Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)
Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты
Сколько туристов ездят на зимовку в Азию
И почему большинству проще остаться в холодной России
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress
BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине
Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь
Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию
Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой
Новое заведение находится на Ильинке
Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни
Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду
СМИ рассказали о массовом переходе российских пилотов в азиатские компании
Уезжают в основном командиры и командиры-инструкторы
От каких национальностей хотят отгородиться россияне
Межнациональную напряженность ощущают 18 % россиян
Основатель «Кафе Пушкинъ» начинает экспансию за рубеж
К 2020 году он планирует открыть 64 новых заведения в Европе и Азии
Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом
Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре
Я путешествую много и недорого The Village поговорил с человеком, который умудряется часто ездить за границу, несмотря на падение валюты, и узнал, как и на чём он экономит
Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos
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Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов
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В «Цветном» пройдут «Азиатские дни»
На всех этажах «Цветного» будут представлены коллекции ведущих азиатских дизайнеров
Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов
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Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia собирается летать в Россию
Дата начала полётов и их периодичность пока не раскрываются
Спрос на полёты за границу на Новый год сократился на треть
Поддержать продажи не удаётся даже за счёт сохранения цен на билеты на уровне 2014 года
Алёна Владимирская запускает новый рекрутинговый сервис Fynd
С помощью него российские компании смогут искать кадры в США, Европе и Азии
Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор
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«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя
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Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix
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Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично
Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес
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Новые успехи Tesla, скамейка запасных в Google и цифровые реформы Евросоюза
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
7 историй о том, как Сингапур стал городом будущего В ночь на 23 марта скончался автор «сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю. The Village собрал несколько историй о том, как город развивался благодаря ему и его последователям
Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Индекс РТС упал ниже 1 100 пунктов
В прошлый раз биржевый индикатор находился ниже этой психологически важной отметки в марте
Турпоток в Россию снизился почти вдвое
В прошлом году показатель, наоборот, увеличился на 3,7 %
Россия может запретить транссибирские перелеты европейским авиакомпаниям
Решение обсуждают на уровне Минтранса и МИДа
Ажиотажный спрос на скейтерские кроссовки в Азии поднял продажи Vans на 40%
Также компании помог выпуск лимитированной коллекции с изображениями группы The Beatles
Виталий Крюков («ИФД КапиталЪ»): «Запад снизит зависимость от России быстрее, чем мы уйдём в Азию»
Эксперт рассказал H&F о том, как ухудшение отношений с Западом скажется на мировом рынке нефти и газа.
Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft
Теперь она переносится на апрель
Нестабильность заставила россиян заинтересоваться азиатской недвижимостью
В первую очередь они рассматривают выгодные инвестиционные проекты
Мессенджер Viber могут продать за $300 млн
Основным претендентом на его покупку считается крупная IT-компания из Азии
Рынок мужской косметики вырос на 70% за шесть лет
В России мужчины тратят в среднем в два раза больше средств на косметику, чем американки
Азиатский интернет-магазин Lazada привлёк $100 млн
Это уже пятый раунд финансирования за год существования стартапа
Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию
Первым интернет от Google получит Кейптаун