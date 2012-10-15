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Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Интервью
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды
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Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Интервью

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды

Как рестораны справляются с дебоширами?
Съесть вопрос
Как рестораны справляются с дебоширами?Тревожная кнопка и ЧОП
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Как рестораны справляются с дебоширами?
Съесть вопрос

Как рестораны справляются с дебоширами? Тревожная кнопка и ЧОП

Farina Divina, карри на месте Untitled и винный бар
Открытия недели
Farina Divina, карри на месте Untitled и винный барВсе открытия недели в регулярной подборке The Village
0
Farina Divina, карри на месте Untitled и винный бар
Открытия недели

Farina Divina, карри на месте Untitled и винный бар Все открытия недели в регулярной подборке The Village

Новости

ФАС проверит вывески «Чайхоны»

Регулятор называет «некорректным сравнением» приписку «№ 1»

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Новости

ФАС проверит вывески «Чайхоны» Регулятор называет «некорректным сравнением» приписку «№ 1»

Новости

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено)

Есть пострадавшие

0
Новости

На крыше «Чайхоны № 1» на Новослободской случился пожар (обновлено) Есть пострадавшие

Как открыть ресторан за две недели
Комментарий
Как открыть ресторан за две неделиВладелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
6
Как открыть ресторан за две недели
Комментарий

Как открыть ресторан за две недели Владелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Открытия недели
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкусГлавные гастрономические события недели
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Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Открытия недели

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & FoodThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Открытия недели

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улицЗакрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
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Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов

Новое место

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»

Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях

0
Новое место

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен» Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях

Новости

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

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Новости

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Новое в Москве

Создатели «Чайхоны № 1» запускают сеть фастфуда Ploveberry

Первое кафе сети откроется на фуд-корте торгового центра «Метрополис»

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Новое в Москве

Создатели «Чайхоны № 1» запускают сеть фастфуда Ploveberry Первое кафе сети откроется на фуд-корте торгового центра «Метрополис»

9 приложений доставки еды из ресторанов круглосуточно и бесплатно
Как на ладони
9 приложений доставки еды из ресторанов круглосуточно и бесплатноThe Village выбрал ещё девять приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды на дом или в офис, но на этот раз это именные приложения конкретных ресторанов.
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9 приложений доставки еды из ресторанов круглосуточно и бесплатно
Как на ладони

9 приложений доставки еды из ресторанов круглосуточно и бесплатно The Village выбрал ещё девять приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды на дом или в офис, но на этот раз это именные приложения конкретных ресторанов.

Общественные пространства

«Чайхону № 1» уберут с Триумфальной площади

Шатёр «Чайхоны № 1» уберут с Триумфальной площади до 30 октября.

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Общественные пространства

«Чайхону № 1» уберут с Триумфальной площади Шатёр «Чайхоны № 1» уберут с Триумфальной площади до 30 октября.

Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката

Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

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Город

Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».

Еда

Кафе на Триумфальной переименуют

Владельцы летнего кафе «№1 Lounge-Cafe» на Триумфальной решили поменять название.

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Еда

Кафе на Триумфальной переименуют Владельцы летнего кафе «№1 Lounge-Cafe» на Триумфальной решили поменять название.

Общественные пространства

На Триумфальной площади открывается кафе владельцев «Чайхоны №1»

1 августа на благоустроенной Триумфальной площади заработает кафе восточной кухни владельцев сети «Чайхона №1».

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Общественные пространства

На Триумфальной площади открывается кафе владельцев «Чайхоны №1» 1 августа на благоустроенной Триумфальной площади заработает кафе восточной кухни владельцев сети «Чайхона №1».

Рецепты шефов
Рецепты шефов: ЛагманБренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Лагман Бренд-шеф сети ресторанов «Чайхона 1» Шамсиддин Камалов рассказывает, как приготовить традиционный лагман.