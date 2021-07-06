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МЫ В СОЦСЕТЯХ

6 июля 2021

Австрия закроется для российских туристов

31 июля 2020

Австрия готова принять россиян

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи И когда ждать начала сезона
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
И когда ждать начала сезона

Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
СПЕЦПРОЕКТ
Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом Где купаться, искать маршруты для хайкинга, доить коров и пробовать шнапс
Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
СПЕЦПРОЕКТ

Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
Где купаться, искать маршруты для хайкинга, доить коров и пробовать шнапс

В ЦДК покажут новинки австрийского кино

Фестиваль продлится с 10 по 15 апреля

В ЦДК покажут новинки австрийского кино

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

«Победа» начнет летать в Инсбрук

Лоукостер уже открыл продажу билетов

«Победа» начнет летать в Инсбрук

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами

Австрия предложила схему постепенного снятия санкций с России

Глава австрийского МИДа предлагает снимать часть ограничений за каждый шаг по реализации минского соглашения

Австрия предложила схему постепенного снятия санкций с России

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Бывшего замглавы ФНС собираются объявить в розыск

Он проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате бюджетных средств

Бывшего замглавы ФНС собираются объявить в розыск

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июля
Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

Как правильно выбрать грюнер вельтлинер
Как правильно выбрать грюнер вельтлинер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать грюнер вельтлинер

Как правильно выбрать грюнер вельтлинер
Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать

Hopes Markets: Подорожание воды, критика санкций и узкие дороги

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Подорожание воды, критика санкций и узкие дороги

В Австрии зафиксировали, возможно, первое самоубийство робота

Небольшой домашний робот-чистильщик взобрался на включенную конфорку электроплиты и в итоге чуть не спалил весь дом

В Австрии зафиксировали, возможно, первое самоубийство робота

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.

Гид по выставке «Австрия, давай!» The Village изучил программу выставки современного австрийского искусства и узнал, какие работы для Москвы подготовили художники, скульпторы и дизайнеры из Австрии.

Гид по выставке «Австрия, давай!»

Главное на неделе: события с 16 по 22 мая Выставка итальянского искусства XX века в МАММ, экспозиция современного искусства Австрии — «Австрия, давай!» в ГМА им. А. В. Щусева и искусство будущего на «Красном Октябре» в рамках Lexus Hybrid Art

Главное на неделе: события с 16 по 22 мая

Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

Soelden. Альпийская Ибица

Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости&nbsp; - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...

Маленький большой Грац

Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу? Каким бы оскорбительным или отвратительным для некоторых не был этот Бар прямой кишки, тем не менее он является и объектом образовательной темы, т.к. подробно иллюстрирует анатомически правильный путь переваривания, переходя от языка до ануса и толстой кишки.

Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу?

Европа by train: 5 красивейших железных дорог Железные дороги, проложенные когда-то в Альпах для сообщения горных районов и транспортировки угля, теперь являются популярными достопримечательностями.

Европа by train: 5 красивейших железных дорог

Мир вверх ногами Перевернуть мир вверх дном, оставшись самому стоять на ногах, можно как минимум в семи местах на земле.  House of Katmandu — Майорка, Испания На входе встречают йети и маг с посохом, которые на поверку оказываются механическими игрушками. Дальше — робот, играющий в шарики на спиральной горке, русалка на глазах превращается из тетеньки в скелет, звуковые эффекты грома и световые эффекты...

Мир вверх ногами

Рождественские ярмарки Европы В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Рождественские ярмарки Европы

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality–4! Не всегда ходи по прохоженной дороге, она ведет только туда, где другие уже были.

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality–4!

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality! -1 Для ARTистичных путешественников - удивительная жизнь под крышей

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality! -1