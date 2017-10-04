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Как справиться со стрессом, если все рушится
Книга недели
Как справиться со стрессом, если все рушитсяСоветует девушка, преодолевшая клиническую депрессию
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Как справиться со стрессом, если все рушится
Книга недели

Как справиться со стрессом, если все рушится Советует девушка, преодолевшая клиническую депрессию

Новости

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

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Новости

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Новости

Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой

Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные

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Новости

Делать зарядку и пить зеленый чай для борьбы с осенней хандрой Также Депздрав не рекомендует отсыпаться в выходные

Новости

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна

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Новости

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна

Новости

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома

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Новости

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска? Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома

«Я спасаюсь от депрессии на работе»
Работа
«Я спасаюсь от депрессии на работе»Когда погружение в дела действительно помогает и как расстройство влияет на отношения с коллегами
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«Я спасаюсь от депрессии на работе»
Работа

«Я спасаюсь от депрессии на работе» Когда погружение в дела действительно помогает и как расстройство влияет на отношения с коллегами

Новости

Объявлен сбор средств на первое «Пособие по выживанию с биполярным расстройством»

Краудфандинг запустила ассоциация «Биполярники»

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Новости

Объявлен сбор средств на первое «Пособие по выживанию с биполярным расстройством» Краудфандинг запустила ассоциация «Биполярники»

Новости

Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил

Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом

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Новости

Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом

Новости

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

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Новости

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Новости

Как фастфуд влияет на развитие депрессии

Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты

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Новости

Как фастфуд влияет на развитие депрессии Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты

Новости

Работать во избежание осенней депрессии

В Мосгордуме призвали горожан не скучать

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Новости

Работать во избежание осенней депрессии В Мосгордуме призвали горожан не скучать

Новости

В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям

К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре

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Новости

В России выявили склонность неработающих пенсионеров к пьянству и депрессиям К такому выводу пришли в Российском геронтологическом научно-клиническом центре

Новости

Основатель «Луркоморья» собирает деньги на психиатрическую помощь

Давид Хомак рассказал, что страдает затяжной депрессией, из-за которой у него начались проблемы с памятью

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Новости

Основатель «Луркоморья» собирает деньги на психиатрическую помощь Давид Хомак рассказал, что страдает затяжной депрессией, из-за которой у него начались проблемы с памятью

Твиттер-бот «Немного заботы»
В закладки
Твиттер-бот «Немного заботы» Маленькие лайфхаки и ритуалы заботы о себе, которые помогают моментально улучшить самочувствие
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Твиттер-бот «Немного заботы»
В закладки

Твиттер-бот «Немного заботы» Маленькие лайфхаки и ритуалы заботы о себе, которые помогают моментально улучшить самочувствие

Новости

Как собаки помогают студентам справиться со стрессом

Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии

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Новости

Как собаки помогают студентам справиться со стрессом Ученые подтвердили пользу пет-терапии во время сессии

Новости

Регионы с наибольшим уровнем депрессии

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано на Северном Кавказе

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Новости

Регионы с наибольшим уровнем депрессии Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано на Северном Кавказе

Новости

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

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Новости

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Утро в мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Утро в мире

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Сколько россиян жалуются на ухудшение работоспособности из-за осени

Почти 80 % россиян хоть раз в жизни сталкивались с осенней хандрой

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Новости

Сколько россиян жалуются на ухудшение работоспособности из-за осени Почти 80 % россиян хоть раз в жизни сталкивались с осенней хандрой

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
Ситуация
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительныхКак новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
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«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
Ситуация

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки

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