье
Русский App Store перешёл на рубли по курсу доллара выше ЦБ
В магазине приложений с сегодняшней ночи можно рассчитаться в национальной валюте по курсу 33 рубля за доллар
Русский App Store перешёл на рубли по курсу доллара выше ЦБ В магазине приложений с сегодняшней ночи можно рассчитаться в национальной валюте по курсу 33 рубля за доллар
Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей
Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей
Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей Мошенники с фамилиями Газпром, Роснефть и РЖД обманули иностранные компании на 900 млн рублей
Электроэнергия для малого бизнеса может подорожать на 7%
Бизнесмены боятся манипуляций поставщиков и просят правительство приостановить реформу энергорынка
Электроэнергия для малого бизнеса может подорожать на 7% Бизнесмены боятся манипуляций поставщиков и просят правительство приостановить реформу энергорынка
Zynga увольняет разработчиков игр и закрывает офис
Разработчик игр уволит 160 человек и прекратит выпускать 13 игр
Zynga увольняет разработчиков игр и закрывает офис Разработчик игр уволит 160 человек и прекратит выпускать 13 игр
Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн
Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн
Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн Ресторанный проект основателя ABBYY Давида Яна получит $10 млн
$85 ...В месяц Facebook тратил на аренду своего первого сервера
Нью-йоркский ресторан предложил посетителям Instagram-меню
Ресторан латиноамериканской кухни Comodo не фотографирует блюда, а отправляет посетителей смотреть их в Instagram
Нью-йоркский ресторан предложил посетителям Instagram-меню Ресторан латиноамериканской кухни Comodo не фотографирует блюда, а отправляет посетителей смотреть их в Instagram
$20 млрд ...Венчурные капиталисты вложили в стартапы в 2012 году
Закусочные Johnny Rockets откроются в России до конца года
Открывать заведения сети будет владелец клубов Pacha Moscow Гарри Чагласян
Закусочные Johnny Rockets откроются в России до конца года Открывать заведения сети будет владелец клубов Pacha Moscow Гарри Чагласян
Работодателям запретят указывать возраст и пол в вакансиях
Министерство труда предлагает наказывать за это штрафами от 500 до 15 000 рублей
Работодателям запретят указывать возраст и пол в вакансиях Министерство труда предлагает наказывать за это штрафами от 500 до 15 000 рублей
Newsweek откажется от бумажной версии с 31 декабря 2012 года
Через 80 лет после создания журнала издание полностью переходит на цифровой формат
Newsweek откажется от бумажной версии с 31 декабря 2012 года Через 80 лет после создания журнала издание полностью переходит на цифровой формат
32 магазина ...Ежедневно закрывается в Великобритании
Prada выселила McDonald's из центра Милана Prada выселила McDonald's из центра Милана
Россияне отказываются от карьеры и отдыха ради высокой зарплаты
Главным стимулом для работы для большинства сотрудников по-прежнему остаются деньги.
Россияне отказываются от карьеры и отдыха ради высокой зарплаты Главным стимулом для работы для большинства сотрудников по-прежнему остаются деньги.
«Яндекс» запустил облачный сервис для разведки нефти и газа
Проект «Яндекс.Терра» позволит быстро обрабатывать данные геологоразведки.
«Яндекс» запустил облачный сервис для разведки нефти и газа Проект «Яндекс.Терра» позволит быстро обрабатывать данные геологоразведки.
«Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами «Яндекс» сделал 10 сотрудников миллионерами
Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год
Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год
Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год Россияне спускают на сигареты 600 млрд рублей в год
PayPal разрешил платить рублями
С 1 ноября пользователи будут платить от 2 до 1 400 рублей за транзакцию — в зависимости от платежа
PayPal разрешил платить рублями С 1 ноября пользователи будут платить от 2 до 1 400 рублей за транзакцию — в зависимости от платежа
Питер Тиль раздаёт по $100 000 бизнесменам младше 20 лет
Подать заявку на стипендию первого инвестора Facebook может каждый, кто родился после 31 декабря 1992 года