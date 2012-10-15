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Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»
Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях
Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен» Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Создатели «Чайхоны № 1» запускают сеть фастфуда Ploveberry
Первое кафе сети откроется на фуд-корте торгового центра «Метрополис»
Создатели «Чайхоны № 1» запускают сеть фастфуда Ploveberry Первое кафе сети откроется на фуд-корте торгового центра «Метрополис»
9 приложений доставки еды из ресторанов круглосуточно и бесплатно The Village выбрал ещё девять приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды на дом или в офис, но на этот раз это именные приложения конкретных ресторанов.
«Чайхону № 1» уберут с Триумфальной площади
Шатёр «Чайхоны № 1» уберут с Триумфальной площади до 30 октября.
«Чайхону № 1» уберут с Триумфальной площади Шатёр «Чайхоны № 1» уберут с Триумфальной площади до 30 октября.
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката
Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
Итоги недели: Запрет дебаркадеров, возвращение промилле, приложение для велопроката Запрет дебаркадеров на Москве-реке, попытки бороться с Газмановым на Ленинградском вокзале, запуск лоукост-дочки «Аэрофлота».
Кафе на Триумфальной переименуют
Владельцы летнего кафе «№1 Lounge-Cafe» на Триумфальной решили поменять название.
Кафе на Триумфальной переименуют Владельцы летнего кафе «№1 Lounge-Cafe» на Триумфальной решили поменять название.
На Триумфальной площади открывается кафе владельцев «Чайхоны №1»
1 августа на благоустроенной Триумфальной площади заработает кафе восточной кухни владельцев сети «Чайхона №1».