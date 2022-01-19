«Черная книга» эпохи Собянина

С 2010 года представители общественного движения «Архнадзор» ежегодно пополняют «Черную книгу» эпохи Собянина — список архитектурных утрат Москвы. В 2021-м в городе снесли 30 исторических зданий — последний раз столько же было в 2013 и 2016 годах. Тогда столица потеряла максимум памятников за все предыдущее десятилетие. Защищать архитектурное наследие в Москве стало сложнее, потому что с 2019 года власти перестали обновлять список объектов культурного наследия, то есть присваивать зданиям охранный статус.

Впрочем, многие здания не спасла даже государственная защита. Среди снесенных в 2021 году объектов оказались и те, у которых был охранный статус. Так, частные собственники разрушили дом Тамбовцева на улице Брюллова — это часть поселка «Сокол», ансамбля регионального значения. Еще одна серьезная потеря — главный дом усадьбы Масягина в Старомонетном переулке — памятник, снесенный до фундамента в порядке «реставрационного решения» (здание, впрочем, обещают вернуть на прежнее место после ремонта, об этом — ниже). The Village приводит список зданий, которых лишилась Москва в 2021 году.