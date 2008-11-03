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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)

Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты

Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)

Сколько туристов ездят на зимовку в Азию

И почему большинству проще остаться в холодной России

Сколько туристов ездят на зимовку в Азию

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
СПЕЦПРОЕКТ
Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты И да, панды там тоже есть
Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
СПЕЦПРОЕКТ

Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
И да, панды там тоже есть

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию

Ограничения вызваны конфликтом между Индией и Пакистаном

Россиян просят уточнять информацию о вылетах в Юго-Восточную Азию

Вьетнам: Большой гид для путешественников

Вьетнам: Большой гид для путешественников Что смотреть и где жить

Вьетнам: Большой гид для путешественников

Вьетнам: Большой гид для путешественников
Что смотреть и где жить

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой

Новое заведение находится на Ильинке

Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

СМИ рассказали о массовом переходе российских пилотов в азиатские компании

Уезжают в основном командиры и командиры-инструкторы

СМИ рассказали о массовом переходе российских пилотов в азиатские компании

От каких национальностей хотят отгородиться россияне

Межнациональную напряженность ощущают 18 % россиян

От каких национальностей хотят отгородиться россияне

Основатель «Кафе Пушкинъ» начинает экспансию за рубеж

К 2020 году он планирует открыть 64 новых заведения в Европе и Азии

Основатель «Кафе Пушкинъ» начинает экспансию за рубеж

Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом

Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре

Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом

Я путешествую много и недорого
Я путешествую много и недорого The Village поговорил с человеком, который умудряется часто ездить за границу, несмотря на падение валюты, и узнал, как и на чём он экономит
Я путешествую много и недорого

Я путешествую много и недорого
The Village поговорил с человеком, который умудряется часто ездить за границу, несмотря на падение валюты, и узнал, как и на чём он экономит

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов

В «Цветном» пройдут «Азиатские дни»

На всех этажах «Цветного» будут представлены коллекции ведущих азиатских дизайнеров

В «Цветном» пройдут «Азиатские дни»

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов

Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia собирается летать в Россию

Дата начала полётов и их периодичность пока не раскрываются

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia собирается летать в Россию

Самые инновационные компании мира

В тройку лидеров в 2015 году ворвалась Tesla Motors

Самые инновационные компании мира

Спрос на полёты за границу на Новый год сократился на треть

Поддержать продажи не удаётся даже за счёт сохранения цен на билеты на уровне 2014 года

Спрос на полёты за границу на Новый год сократился на треть

Алёна Владимирская запускает новый рекрутинговый сервис Fynd

С помощью него российские компании смогут искать кадры в США, Европе и Азии

Алёна Владимирская запускает новый рекрутинговый сервис Fynd

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя

Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Атака на Telegram, инвестиции России в биткоины и скандальная реклама Wix

Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим
Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично
Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим

Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим
Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Новые успехи Tesla, скамейка запасных в Google и цифровые реформы Евросоюза

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые успехи Tesla, скамейка запасных в Google и цифровые реформы Евросоюза

7 историй о том, как Сингапур стал городом будущего
7 историй о том, как Сингапур стал городом будущего В ночь на 23 марта скончался автор «сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю. The Village собрал несколько историй о том, как город развивался благодаря ему и его последователям
7 историй о том, как Сингапур стал городом будущего

7 историй о том, как Сингапур стал городом будущего
В ночь на 23 марта скончался автор «сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю. The Village собрал несколько историй о том, как город развивался благодаря ему и его последователям

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder

Индекс РТС упал ниже 1 100 пунктов

В прошлый раз биржевый индикатор находился ниже этой психологически важной отметки в марте

Индекс РТС упал ниже 1 100 пунктов

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

В прошлом году показатель, наоборот, увеличился на 3,7 %

Турпоток в Россию снизился почти вдвое

Россия может запретить транссибирские перелеты европейским авиакомпаниям

Решение обсуждают на уровне Минтранса и МИДа

Россия может запретить транссибирские перелеты европейским авиакомпаниям

Ажиотажный спрос на скейтерские кроссовки в Азии поднял продажи Vans на 40%

Также компании помог выпуск лимитированной коллекции с изображениями группы The Beatles

Ажиотажный спрос на скейтерские кроссовки в Азии поднял продажи Vans на 40%

Виталий Крюков («ИФД КапиталЪ»): «Запад снизит зависимость от России быстрее, чем мы уйдём в Азию»

Эксперт рассказал H&F о том, как ухудшение отношений с Западом скажется на мировом рынке нефти и газа.

Виталий Крюков («ИФД КапиталЪ»): «Запад снизит зависимость от России быстрее, чем мы уйдём в Азию»

Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft

Теперь она переносится на апрель

Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft

Нестабильность заставила россиян заинтересоваться азиатской недвижимостью

В первую очередь они рассматривают выгодные инвестиционные проекты

Нестабильность заставила россиян заинтересоваться азиатской недвижимостью

Мессенджер Viber могут продать за $300 млн

Основным претендентом на его покупку считается крупная IT-компания из Азии

Мессенджер Viber могут продать за $300 млн

Рынок мужской косметики вырос на 70% за шесть лет

В России мужчины тратят в среднем в два раза больше средств на косметику, чем американки

Рынок мужской косметики вырос на 70% за шесть лет

Азиатский интернет-магазин Lazada привлёк $100 млн

Это уже пятый раунд финансирования за год существования стартапа

Азиатский интернет-магазин Lazada привлёк $100 млн

Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию

Первым интернет от Google получит Кейптаун

Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию

Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса Путешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.

Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Гид по Фестивалю Мировой Еды The Village изучил меню и программу Фестиваля мировой еды и узнал, что можно будет увидеть и попробовать на этих выходных в саду «Эрмитаж».

Гид по Фестивалю Мировой Еды

Вьетнам, Муй Не Родные и близкие когда узнавали что я собираюсь во Вьетнам крутили пальцем у виска. Вьетнам это же так далеко, 10 часов на самолете, с ума сойти. Хм 10 часов на самолете - то что нужно - думал я. Тогда зимой мне было просто необходимо улететь из Москвы куда-нибудь далеко-далеко в теплые края.

Вьетнам, Муй Не

Гонконг и остальные ребята Зима 2010 была достаточно жаркой. Дело в том, что в Январе я отправилась в круиз по экзотическим странам Азии. Под словом "экзотические" я подразумеваю страны, где быт намного отличается от нашего,а&nbsp;русские еще не успели обжить ее.

Гонконг и остальные ребята

НеДоХипстер едет в Гонконг! Ну, как бы, интересные факты и краткий экскурс по Гонконгу.&nbsp;

НеДоХипстер едет в Гонконг!

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Умри турагентство - Бронируй он-лайн!

На автобусе сквозь Лаос
На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов.  От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
На автобусе сквозь Лаос

На автобусе сквозь Лаос
Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов.  От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.

Гуанчжоу, кантонийская столица Здесь, в Гуанчжоу, тепло, людно и не понимают моего китайского, зато гораздо лучше с английским. Третий по размеру город в Китае, расположенный в благоприятной близости от Гонконга с его гипертрофированной экономикой, он по достоинству считается одним из лучших мест для комфортной жизни экспатов. Как и в случае с двумя другими гигантами, Пекином и Шанхаем, точной информации о...

Гуанчжоу, кантонийская столица

Стас Кулеш Может, собаку попробую съесть...

Стас Кулеш