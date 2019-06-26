Компания Airbnb представила люксовый сервис, который позволяет арендовать виллы, средневековые замки, виноградники и частные острова.

Bloomberg пишет, что в базе Airbnb Luxe — более 2 тысяч вариантов. Компания предлагает жилье на Карибских островах, Гавайях, а также в разных регионах Европы, Америки, России, Азии, Африки и Австралии. Средняя цена аренды — 14 тысяч долларов в неделю. При этом самое дорогое предложение — частный атолл около Таити с 21 бунгало и 50 сотрудниками. Пожить там можно за миллион долларов в неделю.

Каждому клиенту предоставят менеджера, который поможет организовать отдых. Многие дома принадлежат знаменитостям и миллиардерам, однако сотрудники Airbnb не оставляют в них никаких вещей, которые могут намекнуть на личность хозяев.