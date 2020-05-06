«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Социальный ролик для «Ночлежки» от петербургского режиссера
Главным героем видео стал мальчик-космонавт, которого все сторонятся
Социальный ролик для «Ночлежки» от петербургского режиссера Главным героем видео стал мальчик-космонавт, которого все сторонятся
Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki
Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации
Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации
Генконсулы Франции и Бельгии решили передать подопечным «Ночлежки» багеты и шарлотки
Багеты будут выдавать с горячим супом, шарлотки — с чаем
Генконсулы Франции и Бельгии решили передать подопечным «Ночлежки» багеты и шарлотки Багеты будут выдавать с горячим супом, шарлотки — с чаем
Актеры и блогеры проведут онлайн-марафон в поддержку людей с болезнью Хокинга
Цель благотворительной акции — собрать 2 миллиона рублей
Актеры и блогеры проведут онлайн-марафон в поддержку людей с болезнью Хокинга Цель благотворительной акции — собрать 2 миллиона рублей
Фонд «Зеленый Петербург» высадит деревья в нескольких локациях. Проект можно поддержать
Организация принимает волонтеров и денежные пожертвования. Кроме того, фонду можно предложить свои идеи
Фонд «Зеленый Петербург» высадит деревья в нескольких локациях. Проект можно поддержать Организация принимает волонтеров и денежные пожертвования. Кроме того, фонду можно предложить свои идеи
«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными
В поддержку кошек и собак, которые ищут дом
«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными В поддержку кошек и собак, которые ищут дом
Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run
В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров
Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров
To Me From Me: Письмо в будущее, чтобы переосмыслить опыт карантина
Все средства перечислят в благотворительный фонд «Нужна помощь»
To Me From Me: Письмо в будущее, чтобы переосмыслить опыт карантина Все средства перечислят в благотворительный фонд «Нужна помощь»
Артисты БДТ и Александринки читают монологи врачей (обновлено)
Театры принимают участие в благотворительной эстафете «#помогиврачам»
Артисты БДТ и Александринки читают монологи врачей (обновлено) Театры принимают участие в благотворительной эстафете «#помогиврачам»
Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната
Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»
Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»
Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)
Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»
Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено) Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»
Фонду друзей балтийской нерпы нужны деньги. Вы можете помочь
В этом году организация приняла рекордное количество животных. Ресурсы фонда почти истощены
Фонду друзей балтийской нерпы нужны деньги. Вы можете помочь В этом году организация приняла рекордное количество животных. Ресурсы фонда почти истощены
«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes
Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»
«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»
Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей
Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок
Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»