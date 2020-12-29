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29 декабря 2020

Первый город без отходов в России и культура раздельного сбора мусора: Coca-Cola подвела экологические итоги года

12 ноября 2020

Coca-Cola разыграет путешествие на Северный полюс

Coca-Cola начнет продавать кофе в России
24 сентября 2020

Coca-Cola начнет продавать кофе в России