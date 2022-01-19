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«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

«Черная книга» эпохи Собянина
АвторШура Гуляева
РедакторМаксим Динкевич

С 2010 года представители общественного движения «Архнадзор» ежегодно пополняют «Черную книгу» эпохи Собянина — список архитектурных утрат Москвы. В 2021-м в городе снесли 30 исторических зданий — последний раз столько же было в 2013 и 2016 годах. Тогда столица потеряла максимум памятников за все предыдущее десятилетие. Защищать архитектурное наследие в Москве стало сложнее, потому что с 2019 года власти перестали обновлять список объектов культурного наследия, то есть присваивать зданиям охранный статус.

Впрочем, многие здания не спасла даже государственная защита. Среди снесенных в 2021 году объектов оказались и те, у которых был охранный статус. Так, частные собственники разрушили дом Тамбовцева на улице Брюллова — это часть поселка «Сокол», ансамбля регионального значения. Еще одна серьезная потеря — главный дом усадьбы Масягина в Старомонетном переулке — памятник, снесенный до фундамента в порядке «реставрационного решения» (здание, впрочем, обещают вернуть на прежнее место после ремонта, об этом — ниже). The Village приводит список зданий, которых лишилась Москва в 2021 году.

Главный дом и флигель усадьбы купцов Масягиных XIX века

Адрес

Старомонетный пер., 19/11, стр. 1 и 2

«Архнадзор» объединил две потери в один пункт: дом и флигель. Здания долгое время пребывали в запустении и ветшали. В 2021 году Москомархитектура утвердила проект строительства корпусов для модного дома Armani на месте усадьбы. Деревянный главный дом, обладавший статусом выявленного памятника, был разобран в июне 2021 года, а через месяц оказался уничтожен и кирпичный флигель.

Впрочем, как рассказала The Village директор по маркетингу и продукту компании Vos’hod Елена Петропавловская, деревянный (главный) дом усадьбы Масягиных не уничтожен, а вывезен на реставрацию в мастерские под Кировом. Отреставрированное здание вернут на прежнее место в 2024 году, утверждает Петропавловская. Компания, которую представляет Елена, занимается строительством дома Armani.

Холодильник компании «Унион»

Адрес

ул. Дубининская, 41, стр. 4

Первый в Москве промышленный холодильник, построенный в 1911–1912 годах по проекту петербургского мастера Федора Федоровича фон Постельса. Несколько лет назад правительство Москвы одобрило проект возведения офисного центра на территории бывшего комбината. Снос начали в январе 2021 года и завершили в августе.

Здание училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского

Адрес

Бригадирский пер., 12 и 12, стр. 1

Здание возвели в XIX веке в Немецкой слободе. Снос начали без разрешительных документов 1 марта 2021 года в интересах Университета имени Баумана. Благодаря «Архнадзору» снос временно приостановили, однако затем возобновили и полностью уничтожили корпус.

Исторический цейхгауз Фанагорийских казарм

Адрес

Бригадирский пер., 15

Здание снесли 4–5 марта 2021 года в рамках «развития территории» Университета имени Баумана, чтобы подготовить почву для нового строительства.

Корпус Института редких металлов с флигелем усадьбы Сырейщиковых

Адрес

Большой Толмачевский пер., 5, стр. 1, 13

Институт «Гиредмет» появился в 1931 году и занимал территорию нескольких исторических владений. Здесь же сохранился флигель городской усадьбы купца Гаврилова 1892 года. В 2020 году на месте института решили построить жилой комплекс благодаря хорошему виду на Кремль, и в 2021-м здание снесли вместе с флигелем.

Депо имени Апакова

Адрес

ул. Шаболовка, 9, стр. 1

Вагонный сарай Замоскворецкого трамвайного депо построили в 1908–1911 годах по проекту архитектора М. Н. Глейнинга. Несколько лет назад правительство Москвы выпустило постановление о реконструкции комплекса с демонтажом ряда корпусов, в том числе являющихся объектами историко-градостроительной среды. Депо снесли в сентябре 2021 года. Мы подробно рассказывали про уничтожение депо в нашем материале.

Пожарное депо на территории бывшего кирпичного завода Рейсгофа

Адрес

Очаковское ш., 5а, стр. 1 и 23

Снесено в конце марта 2021 года вместе с историческими корпусами на основании проекта планировки территории, утвержденного правительством Москвы.

