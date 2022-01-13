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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

В Текстильщиках начался снос «летающей тарелки» — бывшего музея АЗЛК
13 января 2022

В Текстильщиках начался снос «летающей тарелки» — бывшего музея АЗЛК

В саду «Эрмитаж» собираются снести Щукинскую сцену XIX века
28 октября 2021

В саду «Эрмитаж» собираются снести Щукинскую сцену XIX века

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
29 апреля 2021

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду

Расследование
9 марта 2021

«Архнадзор» — о том, кто причастен к сносу четырех исторических зданий в Басманном районе

25 сентября 2020

В Москве сносят историческую водонапорную башню. Ее признали самостроем

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Но пустили на него не всех

На Хохловке исторические здания переоборудуют под бизнес-кластер
На Хохловке исторические здания переоборудуют под бизнес-кластер Но часть из них снесут
На Хохловке исторические здания переоборудуют под бизнес-кластер

На Хохловке исторические здания переоборудуют под бизнес-кластер
Но часть из них снесут

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу
9 августа 2020

«Архнадзор»: На Бадаевском заводе готовятся к сносу

На Старой Басманной прямо сейчас сносят Дом Варенцова ради мегапроекта РЖД

«Архнадзор» просит сохранить здание

На Старой Басманной прямо сейчас сносят Дом Варенцова ради мегапроекта РЖД

Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»

Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым

Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»

В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас

Горы хлама и отваливающаяся штукатурка

В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Очередная потеря для городской архитектуры

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой

Особняк на улице Достоевского не могут привести в порядок с 2012 года

Реставраторы испортили исторический барельеф на доме Мануйлова. Его шлифовали наждачкой

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла

В Госдуме назвали ее «спасением памятника»

«Архнадзор» раскритиковал реставрацию палат Троекуровых XVII века. Там появилась терраса из стекла

Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям

«Архнадзор» требует от департамента опубликовать причины этих решений

Мосгорнаследие отказало в охранном статусе сразу 24 зданиям

В центре Москвы сносят усадьбу Зубкова — Загрязкина, построенную в XVIII веке

«Архнадзор» уже второй раз останавливает работы

В центре Москвы сносят усадьбу Зубкова — Загрязкина, построенную в XVIII веке

С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)

Ранее «Архнадзор» обещал направить обращение в Мосгорнаследие

С фасада дома середины XIX века, где открылся Team Putin, уберут граффити (обновлено)

Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron

Ранее проектировщики собирались восстановить и реставрировать здания завода

Часть Бадаевского пивзавода снесут для строительства «дома на ножках» от Herzog & de Meuron

Координатору «Архнадзора» угрожают после спасения зданий на Садовнической улице (обновлено)

В последний момент активистам удалось остановить незаконный снос

Координатору «Архнадзора» угрожают после спасения зданий на Садовнической улице (обновлено)

Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов

«Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги

Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Власти оценят законность надстройки на крыше здания Моссельпрома

На объекте культурного наследия обнаружилась конструкция, похожая на теплицу

Власти оценят законность надстройки на крыше здания Моссельпрома

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке

В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке

Как защитить свой дом от пожара?
Как защитить свой дом от пожара? Особенно если это историческое здание в центре Москвы
Как защитить свой дом от пожара?

Как защитить свой дом от пожара?
Особенно если это историческое здание в центре Москвы

Дому Булошникова назначили экспертизу для определения года строительства

Есть мнение, что здание является новоделом

Дому Булошникова назначили экспертизу для определения года строительства

«Архнадзор» расскажет об успехах и неудачах в градозащите Москвы за десять лет

Конференции пройдут в следующие выходные в Белой гостиной Центрального дома архитектора

«Архнадзор» расскажет об успехах и неудачах в градозащите Москвы за десять лет

Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

Активисты потребовали пересмотреть проект многоэтажного строительства

Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

«Архнадзор» организует пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

Протестующие выйдут к офису застройщика

«Архнадзор» организует пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

Власти Москвы снесут исторический пост железнодорожной станции ради новой платформы

Здание является объектом культурного наследия регионального значения

Власти Москвы снесут исторический пост железнодорожной станции ради новой платформы

Исторические здания, которые снесли в Москве в 2018 году

В этом году их оказалось больше, чем в прошлом

Исторические здания, которые снесли в Москве в 2018 году

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями

Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями

«Архнадзор» пожаловался Путину на высотную застройку «Трехгорной мануфактуры»

Ранее ее хотели отреставрировать под музейно-выставочное пространство с ландшафтным парком

«Архнадзор» пожаловался Путину на высотную застройку «Трехгорной мануфактуры»

Бавария на Маросейке: Как власти не заметили реконструкцию исторического дома
Бавария на Маросейке: Как власти не заметили реконструкцию исторического дома И что о новом оформлении здания думают эксперты
Бавария на Маросейке: Как власти не заметили реконструкцию исторического дома

