Наташа Ангашанова
На сайте с 29 сентября 2014
Мэрия предостерегла москвичей от проведения несанкционированных акций
В департаменте региональной безопасности предупредили о том, что «все несанкционированные акции будут пресекаться правоохранительными органами»
Мэрия предостерегла москвичей от проведения несанкционированных акций В департаменте региональной безопасности предупредили о том, что «все несанкционированные акции будут пресекаться правоохранительными органами»
«Мосгорпарк» опубликовал новогоднюю программу городских парков
В новогоднюю ночь в парках города пройдут дискотеки на катках, карнавалы, световые шоу, концерты и другие мероприятия
«Мосгорпарк» опубликовал новогоднюю программу городских парков В новогоднюю ночь в парках города пройдут дискотеки на катках, карнавалы, световые шоу, концерты и другие мероприятия
Кого россияне причисляют к элите страны
Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Кого россияне причисляют к элите страны Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Из-за новогодних мероприятий в центре Москвы ограничат движение
Улицы перекроют 31 декабря и 1 января
Из-за новогодних мероприятий в центре Москвы ограничат движение Улицы перекроют 31 декабря и 1 января
Приговор братьям Навальным вынесут 30 декабря
Алексей и Олег Навальные обвиняются в мошенничестве и нанесении ущерба компании «Ив Роше Восток»
Приговор братьям Навальным вынесут 30 декабря Алексей и Олег Навальные обвиняются в мошенничестве и нанесении ущерба компании «Ив Роше Восток»
Первая справочная стойка в метро Стойка появилась на станции метро «Комсомольская»
Новый год начнётся с оттепели
Синоптики отметили, что переход на нулевую температуру произойдёт именно в новогоднюю ночь
Новый год начнётся с оттепели Синоптики отметили, что переход на нулевую температуру произойдёт именно в новогоднюю ночь
Со 2 по 5 января закроется участок Cокольнической линии метро
В эти дни от станции «Университет» до станции «Тропарёво» будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут «М»
Со 2 по 5 января закроется участок Cокольнической линии метро В эти дни от станции «Университет» до станции «Тропарёво» будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут «М»
Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы
Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля
Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля
Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года»
В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года
Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года» В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года
Соратникам Навального отказали в предновогодней акции на Манежной площади
«Партия прогресса» планировала провести акцию 28 декабря
Соратникам Навального отказали в предновогодней акции на Манежной площади «Партия прогресса» планировала провести акцию 28 декабря
Тарифы ЖКХ в 2015 году вырастут на 8,7 %
Индексация тарифов на электричество в 2015 году в среднем составит 8,5 %, газ — 7,5 % , воду — 10,5 %
Тарифы ЖКХ в 2015 году вырастут на 8,7 % Индексация тарифов на электричество в 2015 году в среднем составит 8,5 %, газ — 7,5 % , воду — 10,5 %
На Новом Арбате открылся ресторанный маркет The 21
На фуд-корте на постоянной основе разместились сразу несколько точек с кухней нескольких десятков стран
На Новом Арбате открылся ресторанный маркет The 21 На фуд-корте на постоянной основе разместились сразу несколько точек с кухней нескольких десятков стран
Сахаровский центр признали иностранным агентом
Министерство юстиции пришло к такому решению после внеплановой документарной проверки центра
Сахаровский центр признали иностранным агентом Министерство юстиции пришло к такому решению после внеплановой документарной проверки центра
Центробанк объяснил спад резервов страны до пятилетнего минимума
Существенное сокращение в ЦБ объяснили размещением валютных средств в российских банках на возвратной основе
Центробанк объяснил спад резервов страны до пятилетнего минимума Существенное сокращение в ЦБ объяснили размещением валютных средств в российских банках на возвратной основе
Сайт Roem.ru перезапустился в новом дизайне Кардинально сайт не менялся последние семь лет
Сергей Лавров — о Европе без России
Глава российского МИДа заявил, что «санкциями Россию не сломить»
Сергей Лавров — о Европе без России Глава российского МИДа заявил, что «санкциями Россию не сломить»
Тарифы сотовых операторов могут подорожать на 15 %
С таким прогнозом выступил начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Рутенберг
Тарифы сотовых операторов могут подорожать на 15 % С таким прогнозом выступил начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Рутенберг
В «Музеоне» пройдёт музыкальный фестиваль Motherland Christmas
На сцене кинотеатра выступят Cheese People, Sonic Death, Magnetic Poetry, Yana Blinder и другие российские исполнители