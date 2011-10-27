Интервью: Ирина Прохорова о библиотеках, стереотипах и имидже городов Директор Фонда Михаила Прохорова и «Нового литературного обозрения» рассказала The Village о том, как бороться со стереотипами и превращать депрессивные территории в современные центры культуры.