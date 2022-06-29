Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей В нем участвуют рестораны из пяти городов России
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей В нем участвуют рестораны из пяти городов России
5 мая 2022
В Studio250 состоится музыкальный фест Alt Charity. Выручку переведут в фонды помощи беженцам
19 апреля 2022
DHL ушла из России из-за спецоперации. Но курьерская служба решила сделать исключение — для фонда «Подари жизнь»
обновлено9 апреля 2022
За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
29 марта 2022
Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
обновлено26 марта 2022
Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
18 февраля 2022
Суд в Петербурге исключил благотворительный фонд «Гуманитарное действие» из реестра иноагентов
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
30 ноября 2021
Фонды продадут подарки к Новому году на благотворительной онлайн-ярмарке от Planeta.ru
Товар дня
4 ноября 2021
Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
16 мая 2021
В «Цветном» пройдет благотворительная распродажа в поддержку людей, которые перенесли инсульт
22 марта 2021
«Нужна помощь» проведет благотворительный турнир по футболу с Сергеем Игнашевичем и волонтерами фонда
18 февраля 2021
Рюмочная «Алеша и графин» зовет пить настойки. А на вырученные деньги разрисует стены в онкобольнице
Ссылка дня
27 декабря 2020
Сайт «Круче Мороза», который помогает выбрать правильные подарки для детей-сирот
Сервис дня
23 декабря 2020
Приложение от Никиты Кукушкина, где можно выбрать пенсионера, которому нужна помощь, и стать его патроном
1 декабря 2020