Бавария на Маросейке: Как власти не заметили реконструкцию исторического дома
И что о новом оформлении здания думают эксперты

Московские власти начали проверку немецкого фасада на Маросейке

В Архсовете заявили, что на капитальный ремонт здания разрешений не выдавали

Московские власти начали проверку немецкого фасада на Маросейке

«Архнадзор» сообщил о сносе дома причта XIX века ради новой гостиницы

Решение о сносе приняли за пару дней

«Архнадзор» сообщил о сносе дома причта XIX века ради новой гостиницы

Исторические дома уничтожают. Даже при Собянине
Исторические дома уничтожают. Даже при Собянине Карта и галерея снесенных зданий, за которые мы не простим мэра
Исторические дома уничтожают. Даже при Собянине

Исторические дома уничтожают. Даже при Собянине
Карта и галерея снесенных зданий, за которые мы не простим мэра

Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине

Список опубликовал координатор общественного движения «Архнадзор»

Сколько исторических зданий снесли в Москве при Собянине

Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах от московской мэрии

Журналист столкнулся с давлением после публикации секретных документов ГЗК

Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах от московской мэрии

«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка

В проведении открытого конкурса на его реконструкцию обнаружили массу нарушений

«Архнадзор» призвал отменить проект благоустройства Петровского парка

Постройка XIX века на Таганской площади

На месте находки появится торгово-офисный центр

Постройка XIX века на Таганской площади

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят домаИ что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома

Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля

Движение «Архнадзор» проведет выставку «Реновация без сноса»

Посетителям экспозиции представят московские здания, которые уберегли от сноса

Движение «Архнадзор» проведет выставку «Реновация без сноса»

На улице Россолимо начали сносить доходный дом Эггерс

Мосгорнаследие решило, что здание не заслуживает охранного статуса

На улице Россолимо начали сносить доходный дом Эггерс

В 2017 году в Москве снесли 15 исторических зданий

В «Архнадзоре» считают, что Москве нужно вернуть статус исторического поселения

В 2017 году в Москве снесли 15 исторических зданий

Вас тут не стояло: Что снесли в Москве в 2017 году
Вас тут не стояло: Что снесли в Москве в 2017 году The Village наглядно показывает, какие потери понес город за этот год
Вас тут не стояло: Что снесли в Москве в 2017 году

Вас тут не стояло: Что снесли в Москве в 2017 году
The Village наглядно показывает, какие потери понес город за этот год

Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе

Активисты также требуют остановить снос шестиэтажного Доходного дома Эггерс

Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе

По программе реновации снесут старообрядческий собор

Во времена СССР храм переделали в общежитие

По программе реновации снесут старообрядческий собор

Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»

«Никто не спрашивает, с какой это стати Москве и России понадобились новые символы», — пишет Константин Михайлов

Сооснователь «Архнадзора» — о парке «Зарядье»

Из программы реновации планируют исключить еще 56 исторических зданий

Власти продолжают изучать списки «Архнадзора»

Из программы реновации планируют исключить еще 56 исторических зданий

«Архнадзор» осудил прекращение археологических работ на Биржевой площади

Фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века были разобраны

«Архнадзор» осудил прекращение археологических работ на Биржевой площади

Москомархитектура оценит возможность сохранения около 100 домов под снос

Также рабочая группа рассмотрит список ценных объектов архитектуры, подготовленный «Архнадзором»

Москомархитектура оценит возможность сохранения около 100 домов под снос

«Архнадзор» обнаружил еще 270 ценных зданий под снос

В программу реновации эти объекты включили сами жители

«Архнадзор» обнаружил еще 270 ценных зданий под снос

В «Красную книгу Архнадзора» попали еще три здания ХХ века

Им угрожают снос и реконструкция

В «Красную книгу Архнадзора» попали еще три здания ХХ века

Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке

В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем

Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке

От «Дома с писателями» в Плотниковом переулке отвалился барельеф с Гоголем

Фриз забрали на хранение энтузиасты

От «Дома с писателями» в Плотниковом переулке отвалился барельеф с Гоголем

«Архнадзор» призвал остановить работы в усадьбе Михалково

По мнению градозащитников, благоустройство приводит к разрушению экосистемы парка

«Архнадзор» призвал остановить работы в усадьбе Михалково

Не сносить последний в столице железнодорожный павильон эпохи сталинского ампира

Он находится на станции Рабочий поселок

Не сносить последний в столице железнодорожный павильон эпохи сталинского ампира

Московские власти согласовали снос деревянного особняка на Новокузнецкой улице

Дом является выявленным объектом культурного наследия

Московские власти согласовали снос деревянного особняка на Новокузнецкой улице

Арест Волкова, блокировка Google и отказ в проведении гей-парада

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Арест Волкова, блокировка Google и отказ в проведении гей-парада

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