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МЫ В СОЦСЕТЯХ

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

Цены на съемное жилье в России вырастут до 20 %

Цены на съемное жилье в России вырастут до 20 %

Торговые центры смогут расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран»
28 июня 2022

Торговые центры смогут расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран»

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок

Рейтинг
14 декабря 2021

В каких районах Москвы дешевле снять однушку

Купить или взять по подписке?
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Купить или взять по подписке? В чем минусы владения автомобилем
Купить или взять по подписке?
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Купить или взять по подписке?
В чем минусы владения автомобилем

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве
7 июля 2021

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве

«ВКонтакте» запустила сервис проката электросамокатов. Арендовать их можно прямо в приложении
18 мая 2021

«ВКонтакте» запустила сервис проката электросамокатов. Арендовать их можно прямо в приложении

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
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Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее И как в Москве реализуют эту концепцию
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
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Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
И как в Москве реализуют эту концепцию

7 октября 2020

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве

20 августа 2020

Airbnb ограничил количество гостей в одном доме до 16 человек

Из точек проката в Москве ежедневно воруют как минимум два самоката
19 августа 2020

Из точек проката в Москве ежедневно воруют как минимум два самоката

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»
18 августа 2020

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат
4 августа 2020

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

С винными погребами и личными террасами

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

Объясняем, почему «Ролан» — не самое выгодное вложение

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

Каршеринги вернули поминутные тарифы (обновлено)

Власти с опозданием на день выдали разрешение на запуск

Каршеринги вернули поминутные тарифы (обновлено)

В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?
В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов? И какие правила действуют во время эпидемии
В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?

В Москве заработал каршеринг с арендой от пяти дней. Какие сейчас тарифы у операторов?
И какие правила действуют во время эпидемии

«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы

Один из первых кинотеатров «Формулы кино» не выйдет из самоизоляции

«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы

Хранение вещей и мебели на время карантина

Чтобы сэкономить на аренде, а самому уехать из города

Хранение вещей и мебели на время карантина

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

И что происходит со спросом на жилье за городом

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Декларация рестораторов об отмене арендной платы

Индустрия договорилась сформировать черный список недобросовестных арендодателей

Декларация рестораторов об отмене арендной платы

Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии

Владельцам не удалось договориться о снижении арендной платы в условиях кризиса

Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать

Карта SupportLocal с заведениями, которым можно помочь во время карантина

Купите онлайн-сертификат, закажите доставку или просто пожертвуйте деньги

Карта SupportLocal с заведениями, которым можно помочь во время карантина

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии

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Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии

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На сколько подорожала Москва за десять лет
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На сколько подорожала Москва за десять лет

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Кофе, транспорт, бигмак и интернет: что стало дороже, а что — дешевле

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Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
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Зима в горах: Преимущества путешествия на арендованном автомобиле
Как не сидеть на месте и увидеть больше

Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили

Речь идет почти о половине трехэтажного дома на Большой Сухаревской

Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили

Аренда электромобилей от «Яндекс.Драйва»

Взять Nissan Leaf можно максимум на 1,5 часа

Аренда электромобилей от «Яндекс.Драйва»

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Станции появились в Некрасовке и Новокосине

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Какое жилье арендуют студенты

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Какое жилье арендуют студенты

Арендаторов Бадаевского завода досрочно выселяют из помещений

Потери предпринимателей достигнут нескольких миллиардов рублей

Арендаторов Бадаевского завода досрочно выселяют из помещений

В Москве появится первая сеть коворкингов, совмещенная с апартаментами

Первый объект Ceo Spaces откроется в ноябре

В Москве появится первая сеть коворкингов, совмещенная с апартаментами

«Мосхозторгу» грозит банкротство

Проблемы ретейлера начались с лета и связаны с дорогой арендой в топовых локациях

«Мосхозторгу» грозит банкротство

Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»

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Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов

Доступ есть только у водителей старше 26 лет и со стажем от шести лет

Клиенты «Яндекс.Драйва» теперь могут арендовать оригинальный Ford Mustang 60-х годов

В Москве запустят еще один прокат самокатов — ToGo

Аренда доступна в центре Москвы и даже в Коммунарке

В Москве запустят еще один прокат самокатов — ToGo

«Открытые медиа»: «Яхту патриарха» может арендовать почти каждый за 500 тысяч рублей в день

Потенциальный арендатор сначала должен будет пройти инструктаж о «недопустимости дискредитации судна»

«Открытые медиа»: «Яхту патриарха» может арендовать почти каждый за 500 тысяч рублей в день

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Самое дорогое предложение — атолл около Таити за миллион долларов в неделю

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Владельцы Little Craft Bar сообщили, что у них отобрали бар

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YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

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В бизнес-центре «Белая площадь» откроется крупнейший коворкинг WeWork в России

Всего в 2019 году компания планирует открыть в Москве три офиса

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«Яндекс.Драйв» запустит аренду машин на несколько часов или на сутки

Тариф «Часы» появится в мобильном приложении сервиса в ближайшее время

«Яндекс.Драйв» запустит аренду машин на несколько часов или на сутки

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!»

В сутки аренда обойдется в 100 рублей

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!»

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов

Этим займется британская платформа We are pop up

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов

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