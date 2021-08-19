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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

ФАР соберет в школу детей из семей, где есть люди с ПАВ-зависимостью. Вы тоже можете помочь
19 августа 2021

ФАР соберет в школу детей из семей, где есть люди с ПАВ-зависимостью. Вы тоже можете помочь

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

Опрос
28 августа 2020

Сколько россияне планируют потратить на сборы детей в школу

В Москве отменяют школьные линейки. Решение связывают с протестными акциями

Мэрия якобы беспокоится за безопасность и зовет всех на общую линейку на ВДНХ

В Москве отменяют школьные линейки. Решение связывают с протестными акциями

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School

Она продлится до 15 сентября

В ЦУМе началась детская распродажа Back to School

Чек-лист перед школой: Что купить ребенку к 1 сентября
Чек-лист перед школой: Что купить ребенку к 1 сентября Рюкзак, канцелярка, спортивная форма и помощь другим вместо цветов
Чек-лист перед школой: Что купить ребенку к 1 сентября

Чек-лист перед школой: Что купить ребенку к 1 сентября
Рюкзак, канцелярка, спортивная форма и помощь другим вместо цветов

День знаний в Москве

The Village собрал фото школьников и их родителей по случаю начала учебного года

День знаний в Москве

На станциях МЦК 1 сентября школьникам раздадут блокноты, линейки и ручки

Акция пройдет на станциях «Ботанический сад», «Деловой центр», «Лужники», «Шелепиха», «Хорошево» и «Кутузовская»

На станциях МЦК 1 сентября школьникам раздадут блокноты, линейки и ручки

1 сентября школьникам из разных городов России покажут выступление Путина

Президент проведет открытый урок в Ярославле

1 сентября школьникам из разных городов России покажут выступление Путина

Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Траты родителей на 1 сентября продолжают снижаться

Давать отгул на проводы детей в школу 1 сентября

Это связано с тем, что участие родителей в школьных линейках является «неотъемлемым атрибутом этого события»

Давать отгул на проводы детей в школу 1 сентября

Власти не будут вмешиваться в решения московских школ о переносе линеек

Ранее родители учеников школы № 2107 попросили перенести линейку из-за празднования Курбан-байрама

Власти не будут вмешиваться в решения московских школ о переносе линеек

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

В ряде московских школ могут перенести линейки ко Дню знаний из-за Курбан-байрама

По словам муфтия Москвы, некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября

В ряде московских школ могут перенести линейки ко Дню знаний из-за Курбан-байрама

В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома The Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома
В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома

В школу не пойдём: Истории детей, которые учатся дома
The Village узнал, как живут семьи, в которых дети не посещают учебные заведения и все необходимые знания получают дома

День знаний в школах Москвы

Фотографии пользователей соцсетей с торжественных мероприятий по случаю 1 сентября

День знаний в школах Москвы

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей The Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день
Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей

Подарки для ребёнка на День знаний дешевле 1 500 рублей
The Village выбрал недорогие, но приятные сюрпризы, которые скрасят школьнику первый учебный день

Сколько денег россияне тратят на сборы детей в школу

По сравнению с 2015 годом затраты на подготовку к 1 сентября сократились сразу на четверть

Сколько денег россияне тратят на сборы детей в школу

Как выбрать правильный рюкзак для школы?
Как выбрать правильный рюкзак для школы? The Village узнал у специалистов, на что обратить внимание при покупке ранца
Как выбрать правильный рюкзак для школы?