Прачечный корпус на территории Главного военного госпиталя

Адрес

Госпитальная пл., 1–3, стр. 31

Корпус построен в 10-е годы архитектором Колосовым. Снесен в конце марта 2021 года без разрешительной документации. Департамент культурного наследия игнорировал запросы активистов и СМИ о статусе здания.

Жилой дом в поселке Перово Поле

Адрес

ул. Новогиреевская, 24а

Двухэтажный дом с арочными окнами в классицистическом стиле построили в 1948 году. Позже здесь располагались колледж и автошкола. Здание снесли для строительства дома по программе реновации.

Дом Верхотиных

Адрес

1-й Волконский пер., 12, стр. 1

В XIX веке усадьба принадлежала И. И. Верхотину — выборному Московского мещанского сословия, попечителю Покровской мещанской богадельни и члену Московского сиротского суда. Снесен в марте 2021 года для нового строительства.

Здания Воробинской бумагокрутильной фабрики Жучкова XIX века

Адрес

Большой Николоворобинский пер., 9/11

В начале апреля 2021 года в результате работ по реконструкции произошло обрушение фрагментов стен и строительных лесов. Через два дня фабричные здания оказались уничтожены полностью ради строительства жилого комплекса.

Деревянный дом доктора Тамбовцева

Адрес

ул. Брюллова, 10

Возведен в 1928 году в поселке художников «Сокол» в составе шести экспериментальных зданий, на которых испытывали новации в сфере строительства. До последнего времени дом оставался жилым. Снесен в октябре 2021 года, несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения.

Флигель усадьбы крестьян Балашовых, построенный в XIX веке

Адрес

ул. Сергия Радонежского, 15–17, стр. 19

Несмотря на то что флигель не обладал статусом памятника архитектуры, главный дом усадьбы включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Тем не менее флигель снесли в апреле 2021 года в связи со строительством транспортно-пересадочного узла.

Склад парфюмерной фабрики провизора А. М. Остроумова

Адрес

Гжельский пер., 13а, стр. 3

Здание 1915 года постройки. В последние годы корпус был скрыт под декоративными панелями. Склад снесли в августе 2021 года в связи со строительством транспортно-пересадочного узла.

Вокзал станции Черкизово

Адрес

Окружной пр., 3

Вокзал открылся в 1908 году вместе с Московской окружной железной дорогой. В ансамбль, кроме самого вокзала, входили два поста, жилой дом, водонапорная башня и вспомогательные сооружения. Снос начался еще во времена СССР, и к 2000-м годам сохранилось лишь здание вокзала. В 2020-м под предлогом благоустройства историческое здание тоже начали сносить. В 2021 году на месте станции ничего не осталось.

Жилые дома шелковой фабрики Клода-Мари Жиро рубежа XIX–XX веков

Адрес

ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 60а и 61

Здания полностью снесены в мае 2021 года для строительства бизнес-центра, несмотря на заверения активистов о частичном сохранении.

Доходный дом Коробовых XIX века

Адрес

1-й Добрынинский пер., 4/2

Здесь с 1915 по 1918 год располагалась частная мужская гимназия. Несколько лет назад Мосгорнаследие отказалось включить строение в перечень выявленных памятников. Снесено в середине июня 2021 года по инициативе Газпромбанка.

Корпуса Трехгорного пивоваренного завода

Адрес

Кутузовский пр-т, 12, стр. 1, 2, 3

Бадаевский пивоваренный завод был возведен в XIX веке. Предприятие остановлено в 2006 году для последующей застройки территории, однако реализация проекта началась лишь в 2018-м. Тогда благодаря протестам москвичей части некоторых зданий признали объектами культурного наследия, однако другим строениям было отказано в статусе. В период с августа по октябрь 2021 года застройщик уничтожил сразу несколько наиболее ценных корпусов.

Каретник в усадьбе Абрикосовых

Адрес

Потаповский пер., 6, стр. 3

Здание построили в начале XX века. Оно относилось к знаменитой усадьбе, принадлежавшей в разное время крупнейшим купцам и промышленникам, в том числе «шоколадному королю» А. И. Абрикосову. Власти планировали сохранить каретник, однако в июне прошлого года его снесли.

