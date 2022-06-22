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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Основатель «Теремка»: В России будут продавать «Добрую колу» вместо Coca-Cola

Основатель «Теремка»: В России будут продавать «Добрую колу» вместо Coca-Cola

Авиакомпания «Россия» будет предлагать пассажирам напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola

Авиакомпания «Россия» будет предлагать пассажирам напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola

Цифра дня: Сколько потеряла Coca-Cola из-за ухода с российского рынка

Цифра дня: Сколько потеряла Coca-Cola из-за ухода с российского рынка

Sprite окончательно откажется от зеленых бутылок

Sprite окончательно откажется от зеленых бутылок

Минсельхоз не добавит Coca-Cola в список параллельного импорта
обновлено22 июня 2022

Минсельхоз не добавит Coca-Cola в список параллельного импорта

Coca-Cola уйдет из России
17 июня 2022

Coca-Cola уйдет из России

Coca-Cola повысит цены на свои товары
10 марта 2022

Coca-Cola повысит цены на свои товары

Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект
Какими должны стать офисы после удаленки Рабочее пространство 2.0
Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект

Какими должны стать офисы после удаленки
Рабочее пространство 2.0

Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект
Стол к окну, микрозелень на подоконник 13 советов, как работать из дома экологично
Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект

Стол к окну, микрозелень на подоконник
13 советов, как работать из дома экологично

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными И при чем здесь пандемия
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
И при чем здесь пандемия

ПРОМО
29 декабря 2020

Первый город без отходов в России и культура раздельного сбора мусора: Coca-Cola подвела экологические итоги года

Брать и делать: Откуда черпать силы, когда они на исходе
Промо
Брать и делать: Откуда черпать силы, когда они на исходе И как поддерживать эмоциональную энергию
Брать и делать: Откуда черпать силы, когда они на исходе
Промо

Брать и делать: Откуда черпать силы, когда они на исходе
И как поддерживать эмоциональную энергию

12 ноября 2020

Coca-Cola разыграет путешествие на Северный полюс

Coca-Cola начнет продавать кофе в России
24 сентября 2020

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Coca-Cola поможет ресторанному бизнесу оправиться после вынужденных каникул

Coca-Cola запустила масштабную кампанию по поддержке кафе и ресторанов

Coca-Cola поможет ресторанному бизнесу оправиться после вынужденных каникул

Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения

Ограниченная партия продается только в Сингапуре!

Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы

Пряный напиток будет продаваться до марта

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»
Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы

В московских «Пятерочках» появились фандоматы для раздельного сбора

Сдать можно алюминиевые банки и пластиковые бутылки и получить за это скидку

В московских «Пятерочках» появились фандоматы для раздельного сбора

Coca-Cola запустила в России бесплатную образовательную программу Youth Empowered

Молодых россиян научат социальным и деловым навыкам

Coca-Cola запустила в России бесплатную образовательную программу Youth Empowered

Coca-Cola возвращает в Россию ванильный и вишневый вкусы напитка

Поклонники просили об этом компанию несколько лет

Coca-Cola возвращает в Россию ванильный и вишневый вкусы напитка

Бутылки Coca-Cola с победным счетом матча Россия — Испания

Купить напиток можно в некоторых московских барах и ресторанах

Бутылки Coca-Cola с победным счетом матча Россия — Испания

Лучшие работодатели России по версии сотрудников

В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья

Лучшие работодатели России по версии сотрудников

Coca-Cola в России — о первом в истории компании алкогольном напитке

Компания выпустит новинку в сегменте «тюхай»

Coca-Cola в России — о первом в истории компании алкогольном напитке

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Настоящее волшебство: Истории людей, которые работают Дедом Морозом
СПЕЦПРОЕКТ
Настоящее волшебство: Истории людей, которые работают Дедом Морозом Кто и как каждый год надевает красную шубу
Настоящее волшебство: Истории людей, которые работают Дедом Морозом
СПЕЦПРОЕКТ

Настоящее волшебство: Истории людей, которые работают Дедом Морозом
Кто и как каждый год надевает красную шубу

Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas

Запрос на запуск рекламы после трека запускается только после десяти секунд прослушивания трека

В аудиозаписях «ВКонтакте» появилась реклама McDonald's и adidas

Самые дорогие бренды мира

В рейтинг впервые попала Tesla Motors

Самые дорогие бренды мира

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

По предварительной информации, в результате взрыва лёгкие ранения получили три человека

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

Поставить на конвейер: Какие заводы может посетить любой горожанин
Поставить на конвейер: Какие заводы может посетить любой горожанин The Village собрал самые интересные экскурсии на производства и узнал, сколько это будет стоить
Поставить на конвейер: Какие заводы может посетить любой горожанин

Поставить на конвейер: Какие заводы может посетить любой горожанин
The Village собрал самые интересные экскурсии на производства и узнал, сколько это будет стоить

Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова
Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова В прошедшем году The Village выпустил серию репортажей из офисов крупных компаний. Вспоминаем самые интересные из них
Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова

Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова
В прошедшем году The Village выпустил серию репортажей из офисов крупных компаний. Вспоминаем самые интересные из них

Как работают в Coca-Cola Hellenic
Как работают в Coca-Cola Hellenic Беговой клуб, ящик колы и тест на математические способности — The Village побывал в офисе производителя одного из самых известных напитков
Как работают в Coca-Cola Hellenic

Как работают в Coca-Cola Hellenic
Беговой клуб, ящик колы и тест на математические способности — The Village побывал в офисе производителя одного из самых известных напитков

Coca-Cola займётся выпуском основного конкурента Red Bull в России

Энергетик Monster Energy появится на прилавках российских магазинов до конца 2015 года

Coca-Cola займётся выпуском основного конкурента Red Bull в России

Борьба Coca-Cola с ожирением, реклама во «ВКонтакте» и Instagram-боты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Борьба Coca-Cola с ожирением, реклама во «ВКонтакте» и Instagram-боты

Конкурент Apple Music от Microsoft, толерантная Coca-Cola и школы будущего

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Конкурент Apple Music от Microsoft, толерантная Coca-Cola и школы будущего

Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов

В Госдуме считают, что это поддержит отечественных производителей безалкогольных напитков

Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Вместо неё на прилавках появится новая Coca-Cola Zero

В России прекращаются продажи Coca-Cola Light

Под Владимиром обнаружили цех по производству контрафактной Coca-Cola

Ущерб компании от деятельности подпольного предприятия оценивается в полмиллиона рублей

Под Владимиром обнаружили цех по производству контрафактной Coca-Cola

Стажировки для будущих начальников
Стажировки для будущих начальников The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями
Стажировки для будущих начальников

Стажировки для будущих начальников
The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями

Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi

Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi
Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни

Кудрин раскритиковал предложение прогнать «Макдоналдс» и Coca-Cola из России

Автору этой идеи напомнили, что она может обернуться лишением почти миллиона россиян средств к существованию

Кудрин раскритиковал предложение прогнать «Макдоналдс» и Coca-Cola из России

Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде

Coca-Cola продолжит работать в Нижнем Новгороде в качестве торгового и дистрибуционно-логистического центра

Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде

Как компании нанимают сотрудников в России
Как компании нанимают сотрудников в России Стресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях
Как компании нанимают сотрудников в России

Как компании нанимают сотрудников в России
Стресс-тест в «Альфа-банке», глубокое интервью в Danone и лингвистические испытания в PwC — The Village выяснил, как оценивают кандидатов на работу в известных компаниях

Рекордные сокращения в Coca-Cola, стикеры для Telegram и международная экспансия Sports.ru

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекордные сокращения в Coca-Cola, стикеры для Telegram и международная экспансия Sports.ru

Coca-Cola займутся выпуском безлактозного молока

Предполагается, что продукт появится на прилавках американских магазинов уже в декабре 2014 года

Coca-Cola займутся выпуском безлактозного молока

Самые популярные бренды среди россиян

В тройку лидеров вошли Samsung, Adidas и Sony

Самые популярные бренды среди россиян

Кошерны ли Coca-Cola и Pepsi?
Кошерны ли Coca-Cola и Pepsi? The Village запускает новую рубрику, в которой будет развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Кошерны ли Coca-Cola и Pepsi?

Кошерны ли Coca-Cola и Pepsi?
The Village запускает новую рубрику, в которой будет развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Самые успешные бренды 2014 года

Компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых успешных брендов

Самые успешные бренды 2014 года

Акции Coca-Cola подорожали до максимума за 16 лет

Это второй по величине пик роста ценных бумаг компании за всю её историю

Акции Coca-Cola подорожали до максимума за 16 лет

Coca-Cola объяснила падение продаж негативной геополитической обстановкой

Во втором квартале 2014 года продажи напитка в России сократились на 5 %

Coca-Cola объяснила падение продаж негативной геополитической обстановкой

Coca-Cola отозвала рекламу с четырёх российских каналов

В компании настаивают, что политической подоплёки в этом решении нет

Coca-Cola отозвала рекламу с четырёх российских каналов

Отсрочка санкций, опасения Mail.Ru Group и проблемы Coca-Cola

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Отсрочка санкций, опасения Mail.Ru Group и проблемы Coca-Cola

Jeep назвали самым патриотичным американским брендом

Также в тройке лидеров оказались Levi Strauss и Coca-Cola

Jeep назвали самым патриотичным американским брендом

Coca-Cola пошла на поводу у борцов за здоровый образ жизни

Компания выпустила новый напиток Coke Life, в котором сахар заменён стевией

Coca-Cola пошла на поводу у борцов за здоровый образ жизни

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии

Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