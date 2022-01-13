Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
«Архнадзор» — о том, кто причастен к сносу четырех исторических зданий в Басманном районе
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
На Старой Басманной прямо сейчас сносят Дом Варенцова ради мегапроекта РЖД
«Архнадзор» просит сохранить здание
Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»
Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым
В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас
Горы хлама и отваливающаяся штукатурка
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды
Очередная потеря для городской архитектуры
Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой
Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла
В Госдуме назвали ее «спасением памятника»
Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям
«Архнадзор» требует от департамента опубликовать причины этих решений
В центре Москвы сносят усадьбу Зубкова — Загрязкина, построенную в XVIII веке
«Архнадзор» уже второй раз останавливает работы
С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)
Ранее «Архнадзор» обещал направить обращение в Мосгорнаследие
Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron
Ранее проектировщики собирались восстановить и реставрировать здания завода
Координатору «Архнадзора» угрожают после спасения зданий на Садовнической улице (обновлено)
В последний момент активистам удалось остановить незаконный снос
Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов
«Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги
Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты
Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
Власти оценят законность надстройки на крыше здания Моссельпрома
На объекте культурного наследия обнаружилась конструкция, похожая на теплицу
«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке
В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы
Дому Булошникова назначили экспертизу для определения года строительства
Есть мнение, что здание является новоделом
«Архнадзор» расскажет об успехах и неудачах в градозащите Москвы за десять лет
Конференции пройдут в следующие выходные в Белой гостиной Центрального дома архитектора
Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской
Активисты потребовали пересмотреть проект многоэтажного строительства
«Архнадзор» организует пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской
Протестующие выйдут к офису застройщика
Власти Москвы снесут исторический пост железнодорожной станции ради новой платформы
Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Исторические здания, которые снесли в Москве в 2018 году
В этом году их оказалось больше, чем в прошлом
В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями
Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября
«Архнадзор» пожаловался Путину на высотную застройку «Трехгорной мануфактуры»
Ранее ее хотели отреставрировать под музейно-выставочное пространство с ландшафтным парком
Бавария на Маросейке: Как власти не заметили реконструкцию исторического дома И что о новом оформлении здания думают эксперты
Московские власти начали проверку немецкого фасада на Маросейке
В Архсовете заявили, что на капитальный ремонт здания разрешений не выдавали
«Архнадзор» сообщил о сносе дома причта XIX века ради новой гостиницы
Решение о сносе приняли за пару дней
Исторические дома уничтожают. Даже при Собянине Карта и галерея снесенных зданий, за которые мы не простим мэра
Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине
Список опубликовал координатор общественного движения «Архнадзор»
Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах от московской мэрии
Журналист столкнулся с давлением после публикации секретных документов ГЗК
«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка
В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Движение «Архнадзор» проведет выставку «Реновация без сноса»
Посетителям экспозиции представят московские здания, которые уберегли от сноса
На улице Россолимо начали сносить доходный дом Эггерс
Мосгорнаследие решило, что здание не заслуживает охранного статуса
В 2017 году в Москве снесли 15 исторических зданий
В «Архнадзоре» считают, что Москве нужно вернуть статус исторического поселения
Вас тут не стояло: Что снесли в Москве в 2017 году The Village наглядно показывает, какие потери понес город за этот год
Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе
Активисты также требуют остановить снос шестиэтажного Доходного дома Эггерс
По программе реновации снесут старообрядческий собор
Во времена СССР храм переделали в общежитие
Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»
«Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов
Из программы реновации планируют исключить еще 56 исторических зданий
Власти продолжают изучать списки «Архнадзора»
«Архнадзор» осудил прекращение археологических работ на Биржевой площади
Фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века были разобраны
Москомархитектура оценит возможность сохранения около 100 домов под снос
Также рабочая группа рассмотрит список ценных объектов архитектуры, подготовленный «Архнадзором»
«Архнадзор» обнаружил еще 270 ценных зданий под снос
В программу реновации эти объекты включили сами жители
Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке
В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем
От «Дома с писателями» в Плотниковом переулке отвалился барельеф с Гоголем
Фриз забрали на хранение энтузиасты
«Архнадзор» призвал остановить работы в усадьбе Михалково
По мнению градозащитников, благоустройство приводит к разрушению экосистемы парка
Не сносить последний в столице железнодорожный павильон эпохи сталинского ампира
Он находится на станции Рабочий поселок
Московские власти согласовали снос деревянного особняка на Новокузнецкой улице
Дом является выявленным объектом культурного наследия
Арест Волкова, блокировка Google и отказ в проведении гей-парада
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня