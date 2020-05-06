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«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
Промо
«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями
Промо

«Редкое искусство помогать»: 9 фондов, которые поддерживают пациентов с орфанными заболеваниями

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева
«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым

«Помочь— как вызвать Uber»: Приложение для помощи пожилым
Которое поддерживают Ивлеева, Лапенко и Горбачева

Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
Промо
Что делать, если близкому поставили диагноз «рак» И почему слова «все будет хорошо» не лучший способ поддержки
Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
Промо

Что делать, если близкому поставили диагноз «рак»
И почему слова «все будет хорошо» не лучший способ поддержки

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице

Социальный ролик для «Ночлежки» от петербургского режиссера

Главным героем видео стал мальчик-космонавт, которого все сторонятся

Социальный ролик для «Ночлежки» от петербургского режиссера
Главным героем видео стал мальчик-космонавт, которого все сторонятся

Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki

Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации

Одежда с принтами от «Ночлежки» и магазина Vsemayki
Часть средств от продажи товаров переведут благотворительной организации

Генконсулы Франции и Бельгии решили передать подопечным «Ночлежки» багеты и шарлотки

Багеты будут выдавать с горячим супом, шарлотки — с чаем

Генконсулы Франции и Бельгии решили передать подопечным «Ночлежки» багеты и шарлотки
Багеты будут выдавать с горячим супом, шарлотки — с чаем

Актеры и блогеры проведут онлайн-марафон в поддержку людей с болезнью Хокинга

Цель благотворительной акции — собрать 2 миллиона рублей

Актеры и блогеры проведут онлайн-марафон в поддержку людей с болезнью Хокинга
Цель благотворительной акции — собрать 2 миллиона рублей

Фонд «Зеленый Петербург» высадит деревья в нескольких локациях. Проект можно поддержать

Организация принимает волонтеров и денежные пожертвования. Кроме того, фонду можно предложить свои идеи

Фонд «Зеленый Петербург» высадит деревья в нескольких локациях. Проект можно поддержать
Организация принимает волонтеров и денежные пожертвования. Кроме того, фонду можно предложить свои идеи

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными
В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run

В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров

Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run
В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров

​To Me From Me​: Письмо в будущее, чтобы переосмыслить опыт карантина

Все средства перечислят в благотворительный фонд «Нужна помощь»

​To Me From Me​: Письмо в будущее, чтобы переосмыслить опыт карантина
Все средства перечислят в благотворительный фонд «Нужна помощь»

Артисты БДТ и Александринки читают монологи врачей (обновлено)

Театры принимают участие в благотворительной эстафете «#помогиврачам»

Артисты БДТ и Александринки читают монологи врачей (обновлено)
Театры принимают участие в благотворительной эстафете «#помогиврачам»

Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната

Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»

Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната
Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)

Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)
Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»

Фонду друзей балтийской нерпы нужны деньги. Вы можете помочь

В этом году организация приняла рекордное количество животных. Ресурсы фонда почти истощены

Фонду друзей балтийской нерпы нужны деньги. Вы можете помочь
В этом году организация приняла рекордное количество животных. Ресурсы фонда почти истощены

«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes

Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»

«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes
Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей

Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей
Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон

Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон
Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом

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