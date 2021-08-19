Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
ФАР соберет в школу детей из семей, где есть люди с ПАВ-зависимостью. Вы тоже можете помочь
В Москве отменяют школьные линейки. Решение связывают с протестными акциями
Мэрия якобы беспокоится за безопасность и зовет всех на общую линейку на ВДНХ
Чек-лист перед школой: Что купить ребенку к 1 сентября Рюкзак, канцелярка, спортивная форма и помощь другим вместо цветов
День знаний в Москве
The Village собрал фото школьников и их родителей по случаю начала учебного года
На станциях МЦК 1 сентября школьникам раздадут блокноты, линейки и ручки
Акция пройдет на станциях «Ботанический сад», «Деловой центр», «Лужники», «Шелепиха», «Хорошево» и «Кутузовская»
1 сентября школьникам из разных городов России покажут выступление Путина
Президент проведет открытый урок в Ярославле
Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ
Давать отгул на проводы детей в школу 1 сентября
Это связано с тем, что участие родителей в школьных линейках является «неотъемлемым атрибутом этого события»
Власти не будут вмешиваться в решения московских школ о переносе линеек
Ранее родители учеников школы № 2107 попросили перенести линейку из-за празднования Курбан-байрама
Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В ряде московских школ могут перенести линейки ко Дню знаний из-за Курбан-байрама
По словам муфтия Москвы, некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома The Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома
День знаний в школах Москвы
Фотографии пользователей соцсетей с торжественных мероприятий по случаю 1 сентября
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей The Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день
Сколько денег россияне тратят на сборы детей в школу
По сравнению с 2015 годом затраты на подготовку к 1 сентября сократились сразу на четверть
Как выбрать правильный рюкзак для школы? The Village узнал у специалистов, на что обратить внимание при покупке ранца
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу The Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года
День знаний в снимках Instagram Банты, цветы и уроки мира — The Village посмотрел, что фотографируют школьники и их родители 1 сентября
В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки
Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена
На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет
Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов
В Москве прогнозируют усиление пробок в последние дни лета
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рост пробок относительно летнего уровня с 20 августа