Деревянный жилой дом Торгово-промышленного банка

Адрес

Хлебный пер., 24

Деревянный двухэтажный дом построили в 1924 году для банковских сотрудников. Внутри сохранялись изразцовые печи. Долгое время здание пустовало. Вопрос о новом строительстве на участке неоднократно рассматривался различными столичными ведомствами, однако летом 2021 года в бывшем банке произошел пожар, а в августе дом снесли окончательно.

Флигель усадьбы Костеревых XIX века

Адрес

ул. Тверская, 9а, стр. 3

Комплекс усадьбы сложился не позднее 1852 года. После расселения в 1998 году здание длительное время пустовало, а в 2004-м распоряжением мэра Москвы Юрия Лужкова и вовсе было лишено статуса памятника. Снесено в августе 2021 года.

Склад Азовско-Донского банка

Адрес

ул. Шумкина, 14, стр. 5

Комплекс банка был построен в 1911–1913 годах по проекту архитектора Зелигсона. Из семи исторических зданий банковского комплекса до наших дней сохранилось только административное здание и склад. В 2019 году здесь решили построить новый складской комплекс, а в 2021-м застройщик снес старые постройки.

Убежище для слепых мужчин с церковью Трифона Мученика

Адрес

Полодьское ш., 3

Убежище открыто в 1899 году. Каменное одноэтажное здание на 50 человек было построено по проекту архитектора В. В. Баркова. Здесь на средства богатых горожан содержались слабовидящие мужчины. В 2021 году здание снесли для строительства жилого комплекса.

Ледовый дворец в Сокольниках

Адрес

ул. Сокольнический Вал, 1б

Был построен в 1973 году для Универсиады. К 1980 году арену реконструировали для Олимпиады. Здесь же проводились соревнования Всемирных юношеских игр 1998 и 2002 годов. Также арена много лет использовалась как домашний стадион хоккейного клуба «Спартак». Дворец снесли в декабре, на его месте построят новый ледовый комплекс.

Корпуса Русаковского жилмассива

Адрес

ул. Русаковская, 2/1, стр. 1, 2

Часть рабочего поселка на Русаковской улице построена в 1925–1927 годах по проектам архитекторов Бориса Улинича и Михаила Мотылева. В жилом квартале работали детский сад, магазины, библиотека и стрелковый клуб, где преподавал Ворошилов. В 2012 году корпуса решили снести в рамках «реновации жилых домов конструктивизма».

Стадион «Торпедо»

Адрес

ул. Восточная, 4а, стр. 5 и 12

Спортивный комплекс построен в 1959 году по проекту архитектора Новикова для тренировок футбольной команды ЗИЛа — легендарного «Торпедо». В 2021-м в рамках реконструкции полностью снесены западная трибуна и здания для секций борьбы и бокса. Восточную трибуну снесут в этом году. К 2025 году здесь планируют построить новый стадион.

Флигель усадьбы купчихи Федотовой

Адрес

Гарднеровский пер., 3, стр. 3

Флигель возведен в 1890 году. Полностью снесен 21 ноября 2021 года в рамках благоустройства территории по заказу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Доходный дом Шильдбаха

Адрес

Серебрянический пер., 11/12

Построен в 1878 году по проекту архитектора Алексея Зверева. Вплоть до 90-х здание использовалось как жилое, после чего в нем разместился музей. После неудачной попытки сноса части дворового фасада в 2008 году дом пребывал в аварийном состоянии. Снесен в начале декабря 2021 года ради строительства клубного дома.

Здание платформы «Рабочий поселок»

Адрес

Развилка между главным ходом и линией на Усово

Кирпичный домик вблизи платформы «Рабочий поселок» был одним из последних и наиболее сохранившихся образцов линейно-путевых зданий в пределах Москвы. Такие постройки создавали для обходчиков, которые следили за состоянием железной дороги. В декабре линейный домик снесли.

Фотографии: обложка — NVO/Wikimedia/CC BY-SA 3.0, 1 — NVO/Wikipedia/CC BY 3.0, 2 — A.Savin/Wikipedia/FAL, 3 — Andreykor/Wikimedia/CC BY-SA 4.0, 4 — «Архнадзор», 5 — A.Savin/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

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