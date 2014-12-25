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Наташа Ангашанова

На сайте с 29 сентября 2014

Комментарии3
Темы0
Посты436
Коротко0
Ситуация

Мэрия предостерегла москвичей от проведения несанкционированных акций

В департаменте региональной безопасности предупредили о том, что «все несанкционированные акции будут пресекаться правоохранительными органами»

0
Ситуация

Мэрия предостерегла москвичей от проведения несанкционированных акций В департаменте региональной безопасности предупредили о том, что «все несанкционированные акции будут пресекаться правоохранительными органами»

Новости парков

«Мосгорпарк» опубликовал новогоднюю программу городских парков

В новогоднюю ночь в парках города пройдут дискотеки на катках, карнавалы, световые шоу, концерты и другие мероприятия

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Новости парков

«Мосгорпарк» опубликовал новогоднюю программу городских парков В новогоднюю ночь в парках города пройдут дискотеки на катках, карнавалы, световые шоу, концерты и другие мероприятия

Ситуация

Кого россияне причисляют к элите страны

Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

7
Ситуация

Кого россияне причисляют к элите страны Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Транспорт

Из-за новогодних мероприятий в центре Москвы ограничат движение

Улицы перекроют 31 декабря и 1 января

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Транспорт

Из-за новогодних мероприятий в центре Москвы ограничат движение Улицы перекроют 31 декабря и 1 января

Ситуация

Приговор братьям Навальным вынесут 30 декабря

Алексей и Олег Навальные обвиняются в мошенничестве и нанесении ущерба компании «Ив Роше Восток»

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Ситуация

Приговор братьям Навальным вынесут 30 декабря Алексей и Олег Навальные обвиняются в мошенничестве и нанесении ущерба компании «Ив Роше Восток»

Транспорт

Первая справочная стойка в метро

Стойка появилась на станции метро «Комсомольская»

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Транспорт

Первая справочная стойка в метро Стойка появилась на станции метро «Комсомольская»

Город

Новый год начнётся с оттепели

Синоптики отметили, что переход на нулевую температуру произойдёт именно в новогоднюю ночь

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Город

Новый год начнётся с оттепели Синоптики отметили, что переход на нулевую температуру произойдёт именно в новогоднюю ночь

Транспорт

Со 2 по 5 января закроется участок Cокольнической линии метро

В эти дни от станции «Университет» до станции «Тропарёво» будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут «М»

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Транспорт

Со 2 по 5 января закроется участок Cокольнической линии метро В эти дни от станции «Университет» до станции «Тропарёво» будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут «М»

Новости

Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы

Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля

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Новости

Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля

Ситуация

Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года»

В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года

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Ситуация

Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года» В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года

Ситуация

Соратникам Навального отказали в предновогодней акции на Манежной площади

«Партия прогресса» планировала провести акцию 28 декабря

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Ситуация

Соратникам Навального отказали в предновогодней акции на Манежной площади «Партия прогресса» планировала провести акцию 28 декабря

Город

Тарифы ЖКХ в 2015 году вырастут на 8,7 %

Индексация тарифов на электричество в 2015 году в среднем составит 8,5 %, газ — 7,5 % , воду — 10,5 %

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Город

Тарифы ЖКХ в 2015 году вырастут на 8,7 % Индексация тарифов на электричество в 2015 году в среднем составит 8,5 %, газ — 7,5 % , воду — 10,5 %

Еда

На Новом Арбате открылся ресторанный маркет The 21

На фуд-корте на постоянной основе разместились сразу несколько точек с кухней нескольких десятков стран

5
Еда

На Новом Арбате открылся ресторанный маркет The 21 На фуд-корте на постоянной основе разместились сразу несколько точек с кухней нескольких десятков стран

Ситуация

Сахаровский центр признали иностранным агентом

Министерство юстиции пришло к такому решению после внеплановой документарной проверки центра

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Ситуация

Сахаровский центр признали иностранным агентом Министерство юстиции пришло к такому решению после внеплановой документарной проверки центра

Новости

Центробанк объяснил спад резервов страны до пятилетнего минимума

Существенное сокращение в ЦБ объяснили размещением валютных средств в российских банках на возвратной основе

5
Новости

Центробанк объяснил спад резервов страны до пятилетнего минимума Существенное сокращение в ЦБ объяснили размещением валютных средств в российских банках на возвратной основе

Новости

Сайт Roem.ru перезапустился в новом дизайне

Кардинально сайт не менялся последние семь лет

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Новости

Сайт Roem.ru перезапустился в новом дизайне Кардинально сайт не менялся последние семь лет

Ситуация

Сергей Лавров — о Европе без России

Глава российского МИДа заявил, что «санкциями Россию не сломить»

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Ситуация

Сергей Лавров — о Европе без России Глава российского МИДа заявил, что «санкциями Россию не сломить»

Новости

Тарифы сотовых операторов могут подорожать на 15 %

С таким прогнозом выступил начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Рутенберг

1
Новости

Тарифы сотовых операторов могут подорожать на 15 % С таким прогнозом выступил начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Рутенберг

Общественные пространства

В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas

На сцене кинотеатра выступят Cheese People, Sonic Death, Magnetic Poetry, Yana Blinder и другие российские исполнители

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Общественные пространства

В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas На сцене кинотеатра выступят Cheese People, Sonic Death, Magnetic Poetry, Yana Blinder и другие российские исполнители

Транспорт

Станция метро «Бауманская» закроется почти на год

Станция закроется в январе — марте 2015 года

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Транспорт

Станция метро «Бауманская» закроется почти на год Станция закроется в январе — марте 2015 года

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