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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работать в России под названием «Семья вместе»

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работать в России под названием «Семья вместе»

Skillbox выделит гранты на обучение бывшим заключенным

Skillbox выделит гранты на обучение бывшим заключенным

29 июня 2022

В Москве открылась благотворительная пиццерия

28 июня 2022

«Ночлежка» собирает рюкзаки для бездомных в Москве и Петербурге

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей В нем участвуют рестораны из пяти городов России
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
В нем участвуют рестораны из пяти городов России

Против директора фонда «Помощь семьям СМА» возбудили уголовное дело
6 июня 2022

Против директора фонда «Помощь семьям СМА» возбудили уголовное дело

Мини-альбом Kate NV в поддержку украинских беженцев
Премьера
28 мая 2022

Мини-альбом Kate NV в поддержку украинских беженцев

«Помощь рядом» расширяет сотрудничество с фондами, помогающими детям
27 мая 2022

«Помощь рядом» расширяет сотрудничество с фондами, помогающими детям

Центр Москвы частично перекроют с 27 по 28 мая из-за забега «Бегущие сердца»
27 мая 2022

Центр Москвы частично перекроют с 27 по 28 мая из-за забега «Бегущие сердца»

«Только для всех»: Как устроен кластер «Нормальное место» на «Севкабеле»

«Только для всех»: Как устроен кластер «Нормальное место» на «Севкабеле»

«Только для всех»: Как устроен кластер «Нормальное место» на «Севкабеле»

«Только для всех»: Как устроен кластер «Нормальное место» на «Севкабеле»

В Studio250 состоится музыкальный фест Alt Charity. Выручку переведут в фонды помощи беженцам
5 мая 2022

В Studio250 состоится музыкальный фест Alt Charity. Выручку переведут в фонды помощи беженцам

Благотворительная продажа фотографий в поддержку беженцев
Инициатива дня
4 мая 2022

Благотворительная продажа фотографий в поддержку беженцев

Комик Данила Поперечный — о возвращении в Россию
Цитата дня
28 апреля 2022

Комик Данила Поперечный — о возвращении в Россию

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»
Песня дня
22 апреля 2022

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»

В «Сосне и Липе» пройдет благотворительный вечер
22 апреля 2022

В «Сосне и Липе» пройдет благотворительный вечер

Цифра дня
19 апреля 2022

Сколько благотворительных фондов потеряли доноров за последний месяц

19 апреля 2022

DHL ушла из России из-за спецоперации. Но курьерская служба решила сделать исключение — для фонда «Подари жизнь»

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
обновлено9 апреля 2022

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
29 марта 2022

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев

Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
обновлено26 марта 2022

Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам

«Тараканы!» и Данила Гулин выпустили NFT в поддержку пострадавших от «спецоперации»
24 марта 2022

«Тараканы!» и Данила Гулин выпустили NFT в поддержку пострадавших от «спецоперации»

Оксимирон собрал 30 тысяч долларов с концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
16 марта 2022

Оксимирон собрал 30 тысяч долларов с концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев
11 марта 2022

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев

10 марта 2022

Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин покинул Россию

18 февраля 2022

«Самокат» запустил совместную акцию с «Ночлежкой»

18 февраля 2022

Суд в Петербурге исключил благотворительный фонд «Гуманитарное действие» из реестра иноагентов

14 февраля издательство «Бомбора» подарит книги благотворительным фондам
10 февраля 2022

14 февраля издательство «Бомбора» подарит книги благотворительным фондам

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития
Акция дня
18 января 2022

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития

30 декабря 2021

В январе Gett бесплатно подвезет доноров до центров крови

Выбрать котика по гороскопу
Сервис дня
29 декабря 2021

Выбрать котика по гороскопу

Комитет «Гражданское содействие» хотят выселить из помещения
28 декабря 2021

Комитет «Гражданское содействие» хотят выселить из помещения

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи
26 декабря 2021

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи

22 декабря 2021

Пользователи соцсетей смогут передать ненужные вещи нуждающимся

14 декабря 2021

Фонд «Ника» запустил новогодний сбор корма для бездомных животных

10 декабря 2021

В ДК «Рассвет» состоится благотворительная рождественская ярмарка

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

30 ноября 2021

Фонды продадут подарки к Новому году на благотворительной онлайн-ярмарке от Planeta.ru

В Powerhouse состоится фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями
29 ноября 2021

В Powerhouse состоится фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями

25 ноября 2021

Мастерская «Ласточка» предлагает гостям бесплатно перекрыть шрамы татуировками

Ссылка дня
9 ноября 2021

Сбор средств на помощь афганцам в России

«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
Промо
«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
Промо

«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями

Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину
Товар дня
4 ноября 2021

Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину

11 августа 2021

Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов

Бренд Berhasm пожертвует треть прибыли с продажи футболок в «Насилию.нет»
23 июля 2021

Бренд Berhasm пожертвует треть прибыли с продажи футболок в «Насилию.нет»

Никита Кукушкин в костюме хлеба — для проекта «Помощи» и «Перекрестка»
Видео дня
20 июля 2021

Никита Кукушкин в костюме хлеба — для проекта «Помощи» и «Перекрестка»

13 июля 2021

Во «ВКонтакте» теперь можно сделать пожертвование в фонды помощи животным

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева

16 мая 2021

В «Цветном» пройдет благотворительная распродажа в поддержку людей, которые перенесли инсульт

«Нужна помощь» проведет благотворительный турнир по футболу с Сергеем Игнашевичем и волонтерами фонда
22 марта 2021

«Нужна помощь» проведет благотворительный турнир по футболу с Сергеем Игнашевичем и волонтерами фонда

Инклюзивный центр в Москве устроит сбор блинов для бездомных
10 марта 2021

Инклюзивный центр в Москве устроит сбор блинов для бездомных

Powerhouse будет собирать памперсы и игрушки для новорожденных в тюрьмах
5 марта 2021

Powerhouse будет собирать памперсы и игрушки для новорожденных в тюрьмах

Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
Промо
Что делать, если близкому поставили диагноз «рак» И почему слова «все будет хорошо» не лучший способ поддержки
Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
Промо

Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
И почему слова «все будет хорошо» не лучший способ поддержки

Рюмочная «Алеша и графин» зовет пить настойки. А на вырученные деньги разрисует стены в онкобольнице
18 февраля 2021

Рюмочная «Алеша и графин» зовет пить настойки. А на вырученные деньги разрисует стены в онкобольнице

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров
28 декабря 2020

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров

Ссылка дня
27 декабря 2020

Сайт «Круче Мороза», который помогает выбрать правильные подарки для детей-сирот

Сервис дня
23 декабря 2020

Приложение от Никиты Кукушкина, где можно выбрать пенсионера, которому нужна помощь, и стать его патроном

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
14 декабря 2020

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского

7 декабря 2020

В МАММ пройдет онлайн-концерт Кирилла Рихтера

В «Яндекс Go» теперь можно округлить цену поездки на такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность
1 декабря 2020

В «Яндекс Go» теперь можно округлить цену поездки на такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность

Ссылка дня
3 ноября 2020

«Душа с душою говорит» — проект, в котором художники дарят картины домам престарелых

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