Как выбрать правильный рюкзак для школы?
The Village узнал у специалистов, на что обратить внимание при покупке ранца

В Москве открылся фестиваль «Снова в школу»

Он продлится с 24 августа по 4 сентября

В Москве открылся фестиваль «Снова в школу»

Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу The Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года
Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Билет в первый класс: Сколько стоит собрать ребёнка в школу
The Village выяснил, в какую сумму обойдётся родителям подготовка первоклассника к началу учебного года

Почему 1 сентября — это так страшно Саша Шевелева — о том, чего именно мы так боимся, отводя ребёнка первый раз в первый класс

Почему 1 сентября — это так страшно

День знаний в снимках Instagram
День знаний в снимках Instagram Банты, цветы и уроки мира — The Village посмотрел, что фотографируют школьники и их родители 1 сентября
День знаний в снимках Instagram

День знаний в снимках Instagram
Банты, цветы и уроки мира — The Village посмотрел, что фотографируют школьники и их родители 1 сентября

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки

Все сувениры украшены символикой Московского метрополитена

В честь 1 Сентября в метро школьникам будут дарить подарки

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет

Здесь можно купить готовые букеты или составить свой собственный под руководством флористов

На Даниловском рынке к 1 Cентября открыли цветочный маркет

В Москве прогнозируют усиление пробок в последние дни лета

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рост пробок относительно летнего уровня с 20 августа

В Москве прогнозируют усиление пробок в последние дни лета

Как подготовить комнату школьника к 1 сентября
Как подготовить комнату школьника к 1 сентября Архитектор Юля Данилова рассказала The Village, как быстро преобразовать детскую в комнату для первоклассника
Как подготовить комнату школьника к 1 сентября

Как подготовить комнату школьника к 1 сентября
Архитектор Юля Данилова рассказала The Village, как быстро преобразовать детскую в комнату для первоклассника

День знаний в снимках Instagram Мы сделали подборку кадров, которые школьники выкладывают в свои Instagram-аккаунты

День знаний в снимках Instagram

Где одеваются подростки
Где одеваются подростки Ученики седьмых-десятых классов рассказали The Village, где они обычно покупают одежду и что думают по поводу школьной формы
Где одеваются подростки

Где одеваются подростки
Ученики седьмых-десятых классов рассказали The Village, где они обычно покупают одежду и что думают по поводу школьной формы

Мы в дерьме: Школьники о первом сентября The Village собрал твиты школьников, которые сегодня снова отправились за парты

Мы в дерьме: Школьники о первом сентября

Начало учебного года в снимках Instagram Линейки, учебники, ростовые куклы, гримасы отчаяния и радости на снимках школьников в первый день нового учебного года.

Начало учебного года в снимках Instagram

Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний
Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний Киевская редакция The Village посмотрела, что школьники пишут в Twitter о 1 сентября, одноклассниках и первых днях учебы.
Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний

Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний
Киевская редакция The Village посмотрела, что школьники пишут в Twitter о 1 сентября, одноклассниках и первых днях учебы.

Дети в городе: Как одеты школьники
Дети в городе: Как одеты школьники 1 сентября The Village праздновал начало учебного года в московской школе 1278 и расспросил детей из разных классов и их родителей о том, где они купили школьную форму и сколько она стоит.
Дети в городе: Как одеты школьники

Дети в городе: Как одеты школьники
1 сентября The Village праздновал начало учебного года в московской школе 1278 и расспросил детей из разных классов и их родителей о том, где они купили школьную форму и сколько она стоит.

Герой нашего времени: Обложки школьных тетрадей
Герой нашего времени: Обложки школьных тетрадей Dolce & Gabbana, кожа крокодила и футболист Гарри Поттер: The Village посмотрел, как сегодня оформляют школьные тетради, какие герои в тренде и во сколько они обходятся киевским типографиям.
Герой нашего времени: Обложки школьных тетрадей

Герой нашего времени: Обложки школьных тетрадей
Dolce & Gabbana, кожа крокодила и футболист Гарри Поттер: The Village посмотрел, как сегодня оформляют школьные тетради, какие герои в тренде и во сколько они обходятся киевским типографиям.

На линейке: Первоклассники о своем будущем
На линейке: Первоклассники о своем будущем Первоклассники рассказывают о том, кем они станут в будущем.
На линейке: Первоклассники о своем будущем

На линейке: Первоклассники о своем будущем
Первоклассники рассказывают о том, кем они станут в будущем.